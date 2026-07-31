AFP
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Gana milli futbolcusu, gece kulübünden ayrıldıktan sonra beş saldırgan tarafından arabasından sürüklenip Rolex'i ve cep telefonu çalındı; görüntülere yansıyan saldırı büyük vahşet içeriyordu
Beş hücum oyuncusu Fuseini’ye tuzak kurdu
Saint-Gilloise forveti Fuseini, Brüksel'de Avenue Louise'ta bulunan 'Bloody Louis' gece kulübünden ayrıldıktan sonra sabah saat 06.30 civarında şiddet içeren bir sokak soygununun kurbanı oldu. 24 yaşındaki Ganalı milli futbolcu, yalnızca 300 metre uzağa park ettiği aracından, kapüşonlu beş kişi tarafından zorla çıkarıldı. Karşı koymasına rağmen Fuseini etkisiz hale getirildi ve üç saldırgan tarafından boynundan kavranarak tutuldu; saldırganlar, futbolcunun cep telefonunu ve değeri 8.000 ile 14.000 € arasında olan Rolex Datejust saatini çaldı.
- AFP
Kulüp ve savcı açıklama yaptı
Saldırı, arkasından yürüyen bir takım arkadaşı tarafından cep telefonuyla kayda alındı; bu da polisin failleri kısa sürede tespit etmesine yardımcı oldu.
Kulüp, forvet oyuncusunun hastaneye kaldırılmasının ardından durumunu şu sözlerle doğruladı: "Geçen pazar gününe ait görüntüler özellikle rahatsız edici. Ardından kontrol için hastaneye gitti ve Brüksel polisinden mükemmel bir destek gördü; üstün çalışmaları için kendilerine içtenlikle teşekkür ediyoruz. Yaraları hafif, dün de antrenmanlara yeniden başladı."
Brüksel Savcılığı, Het Laatste Nieuws'un aktardığı açıklamada, evinde çalınan eşyalar bulunan 23 yaşındaki bir şüphelinin Haren Cezaevi'nde tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini doğruladı: "Brüksel'de araçlarına doğru giderken üç kişi şiddet içeren bir soygunun mağduru oldu. Soruşturmanın ilk bulgularına göre birkaç kişi onlara saldırdı ve saatler, telefonlar ve kişisel eşyalar dahil çeşitli değerli eşyaları çaldı."
Şüphelinin avukatı Samuel Rosenblatt, müvekkilinin şiddet içeren çete soygunu suçlamasıyla tutuklandığını doğruladı: "Yargı soruşturması hâlâ sürdüğü için bu konuda daha fazla bir şey söyleyemem. Müvekkilim olayların ciddiyetinin farkında ve bunlardan dolayı üzgün."
Savcılık çete suçlamalarını sürdürüyor
Brüksel savcılığı, hakkında daha önce herhangi bir sabıka kaydı bulunmadığı bildirilen şüpheli için soruşturma yargıcı talep etti ve şüpheliyi şiddet içeren çete soygunu suçlamalarıyla itham etti. Üç mağdurdan ikisi, geçici iş göremezliğe yol açan yaralanmalar yaşadı.
RUSG formasıyla 71 maçta 14 gol atan, soyunma odasında sevilen bir isim olan ve 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Fuseini için bu travmatik olay, 2025-26 sezonunda kas, ayak bileği ve arka adale sakatlıkları nedeniyle 145 günde 25 maç kaçırmasının ardından saha dışındaki bir aksilik olarak geldi.
- AFP
Fuseini iyileşmeye odaklandı
Fuseini, bu hafta A takım antrenmanlarına dönmesinin ardından artık fiziksel ve zihinsel toparlanmasına odaklanıyor. Geçen sezon Anderlecht'e karşı oynanan kupa finalinde galibiyet golünü atan forvetin kısa süre içinde yeniden sahalara dönmesi bekleniyor. Bu arada Brüksel'deki kolluk kuvvetleri, saldırının tüm koşullarını ortaya koymak ve geriye kalan dört suç ortağının izini sürmek için adli soruşturmayı sürdürüyor.
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