Wales v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO Play-off
Galler ve İrlanda Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası hayalleri, play-off yarı finallerinde yaşanan acı verici penaltı atışları sonucu sona erdi

Galler ve İrlanda Cumhuriyeti için, Dünya Kupası elemelerinden elendikleri bu gece, her iki takım için de aynı derecede talihsiz geçti. Her iki takım da son dakikalarda öne geçtikleri maçlarda üstünlüğünü koruyamadı ve sırasıyla Bosna-Hersek ile Çekya’ya karşı acı bir penaltı atışları serisinde yenildi.

  • Galler, Dzeko’nun son dakikada attığı beraberlik golüyle şoke oldu

    Galler, Cardiff'te 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından penaltılarda Bosna-Hersek'e 4-2 yenilerek Dünya Kupası play-off'larında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Çok umut vaat eden bu gecede penaltılar yine Galler'in sonunu getirdi ve bu durum, takımın Euro 2024 play-off'larındaki elenişinin acı bir tekrarı oldu. Ejderhalar, İtalya ile oynayacakları ev sahibi play-off finaline sadece dört dakika kalmıştı, ancak Edin Dzeko'nun tecrübesi onların sonunu getirdi.

    Daniel James, devre arasından kısa bir süre sonra Cardiff City Stadyumu'nu coşturdu ve yanlış bir geri pası yakalayıp Nikola Vasilj'i geçerek kusursuz bir vuruşla golü attı. Galler, skoru ikiye katlamak için birkaç fırsat yakaladı; Harry Wilson topu direğe çarptırırken, Tarik Muharemovic de James'in bir başka şutunu çelerek topu üst direğe gönderdi. Ancak, kısa süre önce 40 yaşına giren Dzeko, 86. dakikada köşe vuruşundan en yükseğe çıkarak kafayla eşitliği sağladı ve maçı uzatmalara taşıdı.

    Bellamy'nin Dragons'u penaltı yüzünden umutsuzluğa kapıldı

    Uzatmalarda gösterdiği dirençli performansa rağmen Galler, galibiyet golünü bulamadı. Penaltı atışları, Karl Darlow’un Ermedin Demirovic’in vuruşunu kurtarmasıyla umut verici bir başlangıç yaptı, ancak rüzgâr kısa sürede tersine döndü. Brennan Johnson’ın şutu üst direğin üzerinden dışarıya çıkarken, Neco Williams’ın vuruşu da Vasilj tarafından uzaklaştırıldı. Kerim Alajbegovic penaltı noktasına gelerek galibiyet golünü attı ve ev sahibi taraftarları şaşkın bir sessizliğe bürüdü.

  • İrlanda, Prag'da üstünlüğünü kaybetti

    İrlanda Cumhuriyeti de Prag'da benzer şekilde yürek burkan bir elenme yaşadı; 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından penaltılarda Çekya'ya 4-3 yenildi. Heimir Hallgrimsson'un öğrencileri, ilk 23 dakika içinde 2-0 öne geçerek rüya gibi bir başlangıç yapmıştı. Önceki maçlarda kahraman olan Troy Parrott, 19. dakikada penaltıyı gole çevirirken, Matej Kovar'ın kendi kalesine attığı gol konuk takımın üstünlüğünü ikiye katladı.

    Ancak ev sahibi takım geri döndü. Jayson Molumby'nin direğe çarpan şutunun ardından Patrik Schick, ilk yarı bitmeden penaltıdan farkı azalttı. İrlanda, ikinci yarının büyük bölümünde kahramanca savunma yaptı ancak Galler gibi 86. dakikada gol yedi. Ladislav Krejci, Caoimhin Kelleher'i geçerek kafayla golü attı ve maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda İrlanda, Sammie Szmodics'i endişe verici bir sakatlık nedeniyle kaybetti ve oyuncu sedyeyle sahadan taşındı.

    Çekler, İrlanda'nın kaderini belirledi

    Fortuna Arena'da oynanan penaltı atışlarında, İrlandalı penaltı atıcıları üzerindeki baskı etkisini gösterdi. Finn Azaz ve Alan Browne'un vuruşları, daha önce kendi kalesine gol atan Kovar tarafından kurtarıldı. Jan Kliment ise soğukkanlılığını koruyarak belirleyici penaltıyı gole çevirdi ve Çekya'nın Danimarka ile oynayacağı finale yükselmesini sağlarken, İrlanda'nın 2002'den bu yana ilk Dünya Kupası katılımı için bekleyişi devam etti.