Galliani, Milan’a uyarıda bulundu: “Ramos mu? Yaz aylarında sevinç gösterisi yapılmaz. Ibrahimovi’yi seviyorum. Maldini mi? Yorum yok.”

“Yıllardır Rossonero taraftarıyım, hâlâ fanatik bir taraftarım. Ramos önemli bir santrfor; uzun yıllardır böyle bir oyuncuya ihtiyacımız vardı ve o da doğru özelliklere sahip gibi görünüyor. Ancak 50 yıllık futbol tecrübem var ve yazın sevinmemek, ilkbaharı beklemek gerektiğini biliyorum. Bazen transfer dönemini çok iyi geçirdiğimi düşünürdüm ama öyle olmazdı, bazen de yanlış yaptığımı düşünürdüm ama o sezonlar harika geçerdi.”





“Malagò mu? O hayat boyu dostumdur, çok yetenekli biridir ve bu zor görevi dostum Giovanni’ye bırakırdım. Ayrıca ben tavsiye almayı, vermeye tercih ederim. Tavsiye vermek hiçbir zaman işe yaramaz. Malagò’nun başkanlığının en olumlu yanı, geçmişte pek görülmeyen bir ‘Milli Takım yanlısı’ havanın hakim olduğu izlenimini vermesi. Suçlar genellikle federasyon başkanına atılır, Gravina’yı düşünüyorum: ben buna katılmıyorum.”





“Maldini teknik direktör mü? Bir Milan taraftarı olarak bunu nasıl değerlendirirdim? Kendinize bir soru sorun ve cevap verin. Milan için bir pişmanlığım mı var? Milan hakkında konuşmuyorum. Ben bir görevden ayrıldığımda, haleflerim hakkında konuşmam.”





“Dünya Kupası’nda Brezilya’yı destekliyorum. Bunu söylemekten üzüntü duyuyorum ama 1958’den bugüne Brezilya milli takımlarını izlemiş biri olarak, şu anki kadroda daha az yetenekli oyuncu olduğunu düşünüyorum. 2002’de Brezilya’nın kadrosunda Milan’dan geçmiş üç oyuncu vardı: Ronaldo, Ronaldinho ve Rivaldo.”





“Ibra mı? Onu seviyorum. Harika bir futbolcuydu. 2010’da Barselona’daki evine gittim ve ona, Milan’la sözleşme imzalamadan oradan ayrılmayacağımı söyledim. Karısı dışarı çıktı ve geri geldi, ben hâlâ oradaydım.”