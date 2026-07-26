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Galler ekibi Wrexham Kadın Takımı, eleme maçını kaybedince Şampiyonlar Ligi hayali suya düştü
Kırmızı Ejderhalar erken bir avantaj elde etti
Adran Premier şampiyonu, bir önceki turda Ermeni takımı FC Pyunik’e karşı elde ettiği etkileyici galibiyetin ardından bu başarıyı sürdürmeye çalışırken, Racecourse’daki atmosfer elektriklenmişti. Wrexham maça büyük bir özgüvenle başladı; oyunun temposunu belirledi ve maçın ilk dakikalarında konuk takımı savunmaya çekilmeye zorladı.
Maç, ev sahibi takım için daha iyi başlayamazdı; Lili Jones, karşılaşmanın ilk 10 dakikasında ev sahibi taraftarları coşturdu.
Gol, Riga savunmasının kötü bir şekilde uzaklaştırdığı bir duran topta ortaya çıktı; Jones, köşeye gönderdiği kontrollü bir vole vuruşuyla teknik kalitesini sergiledi. Bu, yaz sezonundaki ikinci Avrupa golüydü ve ilk yarının büyük bir bölümünde, bu golün Wrexham’ı turnuvanın bir sonraki aşamasına taşımaya yeteceği görünüyordu.
- Getty Images Sport
Riga, kusursuz bir geri dönüşe imza attı
Ancak ikinci yarı, Letonya şampiyonu takımın soğukkanlılığını sergilemesiyle bambaşka bir hikâyeye sahne oldu. 50. dakikada Japon orta saha oyuncusu Minami Oi, büyük bir cesaret göstererek ileriye çıkıp Maria Francis-Jones’u geçerek kafayla golü attı. Bu gol, ev sahibi seyirciyi şaşkına çevirdi ve maçın psikolojik dengesini tamamen değiştirdi; Kumba Brima da bundan yararlanarak dört dakika sonra maçın gidişatını tersine çevirdi. Genç yedek oyuncu Laura Kallase, üçüncü golü atarak takımının üstünlüğünü pekiştirdi.
Wrexham, maçın son dakikalarında gelen baskıya karşı zor anlar yaşadı
Zaman geçtikçe, eleme maçının fiziksel zorlukları Galler şampiyonlarını yıpratmaya başladı. Wrexham’ın yorulduğunu sezen Riga, yüksek tempolu pres oyununu sürdürmek için yedek kulübesinden taze oyuncuları sahaya sürdü.
Maçın sonlarında Shiori Kato'nun dördüncü golü atmasıyla, iki kulüp arasındaki Avrupa deneyimi farkını bir kez daha vurgulayan bu gece, Kırmızı Ejderhalar için kötüden daha da kötüye gitti. Son skor ne olursa olsun, Wrexham oyuncuları, kulüp tarihinde ilk kez bu aşamaya ulaşmalarının büyük başarısını takdir eden taraftarlar tarafından sıcak alkışlarla karşılandı.
- Getty Images Sport
Tarihi bir Avrupa'daki ilk maçın sonu
Bu sezon Şampiyonlar Ligi hayali suya düşmüş olsa da, kazanılan deneyim Kuzey Galler’de kadın futbolunun gelişimi açısından paha biçilmez olacaktır. Kulüp, tanınmış sahiplerinin yönetiminde yıldırım hızında bir yükseliş yaşadı ve bu seviyede mücadele etmek, gelecekteki hedefler için bir mihenk taşı niteliğindedir. Wrexham artık dikkatini yeniden iç sahadaki maçlara çevirecek ve lig şampiyonluğunu korumayı ve gelecek yıl Avrupa kupalarında yer alma şansını yeniden elde etmeyi hedefleyecektir.
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