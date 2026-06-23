Gana’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

2026 Dünya Kupası için PUMA, Black Stars’ın formalarında Ganalı halk kültüründen ve Akra’nın canlı günlük yaşamından yoğun bir şekilde ilham almıştır. Koleksiyon, kendinden emin olma ve dikkat çekme felsefesi doğrultusunda tasarlanmıştır.

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