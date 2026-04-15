Gana'nın yıldız oyuncusu Antoine Semenyo'nun "kabul edilemez" çevrimiçi ırkçı tacizlere maruz kaldığını açıklamasının ardından Manchester City ona destek verdi

Sky Sports'un haberine göre, forvet oyuncusu Semenyo'nun bu sezon kendisine yöneltilen son ırkçı taciz olaylarını kamuoyuna açıklamasının ardından Manchester City kulübü, oyuncuyu desteklemek için harekete geçti. 26 yaşındaki oyuncu, bu haftanın başlarında Instagram hikayesinde taciz içeren bir yorumun ekran görüntüsünü paylaşarak, "Yine başladı" yazısını eklemişti.

Bu son olay, mevcut sezon boyunca birçok kez ayrımcılığa maruz kalan oyuncu için üzücü ve tekrarlayan bir durumu ortaya koyuyor. Buna karşılık kulüp, forvet oyuncusuna tam destek sağlamak ve bu nefret dolu mesajların yarattığı etkilerin üstesinden gelmesi için gerekli kaynakları sunmak üzere hızlı bir şekilde harekete geçti.