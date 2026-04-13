Berekum Chelsea
Ganalı futbolcu Dominic Frimpong, 'silah ve saldırı tüfeği taşıyan maskeli kişiler'in Berekum Chelsea takım otobüsüne düzenlediği saldırının ardından hayatını kaybetti
Berekum Chelsea takım otobüsüne yapılan saldırı
Berekum Chelsea takım otobüsüne yönelik saldırı 12 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşti. Olay, takımın Gana Premier Ligi’ndeki bir deplasman maçından eve dönerken Goaso–Bibiani yolu üzerinde meydana geldi.
Takım, ülkenin güneyinde bulunan Samreboi'de Samartex ile karşılaşmıştı. Kulüp, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, otobüsün ateş altında kaldığını ve Frimpong'un "bölge hastanesine" kaldırıldığını açıkladı.
Kulüp, olayın ayrıntılarını açıkladı
Berekum Chelsea yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Samreboi’den Berekum’a dönerken takım otobüsümüz, geçişimizi engellemek için yolu kapatan bir grup silahlı soyguncu tarafından saldırıya uğradı.
“Şoför geri gitmeye çalışırken, tabancalar ve saldırı tüfekleri taşıyan maskeli adamlar otobüsümüze ateş açmaya başladı. Oyuncular ve teknik ekip, siper almak için yakındaki çalılıklara kaçtı.”
Gana Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama
Gana Futbol Federasyonu daha sonra Frimpong’un aldığı yaraların sonucu olarak hayatını kaybettiğini duyurdu.
Federasyon, resmi açıklamasında şunları söyledi: “GFA, Berekum Chelsea Futbol Kulübü'nden Dominic Frimpong'un vefatına ilişkin trajik haberi büyük bir şok ve derin bir üzüntüyle karşıladı.
Bu trajik olay sadece Berekum Chelsea için değil, tüm Gana futbolu için de büyük bir kayıptır. Dominic, futbola olan bağlılığı ve tutkusu ile ligimizin ruhunu somutlaştıran gelecek vaat eden genç bir yetenekti.”
GFA, “Adaletin yerini bulması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını talep ediyoruz” diye ekledi.
GFA, yerel ve ulusal polis güçleriyle işbirliği yaparken, “gelecekte bu tür trajik olayların yaşanmasını önlemek” amacıyla ülke içinde seyahat eden profesyonel spor kulüplerinin güvenlik önlemlerini güçlendirme sözü verdi.
Frimpong, Berekum Chelsea'ye kiralanmıştı
Frimpong, Ocak ayında Aduana FC'den kiralık olarak Berekum Chelsea'ye katıldı. Premier Lig sezonunun geri kalanını bu takımda geçirecekti; ana kulübünden uzak kaldığı süre boyunca 13 maçta 2 gol attı.
Ganalı bir takımın otobüsüne saldırı düzenlenmesi ilk kez yaşanan bir olay değil. 2023 yılında Legon Citie, Samartex'e yaptığı ziyaretin ardından benzer bir olaya maruz kalmıştı; ancak o olayda yaralanan olmadığı bildirilmişti.