33 yaşındaki kaleci Benjamin Asarilla’nın sergilediği muhteşem performansın sırrı hakkında, Dünya Kupası’nın başlamasından birkaç ay önce Kiroş ile birlikte göreve getirilen Jarspar, “Belirli bir sır yok, bu bir takım çalışmasının meyvesi” dedi.

Ve ekledi: “Kalecilerimizin öncelikle teşekkür edeceği kişiler, önlerinde duran on oyuncudur. Savunma, forvetlere baskı yapmaktan orta sahanın organizasyonuna ve savunma hattının disiplinine kadar uzanan bir takım sorumluluğudur. Kimse gol yemememizde herkesin payı vardı.”

Deneyimli teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Kaleci antrenmanları açısından, her şeyden çok iki konuya odaklandık: zihinsel ve taktiksel yönler. Teknik açıdan, kalecilerimiz Dünya Kupası’na yüksek düzeyde deneyim ve potansiyele sahip olarak geldiler. Benim rolüm ise, zihinsel sakinliklerini korumalarına yardımcı olmak, her pozisyondan sonra hızlı bir şekilde toparlanmalarını sağlamak ve takıma fayda sağlayacak doğru taktiksel kararları almalarını sağlamaktır.”

Ve şöyle devam etti: “Bu seviyede maçlar genellikle sadece bir veya iki pozisyonda belirlenir; bu nedenle kaleci her an zihinsel olarak hazır olmalıdır.”

Jaspar sözlerine şöyle devam etti: “Amacımız sadece gösterişli şutları kurtarmak değil, doğru zamanda doğru kararı vermek, savunma hattını organize etmek ve takımın diğer oyuncularına güven aşılamak. Her şey zihinsel netlik ve taktiksel disiplinle ilgili.”

Bu konudaki açıklamalarını şöyle sonlandırdı: “Topa müdahale eden eldir, ancak kaleciyi kaleci yapan zihindir.”