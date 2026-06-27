Gana Milli Takımı’nın kaleci antrenörü Amerikalı Dan Gaspar, Koora’ya verdiği demeçte, 2026 Dünya Kupası’nda iki takımın karşılaşmasında İngiltere’nin forveti Harry Kane’i durdurmak için kara büyü kullanıldığına dair haberlerin gerçekliğini açıkladı; ayrıca aynı maçta tartışmalara yol açan Jude Bellingham’ın pozisyonunda neler yaşandığını da açıkladı.
Gana Milli Takımı, Panama ve İngiltere karşısında sergilediği olağanüstü performansın ardından, yarın Pazar sabahı erken saatlerde Hırvatistan ile karşılaşmadan önce, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda ikinci tura yükselmeyi başardı.
"Black Stars" takımı, Panama'yı 1-0 yenmesi ve İngiltere ile 0-0'lık değerli bir beraberlik elde etmesiyle son grupta 4 puanla ikinci sırada yer alıyor ve Hırvatistan'a yenilse bile en azından en iyi üçüncü takımlar arasında yer almayı garantiledi.
Teknik direktör Carlos Queiroz’un takımı, özellikle İngiltere karşısında sergilediği sağlam savunma ile dikkatleri üzerine çekti; Gana, Hırvatistan karşısında parlayan “Üç Aslan”ın oyuncularının kendi kalesine tehlike yaratmasını engelledi.
Gana Milli Takımı, Meksika, İspanya ve Arjantin ile birlikte bu yılki turnuvada şu ana kadar hiç gol yemeyen sadece 4 takımdan biri olarak kabul ediliyor.
Gana milli takımı, Dünya Kupası tarihindeki ilk iki maçında kalesini gole kapatan dördüncü Afrika takımı oldu.