Gill Clark

Gana'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılabilecek?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Gana milli takım kadrosu hakkında bilmeniz gereken her şey.

Gana, 10 eleme maçının 8’ini kazanarak Afrika’nın dokuz otomatik katılım hakkından birini elde ettiği etkileyici bir eleme kampanyasının ardından beşinci Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı.

2010 yılında çeyrek finale yükselen Black Stars, heyecan verici hücum yetenekleriyle dolu kadrosu sayesinde bu kez de eleme turlarına kalmayı hedefliyor. Premier League'in süperstarları Mohammed Kudus ve Antoine Semenyo'nun parlaması beklenirken, bu heyecan verici hücum hattında Athletic Club'dan Inaki Williams ve Leicester'dan Jordan Ayew de yer alacak.

Gana, grup aşamasında Panama, İngiltere ve Hırvatistan ile karşılaşacak ve bu yaz iyi bir performans sergileyerek AFCON 2025'i kaçırmanın hayal kırıklığını telafi etmeye çalışacak.

2026'daki büyük turnuva öncesinde GOAL, ABD, Kanada ve Meksika'ya gidebilecek olası kadroya bir göz atıyor.

    Kaleciler

    Benjamin Asare şu anda Gana'nın 1 numaralı kalecisi ve Dünya Kupası'nda da bu görevini sürdürecek gibi görünüyor. Heart of Oaks'un kalecisi, Gana Premier Ligi'nde etkileyici performansını sürdürüyor ve Black Stars için güvenilir bir kaleci. St Gallen'den Lawrence Ati-Zigi ve St Patrick's Athletic'ten Joseph Anang'ın, Otto Addo'nun takımında turnuva boyunca yedek kaleciler olması bekleniyor.

    OyuncuKulüp 
    Lawrence Ati-ZigiSt Gallen
    Joseph AnangSt Patrick's Athletic
    Benjamin AsareHearts of Oak
    Defans oyuncuları

    Gana, Dünya Kupası elemelerinde oynadığı 10 maçta sadece 6 gol yedi; bu da savunma hattının ne kadar sağlam olduğunu ortaya koyuyor. Alejander Djiku ve Mohammed Salisu’nun savunmadaki uyumu kilit rol oynadı, ancak Monaco’da forma giyen savunma oyuncusunun ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası’nı kaçıracağı haberi, Kara Yıldızlar’ı sarsmış durumda.

    Gideon Mensah, Gana'da sol bek pozisyonunda düzenli olarak forma giyiyordu ancak şimdi Derrick Kohn'un baskısı altında. Union Berlin'in savunma oyuncusu, Almanya'da sessiz sedasız etkileyici bir sezon geçirdi ve bu yaz ABD, Meksika ve Kanada'ya gidecek kadroda yer alacak.

    Genç yıldız Kojo Peprah Oppong, Nice ile Ligue 1'de parlak bir başlangıç yaptıktan sonra geçen yılın sonunda ilk kez milli takıma çağrıldı ve kadrodaki yerini korumayı umuyor. Otto Addo, turnuva öncesindeki hazırlık maçları için Patric Pfeiffer, Marvin Senaya ve Derrick Luckassen'i de kadroya çağırdı ve bu üçlüye son kadroda yer alma şansı verdi.

    OyuncuKulüp 
    Gideon MensahAuxerre
    Jerome Opokuİstanbul Başakşehir
    Kojo Peprah OppongNice
    Caleb YirenkyiNordsjælland
    Jonas AdjeteyBasel
    Ebenezer AnnanSaint-Étienne
    Alexander DjikuSpartak Moskova
    Patric PfeifferDarmstadt 98
    Derrick LuckassenPafos FC
    Marvin SenayaAuxerre
    Derrick KohnUnion Berlin
    Orta saha oyuncuları

    Tottenham’ın oyuncusu Mohammed Kudus, Gana’nın orta sahasındaki en önemli isim. Nitekim Gana’nın Komor Adaları karşısında Dünya Kupası’na katılmasını garantileyen golü atmış olan da oydu. 25 yaşındaki oyuncu, Spurs formasıyla Premier Lig’de hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi ancak bu sıkıntıları bir kenara bırakıp Dünya Kupası’nda parlamayı umuyor. Kudus, 2026 yılında sakatlıklarla da boğuştu ancak turnuva için formda ve dinç olacağına dair umutlar var.

    Villarreal'in orta saha oyuncusu Thomas Partey, bu sezon La Liga'da sınırlı süre almasına rağmen kadronun önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Black Stars'ın eleme kampanyasında kilit bir rol oynayan Partey, kadronun en deneyimli oyuncularından biri olmaya devam ediyor. 

    Auxerre'nin yıldızı Elisha Owusun, Gana için bir başka önemli orta saha oyuncusu ve sakatlık sorunlarını geride bırakarak turnuvada Black Stars'ın ilk onbirinde yer almayı umuyor. Ibrahim Sulemana ise Mart ayındaki hazırlık maçları için kadroya geri döndü. 

    Abu Francis'in ise 2026'nın sonunda Japonya ile oynanan bir hazırlık maçında bacağında çift kırık meydana gelmesi nedeniyle turnuvayı kaçırması bekleniyor.

    OyuncuKulüp 
    Elisha OwusuAuxerre
    Thomas ParteyVillarreal
    Kelvin NkrumahMedeama
    Kwasi SiboOviedo
    Prince OwosuMedeama SC
    Mohammed KudusTottenham
    Salis Abdul SamedNice
    Ibrahim SulemanaCalgliari
    Saldırganlar

    Gana'nın hücum hattı yıldız isimlerle dolu ve bu yazki turnuvada kadroda yer almak için rekabet oldukça yoğun. Manchester City'nin yıldızı Antoine Semenyo'nun kadroda yeri garantilenmiş durumda ve turnuvada Black Stars'ın yıldızı olması bekleniyor.

    Athletic Club'ın forveti Inaki Williams ve Leicester'dan Jordan Ayew de teknik direktör Otto Addo için kesin isimler ve hem kulüp hem de milli takım düzeyinde güçlü gol istatistiklerine sahip, kendini kanıtlamış forvetler.

    Öte yandan, tecrübeli yıldız Andrew Ayew'in kadroda yer alıp almayacağı konusunda tartışmalar sürüyor. 36 yaşındaki oyuncu, AFCON 2023'ten bu yana forma giymedi ancak takıma olan sadakatinin kadroda bir yerle ödüllendirilmesi yönünde çağrılar var.

    Fatawu Issahaku ve Kamaldeen Sulemana da kadronun heyecan verici iki üyesi. Leicester'ın yıldızı Issahaku, muhteşem golleriyle dikkatleri üzerine çekerken, Sulemana ise top sürme yeteneği ve yumuşak dokunuşuyla tanınıyor.

    OyuncuKulüp 
    Abdul Fatawu IssahakuLeicester
    Christopher Bonsu BaahAl Qadsiah
    Kamaldeen SulemanaAtalanta
    Jordan AyewLeicester
    Inaki WilliamsAthletic Club
    Antoine SemenyoMan City
    Ernest NuamahLyon
    Brandon Thomas AsanteCoventry
    Prince AduViktoria Plzen
    Gana'nın yıldız oyuncuları

    Gana’nın Dünya Kupası’nda ilham kaynağı olarak Antoine Semenyo’ya güveneceği şüphesiz. Bu forvet, Bournemouth formasıyla golcü yeteneğiyle Premier Lig’i kasıp kavurdu ve Ocak transfer döneminde Manchester City’ye katıldığından beri bu formunu sürdürerek Mart ayında Carabao Kupası’nı kaldırdı.

    Bir diğer Premier Lig yıldızı Muhammed Kudus da olağanüstü yeteneklere sahip bir oyuncu ve büyük maçlarda parlamaya meyilli. Kudus, Spurs'ta geçirdiği süre boyunca sakatlıklarla boğuştu ancak Dünya Kupası'na kadar iyileşmiş olacak ve zorlu bir sezonun ardından sahaya çıkmaya can atıyor.

    Takım kaptanı Jordan Ayew'in bir kez daha hücumu yönetmesi bekleniyor. Leicester'ın yıldızı, eleme turlarında yedi golle Gana'nın en golcü oyuncusu oldu ve Gana ile üçüncü Dünya Kupası'na katılırken örnek teşkil etmeyi umuyor.

    2026 Dünya Kupası için Tahmin Edilen Gana İlk 11'i

    Benjamin Asare, Dünya Kupası'nda Gana'nın kalesini koruyacak ve sağlam bir savunma hattının arkasında yer alacak. Alejander Djiku her zamanki pozisyonunda oynayacak, ancak Mohammed Salisu'nun sakatlığı nedeniyle yeni bir partner arıyor. Jerome Opoku bu görevi üstlenebilir; Seidu ve Mensah ise iki kanat bek olarak sahaya çıkacak.

    Daha ileride, Thomas Partey orta sahayı yönetecek ve Kwasi Sibo ile birlikte her zamanki pozisyonunda oynayacak. Muhammed Kudus, hücumda ilham ve yaratıcılık katmanın yanı sıra forvet hattına pas besleme görevini üstlenecek.

    Kaptan Jordan Ayew, tehlikeli görünümlü forvet hattının bir parçası olarak Dünya Kupası'nda takımı sahaya çıkaracak. Antoine Semenyo'nun başrol oynaması beklenirken, Fatawu Issahaku da muhtemelen forvet üçlüsünü tamamlayacak.

    2026 Dünya Kupası için tahmin edilen Gana ilk 11'i (4-3-3): Asare; Seidu, Opoku, Djiku, Mensah; Partey, Sibo, Kudus; Fatawu Issahaku, Jordan Ayew, Semenyo.

