"Galibiyet gibi hissettirdi" - Ainsley Maitland-Niles, Manchester United'a karşı 96. dakikada attığı dramatik ilk maç golüyle gelen beraberliği değerlendirdi

Maitland-Niles, Everton'daki hayatına rüya gibi bir başlangıç yaptı ve kulüpteki ilk maçını duygusal bir son dakika beraberlik golüyle taçlandırdı. Sky Sports'a konuşan eski Arsenal oyuncusu şunları söyledi: "Galibiyet gibi hissettirdi. Sonuna kadar mücadele ettik ve sonunda bir puan almayı başardık. Taraftar bizimleydi ve son ana kadar savaştık, bu yüzden de böyle sonuçlar alırsınız.

"Golü atmak harika; herkes böyle bir başlangıç yapmak ister ve neyse ki ben yaptım. Top ceza sahasının çizgisine bana geldi, ben de sert vurdum ve top üst köşeye gitti, bundan mutluyum. Buraya çok çalışmak için geldim. Bu takım çok çalışan oyunculardan kurulu, bu yüzden hemen uyum sağladım. Uyum sağlayabildiğimi, sorumluluk alabildiğimi ve herkese en az onlar kadar, hatta daha da fazlasını verebildiğimi göstereceğim."