Galatasaray, Noa Lang'ın korkunç sakatlığı nedeniyle Liverpool'a dava açmakla tehdit ediyor

Kazanın ardından Lang, hasar gören parmağını kurtarmak için ameliyat oldu. Yaşanan olaya rağmen, sosyal medya üzerinden taraftarları sakinleştirmeye çalışarak şu mesajı paylaştı: “Olur böyle şeyler. Ameliyat iyi geçti! Tüm mesajlarınız için teşekkürler.”** Ancak Galatasaray yetkilileri, stadyumdaki önlenebilir bir tehlike olarak nitelendirdikleri durum nedeniyle, oyuncunun sakatlığı süresince maaşının karşılanmasını talep ederek öfkelerini dindiremiyor.

Olayın ardından, Anfield çalışanlarının Lang'ın şok edici yaralanmasının meydana geldiği alanı inceledikleri görüldü. Ancak, reklam panosunun tehlikeli bir durumda olup olmadığı ya da olayın sadece talihsiz bir kaza olup olmadığı hala belirsizliğini koruyor.