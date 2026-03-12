Galliani: "Berlusconi büyük düşünüyordu, size Sacchi, Ancelotti, Nesta ve Ibrahimovic'i nasıl aldığımızı anlatayım. Condor günlerinin kaynağı budur."

Kariyeri boyunca en gurur duyduğu transferler hakkında da birkaç açıklama yaptı: "Condor'dan ilk transferimiz olan Carlo Ancelotti ile başlayalım. 1987 yılıydı, Sacchi onu her ne pahasına olursa olsun istiyordu, dizindeki sorunlara rağmen onu almak için çok uğraştı. Sacchi, dizlerin tedavi edilebileceğini, kafanın ise edilemeyeceğini söylüyordu. Transfer döneminin son gününden bir önceki gündü ve Roma başkanı sürekli hayır diyordu. Ben biraz pes etmiştim, ama Braida çok akıllıca bir hamle yaptı ve Roma ile bir akşam yemeği organize etti. O akşam, başkanın hayır demeye devam ettiğini, oğlu ve sportif direktör Perinetti'nin ise evet dediğini anladık. Oğlu beni ertesi gün Roma'ya davet etti ve babasıyla bir görüşme ayarladı. Ertesi sabah uçağa atladım ve Roma'ya gittim. İmkansız gibi görünen şey gerçekleşti. Ancelotti o sezonlarda bize çok yardımcı oldu, ama ben başka bir şey daha düşünüyorum: O ilişki kurulmasaydı, 2022'de Carlo Parma'ya gidecekti çünkü onlarla neredeyse sözleşme imzalamıştı. Condor'un bir başka başarısı da 1997'de Paris'te PSG'den Leonardo'yu transfer etmemizdi. Milan'a geri dönen Capello onu kesinlikle istiyordu, Berlusconi ve ben daha fazla para harcamak istemiyorduk ve ona bizden bahsettik. Ama sonra inanılmaz bir şey oldu: Florida'daydım, ertesi gün Milano'ya dönmem gerekiyordu. Havaalanına gitmek üzereyken kocaman bir yazı gördüm: 'Leonardo'. Hemen Başkan Berlusconi'yi aradım ve ona bir vizyon gördüğümü söyledim ve böylece Leonardo'yu PSG'den almak için Paris'e uçtum. PSG'nin sahiplerini iyi tanıdığım için şanslıydım, beni hemen kabul ettiler ve Leonardo'yu aldık. Condor'dan bir başka büyük transferi saymam gerekirse, bu kesinlikle Alessandro Nesta'dır. Sardunya'daydım ve her sabah Lazio'nun başkanı Cragnotti ile kahve içiyordum. Onunla çok önemli bir rakam, eski liretlerle 60 milyar üzerinde anlaşmaya varmıştım, ama Berlusconi hayır dedi. Ön elemeyi kazanmıştık ve bu nedenle Şampiyonlar Ligi'ne katılacaktık. O gece Berlusconi, diğer başbakanlarla birlikte Kopenhag'daydı. Haberlerde başkanın bir röportajını gördüm, ona bakanlarının hareket özgürlüğü olup olmadığı soruluyordu ve o da bakanların bütçeye uygun olarak bütçeyi istedikleri gibi kullanabileceklerini söyledi. O anda fırsatı değerlendirip, bir koruması aracılığıyla Berlusconi ile konuşmayı başardım ve ona "Milan'ın genel müdürü olarak ben bir bakanla eşdeğer miyim?" diye sordum. O da evet dedi. Ben de ona, Nesta'yı alırsak Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağımızı, Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsak çok fazla gelir elde edeceğimizi söyledim. Berlusconi, saat gece 4 olduğu için biraz yorgun olduğu için, onu alabileceğimi ima etti. Arkadaşım Fedele Confalonieri, Berlusconi'nin evet dediğinde evet, hayır dediğinde hayır, hayır dediğinde evet, evet dediğinde hayır düşündüğünü hemen anlayabildiğim için şanslı olduğumu söyledi. Nesta geldi ve benim kalbimde sonsuza kadar kalacak olan Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Yarı finalde Inter'i, finalde de Juventus'u yenmenin verdiği zevk, belki de bir daha asla yaşanmayacak bir şey. Ve Nesta bize büyük bir yardımda bulundu."