AFP
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'Gana her zaman benim bir parçam olacak' - Athletic Club yıldızı Inaki Williams, milli futbolu duygusal bir mesajla bıraktığını açıkladı
Williams, Gana kariyerini noktaladı
Athletic kaptanı Williams, Gana ile geçirdiği dört yılın ardından milli futbolu bıraktığını resmen açıkladı. 32 yaşındaki forvet, kararını cuma günü sosyal medya üzerinden doğruladı.
Williams, son maçına temmuz ayında Dünya Kupası'nda Kolombiya'ya karşı alınan 1-0'lık yenilgide Gana formasıyla çıktı. Bu sonuç, Gana'nın turnuvaya son 32 turunda veda etmesine neden oldu.
Onun ayrılığı, milli takımdaki unutulmaz bir dönemin sonunu işaret ediyor. Uluslararası arenada ailesinin mirasını temsil etmeyi seçmesinin ardından gurur verici bir miras bırakıyor.
Forvet, Black Stars ile yaşadığı duygusal yolculuğu değerlendirdi
Kararının ardından Williams, Gana’yı temsil etmenin kendisi için kişisel olarak ne kadar anlam taşıdığını anlatan yürekten bir mesaj paylaştı. Forvet oyuncusu, milli takım kariyeri boyunca ülkeyle kurduğu derin bağa dikkat çekti.
“Gana milli takımıyla olan yolculuğumu sonlandırma zamanının geldiğini hissediyorum” diye yazdı. “Bu formayı her giydiğimde elimden gelen her şeyi verdiğimi bilmenin huzuruyla, mutlu ve gururlu bir şekilde ayrılıyorum.
“Gana bana futboldan çok daha fazlasını verdi. Eve dönmemi, köklerime daha da yaklaşmamı ve ülkemi temsil etmenin, bu bayrağı göğsümde taşımanın büyük gururunu yaşamamı sağladı.
“Bu yolculuğun bir parçası olan herkese ve bana her zaman gösterdiğiniz tüm sevgiye tüm kalbimle teşekkür ederim. Gana her zaman benim bir parçam olacak. Nerede olursam olayım, ben de sizden biri olarak Black Star’ı desteklemeyi sürdüreceğim.”
İspanya'daki ilk maçından Dünya Kupası başarısına
Bilbao'da Ganalı ebeveynlerin çocuğu olarak dünyaya gelen Williams, bağlılığını değiştirmeden altı yıl önce Bosna'ya karşı oynanan bir hazırlık maçında bir kez forma giyerek ilk olarak İspanya'yı temsil etti. Resmen Gana'yı temsil etmek için değişikliği 2022'de yaptı.
Hücum oyuncusu, ardından Black Stars formasıyla 28 maça çıktı ve dört yıllık görev süresinde iki gol attı. Çabaları, Gana'nın bu yıl 2010'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda eleme aşamasına yükselmesine yardımcı oldu.
Inaki Gana'yı temsil ederken, küçük kardeşi Nico Williams ise farklı bir yolda uluslararası başarı yaşadı. Nico, bu yılki Dünya Kupası'nı kazanan İspanya kadrosunun bir parçasıydı.
- Getty Images Sport
Athletic kaptanı odağını kulüp futboluna çevirdi
Artık milli takım kariyeri resmen sona eren Williams, tüm odağını Athletic'teki yükümlülüklerine verecek. Kulüp kaptanı olarak forvet oyuncusu, İspanyol ekip için merkezi bir figür olmaya devam ediyor.
Milli takım görevinden çekilmek, 32 yaşındaki oyuncunun kulüp görevlerine odaklanmasını sağlayacak. Atalarının anavatanını temsil etme hedefini gerçekleştirmiş olarak uluslararası futbola veda ediyor.
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