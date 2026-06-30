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Garcia, Yamal’a yönelik bu başarılı adımı övdü… ve tartışmalı transfer konusunda yorum yapmaktan kaçındı

İspanya - Avusturya
İspanya
Avusturya
Dünya Kupası
J. Garcia
J. Alvarez
L. Yamal
M. ter Stegen
Barcelona
A. Gordon
İspanya
Avusturya
ABD
Arjantin
Almanya
İngiltere

İspanya kalecisi, La Roja'daki rolü hakkında açık sözlü bir şekilde konuşuyor

Juan García, Dünya Kupası’nda ilk kez yer alıyor; ancak bu durum biraz tuhaf, çünkü Barcelona’nın kalecisi, bu sezon La Liga’da pozisyonunun en iyisi olmasına rağmen, İspanya milli takımında Unai Simón’un yerini alamadı ve yedek kalecisi oldu.

Ancak Katalan RAC1 radyosuna verdiği röportajda da belirttiği gibi, bu durumu sakinlikle karşılıyor. Röportajda ayrıca Lamson Yamal, Julian Alvarez ve Barcelona’daki kaleci arkadaşları hakkında da konuştu.

  • Milli takımda yedek kaleci mi? Dışarıdan bakıldığında bu biraz şaşırtıcı gelebilir

    İspanya milli takımında yedek kulübesinde oturmasıyla ilgili olarak García şunları söyledi: "Herkes rolünü net bir şekilde biliyor. Teknik direktör De la Fuente’nin bana bir şey söylemesine gerek yok. Futbol böyle bir şey, hepimiz aynı anda oynayamayız. İster oynayan ister oynamayan olsun, herkesin net bir hedefi var. Dışarıdan bakıldığında bu durum şaşırtıcı görünebilir, ancak içeriden bakıldığında her şey doğal bir şekilde ilerliyor. Herkes oynamayı ve önemli bir rol üstlenmeyi sever, ancak oyunun doğası budur.”

    Ve ekledi: “Dünya Kupası’nda oynamayacağım diye motivasyonumu kaybetmek yanlış olur.”

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  • Yamal… Başarılı adımlar

    Juan García ayrıca Barcelona’da şu anda forma giyen bazı isimlere de değindi; bunların arasında İspanya Milli Takımı’ndaki takım arkadaşı Lamine Yamal da vardı.

    Garcia, RAC1 radyosuna şunları söyledi: “Onu iyi durumda görüyorum. Atılan adımların doğru olduğunu düşünüyorum; formunu geri kazanması için kademeli olarak oyuna dahil edildi. Son maçta, tüm maç boyunca oynadığında biraz yorgun görünüyordu, ancak bu normal. Bu antrenmanlar sayesinde artık tamamen hazır hale geldi ve bence artık onu tam kapasitesiyle göreceğiz." 


  • Alvarez ve Gordon

    Barcelona ile bağlantılı ve Dünya Kupası’nda yer alan iki oyuncu daha var: transfer hedeflerinden biri olan Julian Álvarez ve şu ana kadar takıma katılan tek isim olan Anthony Gordon.

    Juan García, Arjantinli forvetten etkilendiğini gizlemiyor; ancak Barcelona’nın Álvarez’i kadrosuna katma konusundaki ilgisi sorulduğunda, kaleci daha temkinli davrandı ve bu hassas transferle ilgili spekülasyonları körüklemekten kaçındı.

    Garcia şöyle konuştu: “Herkes onun harika bir oyuncu olduğunu biliyor, ancak o Atlético’da. Ne onun ne de iki kulübün vereceği karar hakkında çok az şey söyleyebiliriz. Yayınlanan haberlerin doğru olup olmadığını bilmiyoruz, bu yüzden bu konuya fazla önem vermiyoruz; ancak takımda iyi oyuncuların sayısı ne kadar artarsa, takımın kalitesi de o kadar yükselir.”

    Barça’daki yeni takım arkadaşı Anthony Gordon’u da överek şunları söyledi: “Gordon bize çok şey katabilir. Newcastle karşısında zaten onun zorluğunu yaşadık. Hırslı ve baskı kuran bir oyuncu. Ayrıca topla çok doğru kararlar veriyor ve takım arkadaşlarının mükemmel oynamasını sağlıyor. Harika bir takviye ve bize yardımcı olacak.”

  • Kaleci pozisyonu... Ter Stegen ve Cezni

    İspanyol kaleci, Ocak ayına kadar Ter Stegen ile, sezon boyunca ise Czesny ile birlikte geçirdiği muhteşem bir sezonu geride bıraktı.

    Alman kaleci, Girona'ya kiralanma süresini tamamladı ve Garcia onun hakkında şunları söyledi: "Konunun ayrıntılarını bilmiyorum. Eğer tüm taraflar bunun hem kendisi hem de iki kulüp için en iyisi olduğunu düşünüyorsa... Umarım bu karar Mark için en iyisidir, çünkü iki zorlu sezonun ardından en önemlisi o."

    Ayrıca Çizni’yi överek şunları söyledi: “Bana çok yardımcı oldu, sadece taktiksel açıdan değil, diğer alanlarda da. Yaptıkları gerçekten takdire şayan: Kariyeri boyunca as kaleci olmaktan bu sezon bu rolü üstlenmesine kadar. Bu herkes için iyi bir şey. O oynamak istiyor ve ben de bunu, en iyi formumda olmamı gerektiren bir rekabet olarak görüyorum.”

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