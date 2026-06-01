Gana'dan Asamoah Gyan'dan Kolombiya'dan James Rodriguez'e - Dünya Kupası'nın en unutulmaz tek maçlık yıldızlarını anıyoruz

Dünya Kupası, pek çok oyuncuya parlamaları için bir fırsat sundu – ama sonra da sönüp gittiler. GOAL, bu oyuncuların en iyilerinden bazılarına göz atıyor.

Sık sık yanlış aktarılan bir meme var, şöyledir:

Erkekler oturup sporcuların isimlerini saymayı çok severler.

Ve ne yazık ki, bunda bir parça gerçeklik var. Çoğu sporsever, bir noktada, sohbetin kimin en bilinmeyen ismi bulabileceği yarışmasına dönüştüğü bir odada bulmuştur kendini; tercihen, diğer herkesin onaylayıcı bir şekilde başını sallayacağı bir isim.

Papiss Cissé veya Julio Olarticoechea bunlardan sadece birkaçı.

Bu bir tür ritüeldir. Ve Dünya Kupası söz konusu olduğunda oldukça anlamlıdır. Bu turnuva, zaman içinde pek çok rastgele futbolcunun kariyerine hayat vermiştir: bazıları beklenmedik, bazıları ise tahmin edilebilir. Ancak çok hızlı ve çok parlak bir şekilde sönmek de aynı derecede mümkündür. Peki ya o adamlar? Bir anlık parladılar ama bir daha asla aynı zirvelere ulaşamadılar? Aslında, futbol dünyasında kendilerine özel bir yerleri var. GOAL, Dünya Kupası öncesinde bu oyuncuları, yani en iyi "tek hitlik" yıldızları mercek altına alıyor.

  Asamoah Gyan

    Asamoah Gyan, Gana

    2010 yılında Gana, Dünya Kupası'nda dört gol attı. Gyan bu gollerin üçünü kaydetti. Takımı, turnuvanın en büyük sürpriziydi; iyi organize olmuş, hücumda etkili ve son derece sevimli bir takımdı.

    Gyan tamamen bilinmeyen bir isim değildi; Ligue 1'de Rennes takımında forma giyiyordu. Ancak hiçbir şekilde tanınmış bir yıldız da değildi. Ancak o turnuva onu bir anda gündeme taşıdı. Gyan, son 16 turunda ABD'ye karşı galibiyet golünü attı. Çeyrek finalde Uruguay'a karşı uzatmaların sonunda unutulmaz bir penaltı kaçırmasıyla turnuva kalp kırıklığıyla sona ermiş olsa da, Gyan 2010 Dünya Kupası'nın efsanesi olmaya devam ediyor.

  James Rodriguez Colombia Ivory Coast 2014 World Cup

    James Rodriguez, Kolombiya

    James Rodriguez’in Kolombiya formasıyla attığı o vole vuruşunu kim unutabilir ki? Tam hızda izlendiğinde her şey bir bulanıklık gibi: göğüsle kontrol, bir adım, vuruş ve top ağlara gidiyor. Ancak hızı düşürdüğünüzde, bu gol daha da etkileyici hale geliyor. Rodriguez, 18 metrelik ceza sahasının kenarında ne kadar boşluğu olduğunu tam olarak biliyor, stoperi atlatmak için topu havalandırıyor ve mükemmel bir vuruş yapıyor. Bunu yapmak çok, çok zor, ancak Rodriguez bunu gülünç derecede kolaymış gibi gösterdi.



    Ancak o, o tek golden çok daha fazlasıydı. Rodriguez, 2014 Dünya Kupası'nı altı golle tamamlayarak Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Uzaktan izleyen Real Madrid, onu Santiago Bernabeu'ya getirmek için büyük bir harcama yaptı. Ancak o, pek de başarılı olamadı. Rodriguez, zaten Cristiano Ronaldo, Gareth Bale ve Karim Benzema gibi yıldızları barındıran bir takım için fazla sıra dışı bir oyuncuydu. Takımın değişken bir 10 numara oyuncusuna ihtiyacı yoktu ve Rodriguez tam da öyle bir oyuncuydu. O, bir takımdan diğerine dolaştı ve şu anda (bir nevi) kulüpsüz durumda.

    Sofyan Amrabat, Fas

    Amrabat'ı belki de tek bir müdahale özetleyebilir. Fas'ın Fransa ile oynadığı yarı final maçının ikinci yarısının başlarında, orta saha oyuncusu Kylian Mbappé'ye biraz fazla boşluk bıraktı. Fransız oyuncu bu fırsatı değerlendirip sol kanattan hızla ilerledi. Ve olay orada bitmeliydi. Bu tür pozisyonlar genellikle topun ağlara gitmesiyle sonuçlanır.

    Ancak o zamanlar neredeyse hiç tanınmayan bir orta saha oyuncusu olan Amrabat, oyuna sıkı sıkıya bağlı kaldı. Mbappe'yi kovaladı ve unutulmaz bir kayma müdahalesi yaparak takımını oyunda tuttu. Bu, bir dizi etkileyici performansla sahneye çıkan Faslı oyuncunun 2022 Dünya Kupası'ndaki en belirleyici hareketiydi. Afrika ekibinin yarı finale yükselmesinin nedenlerinden biri de oydu. Ancak aynı zamanda oldukça hızlı bir şekilde sönüp gitti. Manchester United'a transferi hiçbir zaman mantıklı gelmemişti ve geçen yıl Betis'te yedek kulübesinde oturdu.



    Siphiwe Tshabalala, Güney Afrika

    O kadar muhteşem bir gol attı ki, Peter Drury bile başka bir dilde yorum yapmak zorunda kaldı. Tshabalala, 2010 Dünya Kupası'nda Meksika karşısında Güney Afrika'nın ilk golünü, muhteşem bir koşu ve üst köşeye gönderdiği şutla kaydetti; ardından da turnuvanın simgesi haline gelen bir sevinç gösterisiyle bu anı taçlandırdı.

    Ve hepsi bu kadar. Tshabalala'nın golü Puskás Ödülü'ne aday gösterildi. Güney Afrika, ev sahibi ülke olarak zor anlar yaşadı. Tshabalala, Güney Afrika ve Türkiye'de başarılı bir kulüp kariyeri sürdürdü. Ancak o an ve o turnuva, uzun süre hafızalarda kalacak.

    El Hadji Diouf, Senegal

    Liverpool, 2002 Dünya Kupası öncesinde, o zamanlar 21 yaşında olan Diouf’u, kadrosunda halihazırda Ballon d’Or sahibi Michael Owen’ın da bulunduğu ilk 11’e ekstra bir hücum gücü katması umuduyla transfer etmişti. O dönemde, kulüp yönetimi onun bir hazine olduğunu düşünmüş olmalıydı. Diouf, Güney Kore ve Japonya’da parladı; hızı ve yaratıcılığıyla rakip savunmaları korkuttu. Bu performans, ona Dünya Kupası'nın en iyi 11'i seçilmesini ve Senegal'i turnuvaya ilk kez katıldıkları halde çeyrek finale taşımasını sağladı.

    Gerçekten de, yıldızlığa ulaşması kaçınılmaz görünüyordu. Ancak her şey çok kısa sürede tersine döndü. Diouf, Liverpool'da hiçbir zaman uyum sağlayamadı ve kulüp kariyerinin geri kalanının çoğunu çeşitli takımlar arasında dolaşarak geçirdi. Tek bir sezonda attığı en fazla gol, 2004 yılında Bolton formasıyla attığı dokuz gol oldu.

    Saeed Al-Owairan, Suudi Arabistan

    Şu golü izleyin.

    Bir yıldız, değil mi? Hayır. Al-Owairan, Suudi Arabistan için resmi maçlarda 14 gol attı. Bu, 13. golüydü. Kulüp futboluna gelince, hikayesi pek dikkat çekici değil. Al-Owairan, tüm kariyerini Suudi Pro Ligi'ndeki Al Shabab'da geçirdi; bunun en büyük nedeni, o dönemde Suudi yasalarının oyuncuların kulüp futbolu için yurt dışına çıkmasını yasaklamasıydı. Tüm zamanların en iyi Asyalı futbolcularından biri mi? Elbette. Ancak dünya, onun neler yapabileceğini tam olarak hiç görmedi - tek bir sihirli gün hariç.