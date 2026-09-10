Gana, Crystal Palace forveti Eddie Nketiah'ı milli takım tercihini değiştirmeye ikna etmek için yeni bir girişimde bulundu

Evening Standard'ın haberine göre Nketiah, milli takım tercihini İngiltere'den Gana'ya çevirmeye yönelik yeni bir teklifi değerlendiriyor. Gana, eski Arsenal forvetiyle uzun süredir ilgileniyor ve onu Gana Milli Takımı'nı temsil etmeye ikna etmek için bir kez daha girişimde bulundu.

Lewisham'da Ganalı ebeveynlerin çocuğu olarak dünyaya gelen Nketiah, genç yaş kategorilerinde İngiltere için oynadı ve İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı tarihinde en çok gol atan oyuncu oldu. 27 yaşındaki oyuncu, seçeneklerini değerlendirirken ebeveynlerinin doğduğu ülkeyi temsil edip etmeme konusunda henüz nihai kararını vermedi.