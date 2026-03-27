Galler ve İrlanda Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası hayalleri, play-off yarı finallerinde yaşanan acı verici penaltı atışları sonucu sona erdi

Galler, Cardiff'te 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından penaltılarda Bosna-Hersek'e 4-2 yenilerek Dünya Kupası play-off'larında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Çok umut vaat eden bu gecede penaltılar yine Galler'in sonunu getirdi ve bu durum, takımın Euro 2024 play-off'larındaki elenişinin acı bir tekrarı oldu. Ejderhalar, İtalya ile oynayacakları ev sahibi play-off finaline sadece dört dakika kalmıştı, ancak Edin Dzeko'nun tecrübesi onların sonunu getirdi.

Daniel James, devre arasından kısa bir süre sonra Cardiff City Stadyumu'nu coşturdu ve yanlış bir geri pası yakalayıp Nikola Vasilj'i geçerek kusursuz bir vuruşla golü attı. Galler, skoru ikiye katlamak için birkaç fırsat yakaladı; Harry Wilson topu direğe çarptırırken, Tarik Muharemovic de James'in bir başka şutunu çelerek topu üst direğe gönderdi. Ancak, kısa süre önce 40 yaşına giren Dzeko, 86. dakikada köşe vuruşundan en yükseğe çıkarak kafayla eşitliği sağladı ve maçı uzatmalara taşıdı.