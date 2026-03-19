Galatasaray teknik direktörü, Liverpool'a karşı alınan ağır yenilginin ardından 'dünyanın en kötü hakemi'ni sert bir dille eleştirdi
Merseyside'da hayal kırıklığıyla geçen bir gece
Türk devi, ilk maçta aldığı dar bir galibiyetin ardından umutla Anfield'a gitti, ancak bu hayaller acımasız bir Liverpool performansı karşısında sistematik olarak yerle bir oldu. 4-0'lık skor tam bir üstünlüğü yansıtıyor olsa da, konuk takımın bakış açısı hakem performansına odaklanmıştı.
Buruk'un takımı, Premier Lig ekibinin yoğun baskısıyla başa çıkmakta zorlandı ve geçiş anlarında ezildi. Ancak teknik direktörün asıl şikayeti, 16 turu rövanş maçında fiziksel mücadelelere maruz kalan yıldız forveti Victor Osimhen'e yeterli koruma sağlanmamasıydı.
Yöneticinin sert eleştirisi
Maç sonrası gergin geçen basın toplantısında Buruk sözünü sakınmadı. Takımının, yüksek riskli bir Avrupa eleme maçı için gerekli standartlara uymayan bir hakem tarafından haksız bir şekilde hedef alındığını düşündü.
Hürriyet'in aktardığına göre Buruk, "[Ibrahima] Konate, Victor Osimhen'in pozisyonunda çok kolay fauller yaptı" dedi. "Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti. Liverpool açıkça galibiyeti hak etti."
Bu mağlubiyete, giderek uzayan sakatlar listesi de eklenince durum daha da kötüleşti. Buruk, "Noa Lang'ın parmağında ciddi bir sakatlık var. Buradaki hastaneye gidecek. Victor Osimhen de ağrı şikayetinde bulunuyor" dedi.
Enkazın ortasında dürüstlük
Hakemlere duyduğu öfkeye rağmen Buruk, takımının eksiklikleri konusunda samimi davrandı. Kalecisinin kahramanca performansına rağmen Galatasaray’ın Avrupa’nın devleriyle rekabet edebilecek seviyeye ulaşamadığını kabul etti.
"Maçta hiçbir şey yolunda gitmedi" diye ekledi. "Seçimlerimiz, maç sırasındaki yanlış kararlarımız... Maçı kaybedebilirsiniz, ancak performansımız açısından kazanmayı hak etmedik. Çok daha iyi oynamamız gerekiyordu, ancak başaramadık. 4 gol yedik, birçok fırsatı kaçırdık. Uğurcan Çakır iyi iş çıkardı, ancak sonuç yine de 4-0 oldu. Çok üzgünüm."
Teknik direktör, kadrosundaki deneyim eksikliğine dikkat çekerek, deplasmana gelen taraftarlardan özür dileyerek sözlerini tamamladı. Teknik direktör şunları söyledi: "Taraftarlarımıza umut verdik, ama bunu sonuna kadar götüremedik. Biz yeni bir takımız; oyuncularımızın çoğu Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede ilk kez oynuyor. Son 16 turunda oynamış çok az oyuncumuz var. Oyuncularımızı çabaları için tebrik ediyorum, ama aynı zamanda taraftarlarımızdan da özür diliyorum."
Odak noktası yeniden ulusal başarıya kayıyor
Avrupa kupalarından elenmesinin ardından Galatasaray, şu anda liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'e hızla odaklanmak zorunda. Takım, son beş lig maçında dört galibiyet ve bir mağlubiyet alarak iç sahadaki formunu sürdürürken, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye karşı dört puanlık bir farkı koruyor. Cimbom, Nisan ayı başında Süper Lig'de Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
