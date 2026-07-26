Zaman geçtikçe, eleme maçının fiziksel zorlukları Galler şampiyonlarını yıpratmaya başladı. Wrexham’ın yorulduğunu sezen Riga, yüksek tempolu pres oyununu sürdürmek için yedek kulübesinden taze oyuncuları sahaya sürdü.

Maçın sonlarında Shiori Kato'nun dördüncü golü atmasıyla, iki kulüp arasındaki Avrupa deneyimi farkını bir kez daha vurgulayan bu gece, Kırmızı Ejderhalar için kötüden daha da kötüye gitti. Son skor ne olursa olsun, Wrexham oyuncuları, kulüp tarihinde ilk kez bu aşamaya ulaşmalarının büyük başarısını takdir eden taraftarlar tarafından sıcak alkışlarla karşılandı.