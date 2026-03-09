AFP
Çeviri:
Galatasaray, Virgil van Dijk ve Liverpool'un 'uzun boylu' yıldızları konusunda endişeli, ancak teknik direktör Okan Buruk 'en önemli' ev sahibi maçından büyük avantaj elde etmeyi hedefliyor
Rams Park'taki atmosfer önemli bir faktör
Buruk, Arne Slot'un takımını sarsmak için bir başka "gürültü duvarı"na güveniyor ve ilk maçın bu eşleşmede avantaj elde etmek için en iyi fırsat olduğunu belirtiyor. "İlk maç en önemlisi," dedi. "Bizimle aynı yolda 16 büyük takım var ve hepimizin ilerleme şansı var. Hedefimiz, Liverpool ile oynayacağımız ilk maçta avantaj elde etmek."
- Getty Images Sport
Kırmızıların kalitesine saygı duymak
Önceki karşılaşmada kazandıkları güvene rağmen, Buruk önlerindeki görevin zorluğunun farkında. Bu sezon maçların son dakikalarında galibiyete ulaşmanın yollarını sık sık bulan Liverpool takımının direncini vurguladı. Koçun hazırlıkları, Türkiye'ye intikam almaya gelen konuk takımın psikolojik ve taktiksel özelliklerine odaklanmış durumda.
"Hiçbir mazeretimiz olmayacak. Kendi sahamızda oynuyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Onlarla bir kez oynadık ve onları biraz daha iyi tanıyoruz" diyen Buruk, "Rakiplerimiz çok kaliteli. Sezonun başında, son dakika golleriyle birçok maç kazandılar" diye konuştu.
Van Dijk ve duran topların tehdidi
Galatasaray teknik direktörünün özellikle endişe duyduğu bir konu, Liverpool'un hava hakimiyeti ve duran toplardan gösterdiği verimlilik. Buruk, savunmasının 90 dakika boyunca dikkatli olması gereken başlıca tehdit olarak kulüp kaptanı Virgil van Dijk'i özellikle gösterdi.
Buruk, "Onlar (sabit vuruşlarda) çok iyiler ve Virgil van Dijk ve diğer uzun boylu oyuncuları ile iyi bitiricileri var" dedi. "Dikkatli olmalıyız ama bu her takım için geçerli. Buna hazırlıklıyız. Onlar çok gol yediler ve biz de bundan yararlanmalıyız. Onlarla iki maçımız var ve her iki sonuç da önemli. İlk maçı mümkün olan en iyi pozisyonda bitirmemiz önemli."
- AFP
Farklı bir zihniyet beklemek
Victor Osimhen'in Eylül ayında attığı galibiyet golünün hatırası hala taze, ancak Buruk bu kez Liverpool'un çok daha odaklanmış bir takım olacağını bekliyor. Eleme turlarında risklerin arttığı bu dönemde, Türk teknik adam Reds'in daha klinik ve lig aşamasındaki karşılaşmada kendilerine pahalıya mal olan hatalara daha az meyilli olacağını düşünüyor.
Slot'tan beklediği taktiksel değişikliğe değinen Buruk, "Takımlar birbirlerini tanıyor. Liverpool'un bu maça lig aşamasındaki karşılaşmamızdan çok farklı bir zihniyetle çıkacağını düşünüyorum" diye ekledi. Galatasaray, Anfield'daki ikinci maça gitmeden önce bir sonuç elde etmek için ev sahibi avantajını sonuna kadar kullanmak zorunda.
Reklam