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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Gana kaleci antrenörü Koora’ya: Ken’e karşı kullandığımız tek taktik buydu… Bellingham ile yaşanan tartışma ise olağan bir durumdu

İngiltere - Gana
İngiltere
Gana
Dünya Kupası
Hırvatistan - Gana
Hırvatistan
H. Kane
J. Bellingham
İngiltere
Gana
ABD
Hırvatistan

Dan Gaspar, Dünya Kupası'ndaki İngiltere maçıyla ilgili heyecan verici perde arkasını anlatıyor

Gana Milli Takımı’nın kaleci antrenörü Amerikalı Dan Gaspar, Koora’ya verdiği demeçte, 2026 Dünya Kupası’nda iki takımın karşılaşmasında İngiltere’nin forveti Harry Kane’i durdurmak için kara büyü kullanıldığına dair haberlerin gerçekliğini açıkladı; ayrıca aynı maçta tartışmalara yol açan Jude Bellingham’ın pozisyonunda neler yaşandığını da açıkladı.

Gana Milli Takımı, Panama ve İngiltere karşısında sergilediği olağanüstü performansın ardından, yarın Pazar sabahı erken saatlerde Hırvatistan ile karşılaşmadan önce, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda ikinci tura yükselmeyi başardı.

"Black Stars" takımı, Panama'yı 1-0 yenmesi ve İngiltere ile 0-0'lık değerli bir beraberlik elde etmesiyle son grupta 4 puanla ikinci sırada yer alıyor ve Hırvatistan'a yenilse bile en azından en iyi üçüncü takımlar arasında yer almayı garantiledi.

Teknik direktör Carlos Queiroz’un takımı, özellikle İngiltere karşısında sergilediği sağlam savunma ile dikkatleri üzerine çekti; Gana, Hırvatistan karşısında parlayan “Üç Aslan”ın oyuncularının kendi kalesine tehlike yaratmasını engelledi.

Gana Milli Takımı, Meksika, İspanya ve Arjantin ile birlikte bu yılki turnuvada şu ana kadar hiç gol yemeyen sadece 4 takımdan biri olarak kabul ediliyor.

Gana milli takımı, Dünya Kupası tarihindeki ilk iki maçında kalesini gole kapatan dördüncü Afrika takımı oldu.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Harry Kane'i sihirle durdurmak mı?

    Ganalı büyücü Nana Kwaku Bonsam, Hırvatistan karşısında iki gol atarak parlayan Harry Kane’in “Black Stars”ın kalesine gol atmasını engellemek amacıyla onu hedef aldığını açıklayarak tartışma yarattı.

    Ganalı büyücü, maç sırasında Kane’i kontrol altına aldığını iddia etti ve maçın ardından onu “serbest bırakacağını” açıkladı.

    Yayılan bir videoda, “Ben dünyanın en güçlü ruhani büyücüsüyüm. Harry Kane’i şimdi serbest bırakacağım ki İngiltere’nin bir sonraki maçında gol atabilsin” dedi.

    Ancak Gana Milli Takımı kaleci antrenörü Dan Gaspar, Koora’ya yaptığı açıklamada, “Gana’nın kültürüne ve geleneklerine büyük saygı duyuyorum, ancak hazırlıklarımız sıkı çalışmaya dayalıydı. Kaleyi gole kapatabilmemiz, organize savunma, taktiksel disiplin, oyuncuların büyük özverisi ve kalecilerimizin olağanüstü performansının bir sonucudur."

    Ayrıca, “Harry Kane hâlâ dünyanın en iyi forvetlerinden biri ve oyuncularımızın başardıkları, sahada sergiledikleri performans sayesinde oldu. Bu hikayeler pek çok kişinin yüzünü güldürmüş olabilir, ancak kampımızda inandığımız tek sihir, iyi hazırlık, takım çalışması ve özveridir” diye ekledi.

    Portekiz vatandaşı olan kaleci antrenörü sözlerini şöyle tamamladı: “Elbette, aldığımız her türlü desteği memnuniyetle karşılıyoruz… Ganalı sihirbazdan gelse bile.”

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    Pencerelerin temizliğinin sırrı nedir?

    33 yaşındaki kaleci Benjamin Asarilla’nın sergilediği muhteşem performansın sırrı hakkında, Dünya Kupası’nın başlamasından birkaç ay önce Kiroş ile birlikte göreve getirilen Jarspar, “Belirli bir sır yok, bu bir takım çalışmasının meyvesi” dedi.

    Ve ekledi: “Kalecilerimizin öncelikle teşekkür edeceği kişiler, önlerinde duran on oyuncudur. Savunma, forvetlere baskı yapmaktan orta sahanın organizasyonuna ve savunma hattının disiplinine kadar uzanan bir takım sorumluluğudur. Kimse gol yemememizde herkesin payı vardı.”

    Deneyimli teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Kaleci antrenmanları açısından, her şeyden çok iki konuya odaklandık: zihinsel ve taktiksel yönler. Teknik açıdan, kalecilerimiz Dünya Kupası’na yüksek düzeyde deneyim ve potansiyele sahip olarak geldiler. Benim rolüm ise, zihinsel sakinliklerini korumalarına yardımcı olmak, her pozisyondan sonra hızlı bir şekilde toparlanmalarını sağlamak ve takıma fayda sağlayacak doğru taktiksel kararları almalarını sağlamaktır.”

    Ve şöyle devam etti: “Bu seviyede maçlar genellikle sadece bir veya iki pozisyonda belirlenir; bu nedenle kaleci her an zihinsel olarak hazır olmalıdır.”

    Jaspar sözlerine şöyle devam etti: “Amacımız sadece gösterişli şutları kurtarmak değil, doğru zamanda doğru kararı vermek, savunma hattını organize etmek ve takımın diğer oyuncularına güven aşılamak. Her şey zihinsel netlik ve taktiksel disiplinle ilgili.”

    Bu konudaki açıklamalarını şöyle sonlandırdı: “Topa müdahale eden eldir, ancak kaleciyi kaleci yapan zihindir.”

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bellingham'ın küfürleri mi?

    İngiltere ile Gana arasındaki maçta talihsiz bir olay yaşandı; ilk yarının sonunda Bellingham, Afrika milli takımının teknik ekibinden biriyle sözlü tartışmaya girdi.

    İngiliz "The Sun" gazetesine göre, Bellingham ve antrenör birbirlerine küfürler ve öfkeli sözler savururken, teknik direktör Carlos Queiroz olaya müdahale ederek Bellingham'a cevap verdi.

    Gaspar ise "Futbol, özellikle Dünya Kupası gibi büyük bir turnuvada, duyguların yoğun olduğu bir oyundur" şeklinde yorumda bulundu.

    Olanları şöyle anlattı: “Maçta bir pozisyonda geç bir müdahale yaşandı, bu da gerginliği artırdı ve her iki takımdan bazı oyuncular, soyunma odalarına giden tünele doğru ilerlerken birbirlerine sözler sarf ettiler. Bu tür olaylar, rekabetin yüksek olduğu maçlarda yaşanır.”

    Kooora’ya yaptığı açıklamada ise şunları ekledi: “Bizim açımızdan durum çabucak sona erdi ve ardından herkes ikinci yarıya odaklandı. Judd Bellingham’a büyük saygı duyuyoruz. O harika bir oyuncu ve sert bir rakip. Aynı şekilde, teknik kadromuz ve oyuncularımız da aynı tutkuya sahip ve Gana’yı en iyi şekilde temsil etmeye tam bir bağlılık gösteriyorlar.”

    Jaspar, açıklamalarını şöyle bitirdi: “Maç yeniden başladığında, her iki takım da her zaman olması gerektiği gibi futbola odaklandı. Maçın bitiminden sonra da herkes arasında karşılıklı saygı hakimdi.”

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