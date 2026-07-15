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Galatasaray, Man City yıldızının yaz transfer döneminde ayrılmaya ‘açık’ olması üzerine Phil Foden’ı transfer etmek için iddialı bir hamle planlıyor
Galatasaray, Foden’ı transfer etmek için harekete geçti
Fanatik’in haberine göre, İstanbul’un dev kulübü, hem ulusal hem de Avrupa’da başarı hedefiyle önümüzdeki sezon için kadrosunu güçlendirmeye istekli ve şu anda değeri yaklaşık 70 milyon avro olarak belirlenen Foden’ı hayallerindeki transfer hedefi olarak belirlemiş durumda. 26 yaşındaki oyun kurucunun Mayıs ayında City ile sözleşme uzatımı konusunda anlaştığı bildiriliyor, ancak bu henüz resmi olarak açıklanmadı ve mevcut durumda sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek.
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George Gardi’ye anlaşma konusunda ‘tam yetki’ verildi
Kulübün yöneticisi Dursun Özbek’in bu yaz dikkat çekici bir transfer gerçekleştirmeye kararlı olduğu söyleniyor ve son yıllarda birçok ünlü yıldızı Nef Stadyumu’na getirmesinde önemli rol oynayan tanınmış menajer George Gardi’ye tam yetki verdi. Gardi’nin, Foden’ın adını ilk olarak yönetim kurulunun dikkatine sunan kişi olduğu bildiriliyor.
Foden’ın geçmişi ve piyasa değeri göz önüne alındığında, transferi için gerekli mali yük oldukça büyük. Ancak Galatasaray yönetimi, bu transferi gerçekleştirmek için her türlü sınırı aşmaya hazır. Diğer birçok Avrupa devi de bu orta saha oyuncusunun Manchester’daki durumunu yakından takip ettiği için, yönetim zorlu bir rekabetle karşı karşıya.
10 numaralı pozisyon için rekabet
Foden en çok arzu edilen isim olsa da Galatasaray tüm yumurtalarını tek bir sepete koymuyor. Fanatik, Manchester United’ın yıldızı Bruno Fernandes’in de listenin üst sıralarında yer alan bir başka isim olduğunu belirtiyor.
Foden ve Fernandes’in yanı sıra, kulüp yüksek potansiyele sahip daha genç alternatifleri de değerlendiriyor. Eintracht Frankfurt’un parlayan yıldızı Can Uzun ve Brighton’da forma giyen Paraguaylı milli oyuncu Julio Enciso ile temasların sürdüğü bildiriliyor. Her iki oyuncu da dinamik ve yaratıcı bir oyun stiline sahip olsa da, dünya çapında bir transferi sabırsızlıkla bekleyen taraftarlar için Foden hâlâ en büyük hedef olarak görülüyor.
- Getty
Şimdi ne olacak?
Kısa süre önce sona eren sezonda Foden, tüm turnuvalarda City formasıyla 50 maça çıktı. Bu süre zarfında toplam 10 gol attı ve 7 asist yaptı; ancak bu performans, İngiltere’nin Dünya Kupası kadrosuna girmesine yetmedi. Fanatik, Foden’ın yaz transferine açık olduğunu iddia ediyor; ancak Fenerbahçe’nin onun potansiyel bir sonraki durağı olup olmayacağı henüz belli değil.
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