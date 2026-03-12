Goal.com
Galliani: "Berlusconi büyük düşünüyordu, size Sacchi, Ancelotti, Nesta ve Ibrahimovic'i nasıl aldığımızı anlatayım. Condor günlerinin kaynağı budur."

Eski Rossonero CEO'sunun kariyerindeki en iyi transferlerin tüm perde arkasını anlatan hikaye.

Futbola adanmış bir hayat, Milan yönetiminde geçirilen muhteşem bir kariyer.

Rossoneri'nin eski genel müdürü Adriano Galliani, Colpi da Maestro podcast'ine uzun bir röportaj verdi. Via Aldo Rossi'deki kulüpteki uzun yıllara dayanan deneyimiyle ilgili birçok anekdot ve çeşitli hikayeler anlattı. Bunların arasında, Milan'da geçirdiği en iyi sezonu seçtiği ilk sözleri de vardı: "Milan'da geçirdiğim 31 yıl arasından birini seçmem gerekirse, 1993-1994 sezonunu seçerdim."

  • SACCHI, CAPELLO VE ANCELOTTI'NİN MILAN'I

    Öncelikle Galliani, Arrigo Sacchi, Fabio Capello ve Carlo Ancelotti gibi teknik direktörlerle yaşadığı çeşitli Milan deneyimlerinden bahsetti: "O Milan büyük düşünüyordu çünkü başkanı Silvio Berlusconi büyük düşünüyordu. Ve bunu kulübe, teknik direktörlere ve oyunculara da aktardı. Sacchi'yi seçtiğimiz zamanı düşünürsem, insanlar bizim deli olduğumuzu söylüyordu. Arrigo takımlarını iyi oynatıyordu, ama Milan'a gelmeden önceki yıl Parma ile Serie B'den yükselmeyi başaramamış bir teknik direktördü. Capello'nun Berlusconi'nin gözdesi olduğu söyleniyordu çünkü Fabio yıllardır teknik direktörlük yapmıyordu ve başka işlerle uğraşıyordu. Üçüncü hamle Ancelotti'ydi, ona 'başarılı kaybeden' diyorlardı çünkü Milan'dan önceki iki yıl Juve'deydi ve iki kez ikinci olmuştu. Sadece oyuncularla ilgili ustaca hamleler değil, antrenörlerle ilgili hamleler de hatırlanmalıdır. Milan'dan sonra Monza'ya döndüm ve Primavera Palladino'nun antrenörünü alıp birinci takıma getirmek ustaca bir hamle olduğunu düşünüyorum. Antrenörler takımların sonuçları üzerinde büyük etkiye sahiptir. 

  • KOÇLAR

    "Farklı dönemler oldu. Sacchi'den başlayayım: Berlusconi için önemli olan iyi oynamaktı. Bir yıl önce Parma ile bir dostluk maçı yaptık ve Emilianların iyi oynadığını gördük. İtalya Kupası'nda Parma ile eşleştik ve Parma Milano'ya gelip çok iyi oynayarak kazandı. Berlusconi bana Parma'nın Milan'dan daha iyi oyuncuları olup olmadığını sordu, ben de elbette hayır dedim. O da bana neden bizden daha iyi oynadıklarını sordu. Ben de "Bilmiyorum, iyi bir antrenörleri var galiba" diye cevap verdim. Milan, Parma'nın kazandığı Coppa Italia grubunda ikinci olarak turu geçti. Çeyrek finalde kiminle eşleştik? Parma, Milano'ya geri döndü ve bizi ikinci kez yendi. O noktada bunun bir tesadüf olmadığını düşündük. Dönüşte Parma başkanından maçtan sonra akşam yemeğine çıkmayı teklif ettik ve o akşam yemeğinde Sacchi ile tanıştık. Konuştuk ama bir sonuca varamadık. Sonraki aylarda Sacchi'nin Milan'ı çalıştırmak için doğru özelliklere sahip olduğuna karar verdik. Bize geldiğinde ilk yılında Scudetto'yu, ikinci yılında Şampiyonlar Kupası'nı ve üçüncü yılında yine Şampiyonlar Kupası'nı kazandı. Sacchi bize geldiğinde para istemedi, rakamı bana bıraktı. O da kabul etti, ancak şunu ekledi: Eğer şampiyonluğu kazanırsa, bu rakam yıl içinde ikiye katlanacak, sonraki sezon iki katından başlayacak ve yine şampiyonluğu veya Şampiyonlar Kupası'nı kazanırsa yine ikiye katlanacak, üçüncü yılda da aynı şey geçerli olacak. Ve sonunda Milano Marittima'da birkaç otel satın aldı (gülüyor, ndr)".

  • KONDOR'UN GÜNLERİ

    Ardından, Condor lakabının doğuşunu ve transfer piyasasının son günlerinde neler olduğunu açıkladı: "Bu lakap, 'Condor'un Üç Günü' adlı bir filmden geliyor. Condor'un üç günü, transfer piyasasının son günleri olduğunu düşündüm. Yüz transfer piyasası yaptım. Kariyerime 1975'te Monza'da başladım ve 2025'te Monza'nın transfer dönemiyle bitirdim. İlk transfer bir takastı: Monza Braida'yı aldı ve Palermo'ya Peressin'i verdi. Tüm transferleri hatırlıyorum. 1975'ten beri hep aynı şeyi gördüm: transfer dönemi ilerledikçe oyuncuların değerleri düşüyordu. Bir oyuncuyu satmak istiyorsanız, transfer döneminin başında satmalısınız, satın almak istiyorsanız, transfer döneminin sonunda almalısınız. Bence tüm takımların ihtiyaç duyduğundan daha fazla oyuncusu var. Bu yüzden Condor günleri son günler olmalı. Her zaman değil, ama çoğu zaman son günlerde hayır olan işlemler evet olur, hatta imkansız görünen işlemler mümkün hale gelir. Böylece Condor günleri doğar."

  • EN GURUR DUYDUĞU VURUŞLAR

    Kariyeri boyunca en gurur duyduğu transferler hakkında da birkaç açıklama yaptı: "Condor'dan ilk transferimiz olan Carlo Ancelotti ile başlayalım. 1987 yılıydı, Sacchi onu her ne pahasına olursa olsun istiyordu, dizindeki sorunlara rağmen onu almak için çok uğraştı. Sacchi, dizlerin tedavi edilebileceğini, kafanın ise edilemeyeceğini söylüyordu. Transfer döneminin son gününden bir önceki gündü ve Roma başkanı sürekli hayır diyordu. Ben biraz pes etmiştim, ama Braida çok akıllıca bir hamle yaptı ve Roma ile bir akşam yemeği organize etti. O akşam, başkanın hayır demeye devam ettiğini, oğlu ve sportif direktör Perinetti'nin ise evet dediğini anladık. Oğlu beni ertesi gün Roma'ya davet etti ve babasıyla bir görüşme ayarladı. Ertesi sabah uçağa atladım ve Roma'ya gittim. İmkansız gibi görünen şey gerçekleşti. Ancelotti o sezonlarda bize çok yardımcı oldu, ama ben başka bir şey daha düşünüyorum: O ilişki kurulmasaydı, 2022'de Carlo Parma'ya gidecekti çünkü onlarla neredeyse sözleşme imzalamıştı. Condor'un bir başka başarısı da 1997'de Paris'te PSG'den Leonardo'yu transfer etmemizdi. Milan'a geri dönen Capello onu kesinlikle istiyordu, Berlusconi ve ben daha fazla para harcamak istemiyorduk ve ona bizden bahsettik. Ama sonra inanılmaz bir şey oldu: Florida'daydım, ertesi gün Milano'ya dönmem gerekiyordu. Havaalanına gitmek üzereyken kocaman bir yazı gördüm: 'Leonardo'. Hemen Başkan Berlusconi'yi aradım ve ona bir vizyon gördüğümü söyledim ve böylece Leonardo'yu PSG'den almak için Paris'e uçtum. PSG'nin sahiplerini iyi tanıdığım için şanslıydım, beni hemen kabul ettiler ve Leonardo'yu aldık. Condor'dan bir başka büyük transferi saymam gerekirse, bu kesinlikle Alessandro Nesta'dır. Sardunya'daydım ve her sabah Lazio'nun başkanı Cragnotti ile kahve içiyordum. Onunla çok önemli bir rakam, eski liretlerle 60 milyar üzerinde anlaşmaya varmıştım, ama Berlusconi hayır dedi. Ön elemeyi kazanmıştık ve bu nedenle Şampiyonlar Ligi'ne katılacaktık. O gece Berlusconi, diğer başbakanlarla birlikte Kopenhag'daydı. Haberlerde başkanın bir röportajını gördüm, ona bakanlarının hareket özgürlüğü olup olmadığı soruluyordu ve o da bakanların bütçeye uygun olarak bütçeyi istedikleri gibi kullanabileceklerini söyledi. O anda fırsatı değerlendirip, bir koruması aracılığıyla Berlusconi ile konuşmayı başardım ve ona "Milan'ın genel müdürü olarak ben bir bakanla eşdeğer miyim?" diye sordum. O da evet dedi. Ben de ona, Nesta'yı alırsak Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağımızı, Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsak çok fazla gelir elde edeceğimizi söyledim. Berlusconi, saat gece 4 olduğu için biraz yorgun olduğu için, onu alabileceğimi ima etti. Arkadaşım Fedele Confalonieri, Berlusconi'nin evet dediğinde evet, hayır dediğinde hayır, hayır dediğinde evet, evet dediğinde hayır düşündüğünü hemen anlayabildiğim için şanslı olduğumu söyledi. Nesta geldi ve benim kalbimde sonsuza kadar kalacak olan Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Yarı finalde Inter'i, finalde de Juventus'u yenmenin verdiği zevk, belki de bir daha asla yaşanmayacak bir şey. Ve Nesta bize büyük bir yardımda bulundu."

  • IBRAHIMOVIC'İN GECESİ VE USTACA VURUŞ

    Son olarak, Zlatan Ibrahimovic'i İtalya'ya geri getiren transfer görüşmeleri hakkında uzun bir hikaye: "Ibrahimovic için olanı anlatayım. Barça'nın başkanı ve Mino Raiola ile birlikte Barselona'daydım. Bir yıl önce Ibra, Inter'den İspanyollara çok yüksek bir bedel karşılığında transfer edilmişti. Sadece bir yıl sonra onu transfer etmenin imkansız olduğunu düşünüyordum. Transfer döneminin bitmesine birkaç gün kala, transfer piyasasının ustası Raiola beni aradı ve Barcelona'ya gitmemi, çünkü bunun mümkün olduğunu söyledi. Barcelona'ya gittim ve Ibra'yı transfer etmek için büyük bir mücadeleye başladım ve sonunda onu satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer etmeyi başardım. Ibra'yı ikna etmem gerekiyordu ve karısı ve çocuklarının da bulunduğu evine gittim. Karısı sabah dışarı çıktı, öğleden sonra geri döndü ve beni orada buldu. Önceden kim olduğumu sormamıştı. Ibra ona söyledi ve Milan ile sözleşme imzalamadan evlerinden ayrılmayacağımı ekledi. Zlatan sonra sözleşmeyi imzaladı ve o yıl şampiyonluğu kazandık."

    USTACA HAMLE - "Braida ile paylaştığım ustaca hamle Marco van Basten'di. Belki en zor hamle değildi, ama bence Marco en iyisiydi."

