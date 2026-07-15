Galatasaray, Man City yıldızının yaz transfer döneminde ayrılmaya ‘açık’ olması üzerine Phil Foden’ı transfer etmek için iddialı bir hamle planlıyor

Kulübün yöneticisi Dursun Özbek’in bu yaz dikkat çekici bir transfer gerçekleştirmeye kararlı olduğu söyleniyor ve son yıllarda birçok ünlü yıldızı Nef Stadyumu’na getirmesinde önemli rol oynayan tanınmış menajer George Gardi’ye tam yetki verdi. Gardi’nin, Foden’ın adını ilk olarak yönetim kurulunun dikkatine sunan kişi olduğu bildiriliyor.

Foden’ın geçmişi ve piyasa değeri göz önüne alındığında, transferi için gerekli mali yük oldukça büyük. Ancak Galatasaray yönetimi, bu transferi gerçekleştirmek için her türlü sınırı aşmaya hazır. Diğer birçok Avrupa devi de bu orta saha oyuncusunun Manchester’daki durumunu yakından takip ettiği için, yönetim zorlu bir rekabetle karşı karşıya.