Çeviri:
Galatasaray, Noa Lang'ın korkunç sakatlığı nedeniyle Liverpool'a dava açmakla tehdit ediyor
Lang’ın acil sağlık durumu ve Galatasaray’ın açtığı dava
Çarşamba günkü maçın 76. dakikasında, 26 yaşındaki oyuncu reklam panolarına çarptı ve yaralı sağ elini tutarak acı içinde yere yığıldı. Lang, sağlık ekibi müdahale ederken Alisson Becker ve Virgil van Dijk tarafından teselli edildi; ardından oksijen tedavisi gördü ve sedyeyle sahadan çıkarıldı.
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazga, acil durumun ardından hukuki adım atacaklarını doğrulayarak şunları söyledi: “Maçtan sonra UEFA temsilcilerine şikayette bulunduk. Onlar da soruşturmalarını yaptılar. UEFA konuyu değerlendirecek. Avukatlarla görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat davası açacağız. Maaş açısından mağduriyetimizin giderilmesini talep edeceğiz.”
- AFP
Oyuncu acil ameliyat geçirdi
Kazanın ardından Lang, hasar gören parmağını kurtarmak için ameliyat oldu. Yaşanan olaya rağmen, sosyal medya üzerinden taraftarları sakinleştirmeye çalışarak şu mesajı paylaştı: “Olur böyle şeyler. Ameliyat iyi geçti! Tüm mesajlarınız için teşekkürler.”** Ancak Galatasaray yetkilileri, stadyumdaki önlenebilir bir tehlike olarak nitelendirdikleri durum nedeniyle, oyuncunun sakatlığı süresince maaşının karşılanmasını talep ederek öfkelerini dindiremiyor.
Olayın ardından, Anfield çalışanlarının Lang'ın şok edici yaralanmasının meydana geldiği alanı inceledikleri görüldü. Ancak, reklam panosunun tehlikeli bir durumda olup olmadığı ya da olayın sadece talihsiz bir kaza olup olmadığı hala belirsizliğini koruyor.
'Korkunç' yaralanmaya ilişkin görgü tanığı ifadeleri
Saha içindeki hava gerçek bir endişeyle doluydu. Liverpool'dan Jeremie Frimpong şok edici ayrıntıları paylaşarak şöyle dedi: “Noa Lang'ın durumuna bakmaya gittiğimde, birkaç kişi parmağının yarısının koptuğunu söyledi. Çok acı çekiyordu.” Bu travmatik olay, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch ve daha önce bir penaltı kaçıran Mo Salah'ın gol attığı, Reds'in hakimiyet kurduğu gecenin gölgesinde kaldı.
Etkili performansının ardından Liverpool, Chelsea'yi mağlup ederek çeyrek finale yükselen Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşacak.
UEFA'nın yanıtı ve güvenlik değerlendirmesi
Buna yanıt olarak UEFA, saha kenarındaki düzenlemeleri incelediğini doğruladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “UEFA, bu talihsiz kazaya yol açan koşulları inceledi... ve önümüzdeki tüm maçlarda LED ekranlar da dahil olmak üzere saha kenarındaki düzenlemeleri gözden geçirecek. Noa Lang’a tam ve hızlı bir iyileşme diliyoruz.”
