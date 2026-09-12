Kararının ardından Williams, Gana’yı temsil etmenin kendisi için kişisel olarak ne kadar anlam taşıdığını anlatan yürekten bir mesaj paylaştı. Forvet oyuncusu, milli takım kariyeri boyunca ülkeyle kurduğu derin bağa dikkat çekti.

“Gana milli takımıyla olan yolculuğumu sonlandırma zamanının geldiğini hissediyorum” diye yazdı. “Bu formayı her giydiğimde elimden gelen her şeyi verdiğimi bilmenin huzuruyla, mutlu ve gururlu bir şekilde ayrılıyorum.

“Gana bana futboldan çok daha fazlasını verdi. Eve dönmemi, köklerime daha da yaklaşmamı ve ülkemi temsil etmenin, bu bayrağı göğsümde taşımanın büyük gururunu yaşamamı sağladı.

“Bu yolculuğun bir parçası olan herkese ve bana her zaman gösterdiğiniz tüm sevgiye tüm kalbimle teşekkür ederim. Gana her zaman benim bir parçam olacak. Nerede olursam olayım, ben de sizden biri olarak Black Star’ı desteklemeyi sürdüreceğim.”







