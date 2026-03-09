Galatasaray, Virgil van Dijk ve Liverpool'un 'uzun boylu' yıldızları konusunda endişeli, ancak teknik direktör Okan Buruk 'en önemli' ev sahibi maçından büyük avantaj elde etmeyi hedefliyor

Victor Osimhen'in Eylül ayında attığı galibiyet golünün hatırası hala taze, ancak Buruk bu kez Liverpool'un çok daha odaklanmış bir takım olacağını bekliyor. Eleme turlarında risklerin arttığı bu dönemde, Türk teknik adam Reds'in daha klinik ve lig aşamasındaki karşılaşmada kendilerine pahalıya mal olan hatalara daha az meyilli olacağını düşünüyor.

Slot'tan beklediği taktiksel değişikliğe değinen Buruk, "Takımlar birbirlerini tanıyor. Liverpool'un bu maça lig aşamasındaki karşılaşmamızdan çok farklı bir zihniyetle çıkacağını düşünüyorum" diye ekledi. Galatasaray, Anfield'daki ikinci maça gitmeden önce bir sonuç elde etmek için ev sahibi avantajını sonuna kadar kullanmak zorunda.