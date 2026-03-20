Galatasaray'ın yıldızı Noa Lang'ın reklam panosuna çarpmasının ardından UEFA ve Liverpool, oyuncunun sakatlığıyla ilgili soruşturma başlattı

UEFA ve Liverpool, Çarşamba gecesi Anfield'da Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sırasında Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'ın sağ başparmağında ciddi bir yaralanma geçirmesi ve ameliyat olması gerektiği reklam panosu olayıyla ilgili soruşturma başlattı. Lang, maçın son dakikalarında saha kenarındaki panolarla çarpışmış ve sedyeyle sahadan çıkarılmak zorunda kalmıştı.

  • Lang, başparmağındaki sakatlık nedeniyle ameliyat olacak

    26 yaşındaki oyuncu, başparmağında kısmi kopma yaşadı ve sağlık ekibi sahada ona müdahale ederken şiddetli ağrı çekiyordu. Kanat oyuncusu sahadan taşınmadan önce, Liverpool'un kendi sağlık ekibi de ona müdahale edenler arasındaydı. Galatasaray, Perşembe sabahı erken saatlerde yayınladığı bir açıklamada, Lang'ın sağ başparmağında "ciddi bir kesik" olduğunu ve Liverpool'da ameliyat olacağını doğruladı. Ameliyattan kısa bir süre sonra şehirden ayrılması ve rehabilitasyon programına başlaması bekleniyordu. Lang, Ocak ayında Napoli'den kiralık olarak transfer edildiğinden beri Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biri oldu ve Süper Lig liderinin ilk 11'inde düzenli olarak yer aldı.

    UEFA soruşturması devam ediyor

    UEFA, Premier Lig ekibiyle birlikte olayı incelediğini doğruladı. İnceleme, reklam panosunun kendisiyle ve bu panonun Şampiyonlar Ligi maçlarında saha kenarındaki kurulumlara ilişkin yönetmeliklere uygun olup olmadığına odaklanıyor. Soruşturmanın sonucu, özellikle oyuncuların sıklıkla taç çizgisinin ötesine kadar topu kovaladıkları alanlarda panoların yerleştirilmesi ve yapımı konusunda, turnuva genelindeki saha yönetmelikleri üzerinde daha geniş kapsamlı etkileri olabilir.

  • Osimhen, sakatlık sorunlarını daha da ağırlaştırıyor

    Anfield'da Galatasaray için tek büyük endişe kaynağı Lang'ın sakatlığı değildi. Victor Osimhen, Ibrahima Konate ile çarpışmasının ardından sağ kolunda kırık meydana gelmesi üzerine devre arasında oyundan alındı. Geçen yaz Napoli'den kalıcı olarak transfer edilen ve bu sezon 29 maçta 19 gol atan Nijeryalı forvet, kulübün "kolunun kırılma riski nedeniyle" oyundan çıkardığını doğrulaması üzerine, devre arasında Leroy Sane ile değiştirildi. 
    Van Dijk, Hollandalı takım arkadaşının sakatlığını değerlendiriyor

    Hollanda milli takımı oyuncusu ve Lang'ın yakın arkadaşı olan Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, maçın bitiminden sonra kanat oyuncusu hakkında konuştu, ancak stadyum altyapısına yöneltilen suçlamaları önemsiz gösterdi. Van Dijk, "Bu çok büyük bir kaza ama stadyumla hiçbir ilgisi yok, sadece bir kaza" dedi. "Onunla konuştum, umarım en kısa sürede sahalara döner çünkü gelecek hafta milli takıma gelirse ona ihtiyacımız var." 

