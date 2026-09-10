Getty Images Sport
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Gana, Crystal Palace forveti Eddie Nketiah'ı milli takım tercihini değiştirmeye ikna etmek için yeni bir girişimde bulundu
Gana yeniden devrede
Evening Standard'ın haberine göre Nketiah, milli takım tercihini İngiltere'den Gana'ya çevirmeye yönelik yeni bir teklifi değerlendiriyor. Gana, eski Arsenal forvetiyle uzun süredir ilgileniyor ve onu Gana Milli Takımı'nı temsil etmeye ikna etmek için bir kez daha girişimde bulundu.
Lewisham'da Ganalı ebeveynlerin çocuğu olarak dünyaya gelen Nketiah, genç yaş kategorilerinde İngiltere için oynadı ve İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı tarihinde en çok gol atan oyuncu oldu. 27 yaşındaki oyuncu, seçeneklerini değerlendirirken ebeveynlerinin doğduğu ülkeyi temsil edip etmeme konusunda henüz nihai kararını vermedi.
- Getty
FIFA kurallarına göre açık yol
Forvet oyuncusu, İngiltere A Milli Takımı formasıyla bugüne kadarki ilk ve tek maçına Gareth Southgate yönetiminde Ekim 2023'te çıktı. Wembley Stadyumu'nda Avustralya'ya karşı 1-0 kazanılan hazırlık maçında 73. dakikada Ollie Watkins'in yerine oyuna girdi.
Ancak FIFA'nın mevcut kurallarına göre, bir oyuncunun başka bir ülkeye geçiş yapmaya uygun olmaması için 21 yaşına girmeden önce tek bir ülke adına A takım seviyesinde üçten fazla resmi maçta forma giymiş olması gerekiyor. Tek maçı bir hazırlık karşılaşması olduğu için, Nketiah bağlılığını değiştirmeye karar vermesi halinde hâlâ Gana'yı temsil etme hakkına tamamen sahip.
Crystal Palace'ta yeniden yükseliş
Gana, halihazırda kadrosunda Manchester City kanat oyuncusu Antoine Semenyo ve Coventry orta saha oyuncusu Caleb Yirenkyi’yi bulundururken, takıma Premier League’de kalitesini kanıtlamış başka bir ismi daha eklemek istiyor. Sakatlıklarla geçen zorlu bir yılın ardından, Nketiah yeni Palace menajeri Pierre Sage yönetiminde iyi bir başlangıç yaptı ve bu sezon şu ana kadar Premier League’de oynanan üç maçın tamamına ilk 11’de başladı.
Palace, sezona yaptığı zorlu başlangıca iyi yanıt verdi ve salı gecesi Championship’te yükselme mücadelesi veren Middlesbrough’yu sahasında 3-0 rahat geçerek Carabao Cup’ta dördüncü tura yükseldi.
- Getty Images Sport
Karar anı yaklaşıyor
Yurt içi rekabet kızışırken, Nketiah kariyerinde kritik bir dönemeçle karşı karşıya. Crystal Palace formasıyla sergileyeceği istikrarlı performanslar, onu şüphesiz her iki milli takımın da radarında tutacaktır. Golcünün kısa süre içinde, uluslararası geleceğini Gana'ya bağlayıp yaklaşan eleme kampanyalarına katılmaya mı karar vereceği, yoksa İngiltere kadrosuna yeniden çağrılma umudunu mu koruyacağına karar vermesi gerekiyor.
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