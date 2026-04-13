Ganalı futbolcu Dominic Frimpong, 'silah ve saldırı tüfeği taşıyan maskeli kişiler'in Berekum Chelsea takım otobüsüne düzenlediği saldırının ardından hayatını kaybetti

Gana Futbol Federasyonu daha sonra Frimpong’un aldığı yaraların sonucu olarak hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyon, resmi açıklamasında şunları söyledi: “GFA, Berekum Chelsea Futbol Kulübü'nden Dominic Frimpong'un vefatına ilişkin trajik haberi büyük bir şok ve derin bir üzüntüyle karşıladı.

Bu trajik olay sadece Berekum Chelsea için değil, tüm Gana futbolu için de büyük bir kayıptır. Dominic, futbola olan bağlılığı ve tutkusu ile ligimizin ruhunu somutlaştıran gelecek vaat eden genç bir yetenekti.”

GFA, “Adaletin yerini bulması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını talep ediyoruz” diye ekledi.

GFA, yerel ve ulusal polis güçleriyle işbirliği yaparken, “gelecekte bu tür trajik olayların yaşanmasını önlemek” amacıyla ülke içinde seyahat eden profesyonel spor kulüplerinin güvenlik önlemlerini güçlendirme sözü verdi.