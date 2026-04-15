Gana'nın yıldız oyuncusu Antoine Semenyo'nun "kabul edilemez" çevrimiçi ırkçı tacizlere maruz kaldığını açıklamasının ardından Manchester City ona destek verdi
Semenyo, sistematik istismara dikkat çekiyor
Sky Sports'un haberine göre, forvet oyuncusu Semenyo'nun bu sezon kendisine yöneltilen son ırkçı taciz olaylarını kamuoyuna açıklamasının ardından Manchester City kulübü, oyuncuyu desteklemek için harekete geçti. 26 yaşındaki oyuncu, bu haftanın başlarında Instagram hikayesinde taciz içeren bir yorumun ekran görüntüsünü paylaşarak, "Yine başladı" yazısını eklemişti.
Bu son olay, mevcut sezon boyunca birçok kez ayrımcılığa maruz kalan oyuncu için üzücü ve tekrarlayan bir durumu ortaya koyuyor. Buna karşılık kulüp, forvet oyuncusuna tam destek sağlamak ve bu nefret dolu mesajların yarattığı etkilerin üstesinden gelmesi için gerekli kaynakları sunmak üzere hızlı bir şekilde harekete geçti.
Bu sezon yaşanan olayların geçmişi
Liverpool ile oynanan sezon açılış maçında, o dönemde Bournemouth forması giyen Semenyo, bir seyirci tarafından ırkçı tacize uğradığını bildirdi; bu durum, hakem Anthony Taylor'ın maçı kısa süreliğine durdurmasına neden oldu. Bu olaya rağmen Ganalı milli oyuncu, 4-2 yenildikleri maçta iki gol atarak güçlü bir performans sergiledi.
Bu olayın hukuki sonuçları da oldu; Merseyside Polisi, 47 yaşındaki Mark Mogan'ı ırkçı nitelikli kamu düzeni ihlali suçlamasıyla tutuklayıp hakkında dava açtı. Mogan, Aralık ayında Liverpool Sulh Ceza Mahkemesi'nde suçlamaları reddetti ancak dava devam ediyor ve duruşma 22 Nisan'da başlayacak.
Premier Lig son olaya yanıt verdi
City kulüp içinden destek sunarken, Premier Lig de Ganalı yıldızın yanında olacağına söz verdi. Bir sözcü şöyle konuştu: "Antoine Semenyo'ya yönelik kabul edilemez çevrimiçi ırkçı tacizden büyük bir dehşet duyuyoruz ve hem oyuncuya hem de kulübe desteğimizi sunduk. Irkçılığın futbolumuzda ya da toplumun herhangi bir yerinde yeri yoktur. Bu sorunu çözmek için daha fazla şey yapılması gerektiği açıktır ve bunun herkes için bir öncelik olmaya devam etmesini sağlamak için kulüpler, futbol kurumları, kolluk kuvvetleri ve sosyal medya şirketleriyle birlikte çalışacağız. Ayrımcılık yaptığı tespit edilen ve suçlu bulunan kişiler, hapis cezaları, futbol yasağı ve sabıka kaydı dahil olmak üzere mümkün olan en ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacaklar."
FA, Semenyo'ya yönelik taciz vakası hakkında açıklama yaptı
İngiltere Futbol Federasyonu da Semenyo'nun açıklamalarının ardından öfkesini dile getirdi. Federasyon yaptığı açıklamada şunları ekledi: "Antoine Semenyo'ya yönelik kabul edilemez çevrimiçi ırkçı tacizden büyük bir dehşet duyuyoruz ve oyuncuya ve kulübe desteğimizi sunduk. Irkçılığın futbolumuzda ya da toplumun herhangi bir yerinde yeri yoktur. Bu sorunu çözmek için daha fazla şey yapılması gerektiği açıktır ve bunun herkes için bir öncelik olmaya devam etmesini sağlamak için kulüpler, futbol kurumları, kolluk kuvvetleri ve sosyal medya şirketleriyle birlikte çalışacağız. Ayrımcılık yaptığı tespit edilen ve suçlu bulunan her birey, hapis cezaları, futbol yasağı ve sabıka kaydı dahil olmak üzere mümkün olan en ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacaktır."
Semenyo, geçtiğimiz Ocak ayında City'ye katılmış ve 64 milyon sterlin değerindeki bir anlaşma ile beş buçuk yıllık sözleşme imzalamıştı. Bu sezon boyunca, forvet oyuncusu hem City hem de Bournemouth formasıyla tüm turnuvalarda 40 maça çıktı. Bu süre zarfında 18 gol atıp 6 asist yaparak, hücumda hayati bir varlık olduğunu kanıtladı.