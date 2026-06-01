Gana'dan Asamoah Gyan'dan Kolombiya'dan James Rodriguez'e - Dünya Kupası'nın en unutulmaz tek maçlık yıldızlarını anıyoruz

Sık sık yanlış aktarılan bir meme var, şöyledir:

Erkekler oturup sporcuların isimlerini saymayı çok severler.

Ve ne yazık ki, bunda bir parça gerçeklik var. Çoğu sporsever, bir noktada, sohbetin kimin en bilinmeyen ismi bulabileceği yarışmasına dönüştüğü bir odada bulmuştur kendini; tercihen, diğer herkesin onaylayıcı bir şekilde başını sallayacağı bir isim.

Papiss Cissé veya Julio Olarticoechea bunlardan sadece birkaçı.

Bu bir tür ritüeldir. Ve Dünya Kupası söz konusu olduğunda oldukça anlamlıdır. Bu turnuva, zaman içinde pek çok rastgele futbolcunun kariyerine hayat vermiştir: bazıları beklenmedik, bazıları ise tahmin edilebilir. Ancak çok hızlı ve çok parlak bir şekilde sönmek de aynı derecede mümkündür. Peki ya o adamlar? Bir anlık parladılar ama bir daha asla aynı zirvelere ulaşamadılar? Aslında, futbol dünyasında kendilerine özel bir yerleri var. GOAL, Dünya Kupası öncesinde bu oyuncuları, yani en iyi "tek hitlik" yıldızları mercek altına alıyor.