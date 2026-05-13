Gana, 10 eleme maçının 8’ini kazanarak Afrika’nın dokuz otomatik katılım hakkından birini elde ettiği etkileyici bir eleme kampanyasının ardından beşinci Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı.

2010 yılında çeyrek finale yükselen Black Stars, heyecan verici hücum yetenekleriyle dolu kadrosu sayesinde bu kez de eleme turlarına kalmayı hedefliyor. Premier League'in süperstarları Mohammed Kudus ve Antoine Semenyo'nun parlaması beklenirken, bu heyecan verici hücum hattında Athletic Club'dan Inaki Williams ve Leicester'dan Jordan Ayew de yer alacak.

Gana, grup aşamasında Panama, İngiltere ve Hırvatistan ile karşılaşacak ve bu yaz iyi bir performans sergileyerek AFCON 2025'i kaçırmanın hayal kırıklığını telafi etmeye çalışacak.

2026'daki büyük turnuva öncesinde GOAL, ABD, Kanada ve Meksika'ya gidebilecek olası kadroya bir göz atıyor.