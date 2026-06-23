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Ghana world cup kitsPUMA
Renuka Odedra

Çeviri:

Gana’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

SHOPPING
KITS
Dünya Kupası
Gana

Gana’nın 2026 formaları açıklandı – milli renklerine yeni bir ritim katmaktan altın rengi bir tasarıma kadar.

2026 Dünya Kupası için PUMA, Black Stars’ın formalarında Ganalı halk kültüründen ve Akra’nın canlı günlük yaşamından yoğun bir şekilde ilham almıştır. Koleksiyon, kendinden emin olma ve dikkat çekme felsefesi doğrultusunda tasarlanmıştır.

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Mağaza: Gana'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    Gana iç saha forması

    Saf enerji. Beyaz zemin, kırmızı, sarı ve yeşilin canlı tonlarında cesur geometrik desenlerle kaplanıyor — ulusal renkler, ritim ve hareketle hayat buluyor. İkonik Kara Yıldız, tasarımın tam ortasında göze çarpıyor. Kutlama havasında, özgüvenli ve dikkat çekmek için tasarlanmış.





  • Ghana WC 26 Away kitPUMA

    Gana Deplasman Forması

    Güç ve iyimserlik yayan altın rengi deplasman forması, tüm bakışları üzerine çekiyor. Kente deseninden esinlenen tüm yüzeyi kaplayan desen, kültürel derinlik katarken, kırmızı süslemeler ve Kara Yıldız, tasarımı Ganalı mirasa bağlamaktadır.