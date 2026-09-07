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"Galibiyet gibi hissettirdi" - Ainsley Maitland-Niles, Manchester United'a karşı 96. dakikada attığı dramatik ilk maç golüyle gelen beraberliği değerlendirdi
Everton dramatik bir puanı kurtardı
Everton, geriye düştüğü maçı iki kez çevirerek uzatma dakikalarında attığı dramatik golle değerli bir puanı aldı. Bryan Mbeumo konuk ekibi öne geçirdi, Tyrique George skora dengeyi getirdi, ancak oyuna sonradan giren Benjamin Sesko 88. dakikada attığı golle United'a galibiyeti getirmiş gibi göründü. Ardından Maitland-Niles, 96. dakikada savunmadaki paniği değerlendirip durdurulamaz bir vuruşla topu köşeye göndererek ev sahibinin ligdeki yenilmez başlangıcını korudu.
- Getty Images Sport
İlk maçının kahramanı ruhu selamlıyor
Maitland-Niles, Everton'daki hayatına rüya gibi bir başlangıç yaptı ve kulüpteki ilk maçını duygusal bir son dakika beraberlik golüyle taçlandırdı. Sky Sports'a konuşan eski Arsenal oyuncusu şunları söyledi: "Galibiyet gibi hissettirdi. Sonuna kadar mücadele ettik ve sonunda bir puan almayı başardık. Taraftar bizimleydi ve son ana kadar savaştık, bu yüzden de böyle sonuçlar alırsınız.
"Golü atmak harika; herkes böyle bir başlangıç yapmak ister ve neyse ki ben yaptım. Top ceza sahasının çizgisine bana geldi, ben de sert vurdum ve top üst köşeye gitti, bundan mutluyum. Buraya çok çalışmak için geldim. Bu takım çok çalışan oyunculardan kurulu, bu yüzden hemen uyum sağladım. Uyum sağlayabildiğimi, sorumluluk alabildiğimi ve herkese en az onlar kadar, hatta daha da fazlasını verebildiğimi göstereceğim."
Dönüm noktaları, dirençli performansı öne çıkarıyor
95:11'de gelen bu gol, Everton'ın yeni stadındaki en geç Premier League golü oldu. Aralık 2018'den bu yana süren kişisel gol hasretine de son veren Maitland-Niles, kulüp tarihinde Premier League'deki ilk maçında ceza sahası dışından gol atan ilk oyuncu oldu.
Takımının üç puanı da hak ettiğini düşünen teknik direktör David Moyes, Sky Sports'a şöyle konuştu: "Bunun sadece bir puan olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum. Keşke üç puan olsaydı. Bence onlar da bunu hak etti. Stadyumun bazı özel anlara ihtiyacı vardı ve belki bu yeterince özel değildi ama bizim için kaybetmemek önemliydi. Biraz ivme yakalamak istiyorsunuz. Umarım burada sahip olduğumuz oyuncu grubu birlikte kalır, birbirine sahip çıkar; bence bunu da yaptılar."
Her iki tarafı da zorlu sınavlar bekliyor
Sekizinci sıradaki Everton, yenilgisiz başlangıcını sürdürmek için 12 Eylül Cumartesi günü kuzey Londra'da Tottenham Hotspur'a konuk olacak. Buna karşılık United'ın, yakın vadede Avrupa mesaisi kapıdayken savunmada yaptığı geç hataya takılıp kalmak için fazla zamanı yok. Michael Carrick'in ekibi, Şampiyonlar Ligi serüvenine perşembe günü Old Trafford'da Azerbaycan temsilcisi Sabah'a karşı başlayacak.
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