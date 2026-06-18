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Ghana v Panama: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Francesco Guerrieri

Çeviri:

Gana, Panama’yı yendi; Yirenkyi’nin Dünya Kupası’ndaki ilk maçında attığı gol maçı belirledi

Dünya Kupası
Gana
C. Yirenkyi
Gana - Panama

Queiroz’un milli takımı, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında 1-0 galip geldi: Semenyo maçın en iyi oyuncusu seçildi; Atalanta’dan Sulemana ise bir saat sahada kaldı

Caleb Yirenkyi’nin attığı gol, Carlos Queiroz’un takımının 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Gana’ya üç puanı kazandırdı. Afrika milli takımı, Nordsjaelland’da forma giyen 2006 doğumlu orta saha oyuncusunun uzatma dakikalarında attığı gol sayesinde Panama’yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya olumlu bir başlangıç yaptı. 95. dakikada, ikinci yarıda oyuna giren 10 numaralı Brandon Thomas-Asante’nin sol kanattan yaptığı alçak ortayı birkaç adım mesafeden ağlara gönderdi. Yirenkyi için milli takımdaki ilk gol olurken, Manchester City’den Antoine Semenyo maçın en iyi oyuncusu seçildi.

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