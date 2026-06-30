Garcia, Yamal’a yönelik bu başarılı adımı övdü… ve tartışmalı transfer konusunda yorum yapmaktan kaçındı

Barcelona ile bağlantılı ve Dünya Kupası’nda yer alan iki oyuncu daha var: transfer hedeflerinden biri olan Julian Álvarez ve şu ana kadar takıma katılan tek isim olan Anthony Gordon.

Juan García, Arjantinli forvetten etkilendiğini gizlemiyor; ancak Barcelona’nın Álvarez’i kadrosuna katma konusundaki ilgisi sorulduğunda, kaleci daha temkinli davrandı ve bu hassas transferle ilgili spekülasyonları körüklemekten kaçındı.

Garcia şöyle konuştu: “Herkes onun harika bir oyuncu olduğunu biliyor, ancak o Atlético’da. Ne onun ne de iki kulübün vereceği karar hakkında çok az şey söyleyebiliriz. Yayınlanan haberlerin doğru olup olmadığını bilmiyoruz, bu yüzden bu konuya fazla önem vermiyoruz; ancak takımda iyi oyuncuların sayısı ne kadar artarsa, takımın kalitesi de o kadar yükselir.”

Barça’daki yeni takım arkadaşı Anthony Gordon’u da överek şunları söyledi: “Gordon bize çok şey katabilir. Newcastle karşısında zaten onun zorluğunu yaşadık. Hırslı ve baskı kuran bir oyuncu. Ayrıca topla çok doğru kararlar veriyor ve takım arkadaşlarının mükemmel oynamasını sağlıyor. Harika bir takviye ve bize yardımcı olacak.”