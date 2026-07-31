Saldırı, arkasından yürüyen bir takım arkadaşı tarafından cep telefonuyla kayda alındı; bu da polisin failleri kısa sürede tespit etmesine yardımcı oldu.

Kulüp, forvet oyuncusunun hastaneye kaldırılmasının ardından durumunu şu sözlerle doğruladı: "Geçen pazar gününe ait görüntüler özellikle rahatsız edici. Ardından kontrol için hastaneye gitti ve Brüksel polisinden mükemmel bir destek gördü; üstün çalışmaları için kendilerine içtenlikle teşekkür ediyoruz. Yaraları hafif, dün de antrenmanlara yeniden başladı."

Brüksel Savcılığı, Het Laatste Nieuws'un aktardığı açıklamada, evinde çalınan eşyalar bulunan 23 yaşındaki bir şüphelinin Haren Cezaevi'nde tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini doğruladı: "Brüksel'de araçlarına doğru giderken üç kişi şiddet içeren bir soygunun mağduru oldu. Soruşturmanın ilk bulgularına göre birkaç kişi onlara saldırdı ve saatler, telefonlar ve kişisel eşyalar dahil çeşitli değerli eşyaları çaldı."

Şüphelinin avukatı Samuel Rosenblatt, müvekkilinin şiddet içeren çete soygunu suçlamasıyla tutuklandığını doğruladı: "Yargı soruşturması hâlâ sürdüğü için bu konuda daha fazla bir şey söyleyemem. Müvekkilim olayların ciddiyetinin farkında ve bunlardan dolayı üzgün."