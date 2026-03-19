Galatasaray teknik direktörü, Liverpool'a karşı alınan ağır yenilginin ardından 'dünyanın en kötü hakemi'ni sert bir dille eleştirdi

Maç sonrası gergin geçen basın toplantısında Buruk sözünü sakınmadı. Takımının, yüksek riskli bir Avrupa eleme maçı için gerekli standartlara uymayan bir hakem tarafından haksız bir şekilde hedef alındığını düşündü.

Hürriyet'in aktardığına göre Buruk, "[Ibrahima] Konate, Victor Osimhen'in pozisyonunda çok kolay fauller yaptı" dedi. "Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti. Liverpool açıkça galibiyeti hak etti."

Bu mağlubiyete, giderek uzayan sakatlar listesi de eklenince durum daha da kötüleşti. Buruk, "Noa Lang'ın parmağında ciddi bir sakatlık var. Buradaki hastaneye gidecek. Victor Osimhen de ağrı şikayetinde bulunuyor" dedi.