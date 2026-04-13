Goal.com
Canlı
Dominic Frimpong
Chris Burton

Çeviri:

Ganalı futbolcu Dominic Frimpong, 'silah ve saldırı tüfeği taşıyan maskeli kişiler'in Berekum Chelsea takım otobüsüne düzenlediği saldırının ardından hayatını kaybetti

Gana
Premier Lig
D. Frimpong
Berekum Chelsea

Gana Futbol Federasyonu, Berekum Chelsea oyuncusu Dominic Frimpong’un kulübün takım otobüsüne düzenlenen silahlı saldırı sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Söz konusu araç, “silah ve saldırı tüfeği taşıyan maskeli bir grup” tarafından hedef alındı. Soygun trajik bir can kaybıyla sonuçlanırken, Gana’daki yetkililer güvenlik sorunlarını çözme sözü verdi.

  • Berekum Chelsea takım otobüsüne yapılan saldırı

    Berekum Chelsea takım otobüsüne yönelik saldırı 12 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşti. Olay, takımın Gana Premier Ligi’ndeki bir deplasman maçından eve dönerken Goaso–Bibiani yolu üzerinde meydana geldi.

    Takım, ülkenin güneyinde bulunan Samreboi'de Samartex ile karşılaşmıştı. Kulüp, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, otobüsün ateş altında kaldığını ve Frimpong'un "bölge hastanesine" kaldırıldığını açıkladı.

  • Kulüp, olayın ayrıntılarını açıkladı

    Berekum Chelsea yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Samreboi’den Berekum’a dönerken takım otobüsümüz, geçişimizi engellemek için yolu kapatan bir grup silahlı soyguncu tarafından saldırıya uğradı.

    “Şoför geri gitmeye çalışırken, tabancalar ve saldırı tüfekleri taşıyan maskeli adamlar otobüsümüze ateş açmaya başladı. Oyuncular ve teknik ekip, siper almak için yakındaki çalılıklara kaçtı.”

    Berekum Chelsea Dominic Frimpong statementBerekum Chelsea Facebook

  • Gana Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama

    Gana Futbol Federasyonu daha sonra Frimpong’un aldığı yaraların sonucu olarak hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Federasyon, resmi açıklamasında şunları söyledi: “GFA, Berekum Chelsea Futbol Kulübü'nden Dominic Frimpong'un vefatına ilişkin trajik haberi büyük bir şok ve derin bir üzüntüyle karşıladı.

    Bu trajik olay sadece Berekum Chelsea için değil, tüm Gana futbolu için de büyük bir kayıptır. Dominic, futbola olan bağlılığı ve tutkusu ile ligimizin ruhunu somutlaştıran gelecek vaat eden genç bir yetenekti.”

    GFA, “Adaletin yerini bulması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını talep ediyoruz” diye ekledi.

    GFA, yerel ve ulusal polis güçleriyle işbirliği yaparken, “gelecekte bu tür trajik olayların yaşanmasını önlemek” amacıyla ülke içinde seyahat eden profesyonel spor kulüplerinin güvenlik önlemlerini güçlendirme sözü verdi.

  • Ghana flagGetty

    Frimpong, Berekum Chelsea'ye kiralanmıştı

    Frimpong, Ocak ayında Aduana FC'den kiralık olarak Berekum Chelsea'ye katıldı. Premier Lig sezonunun geri kalanını bu takımda geçirecekti; ana kulübünden uzak kaldığı süre boyunca 13 maçta 2 gol attı.

    Ganalı bir takımın otobüsüne saldırı düzenlenmesi ilk kez yaşanan bir olay değil. 2023 yılında Legon Citie, Samartex'e yaptığı ziyaretin ardından benzer bir olaya maruz kalmıştı; ancak o olayda yaralanan olmadığı bildirilmişti.

