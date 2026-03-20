Galatasaray'ın yıldızı Noa Lang'ın reklam panosuna çarpmasının ardından UEFA ve Liverpool, oyuncunun sakatlığıyla ilgili soruşturma başlattı

26 yaşındaki oyuncu, başparmağında kısmi kopma yaşadı ve sağlık ekibi sahada ona müdahale ederken şiddetli ağrı çekiyordu. Kanat oyuncusu sahadan taşınmadan önce, Liverpool'un kendi sağlık ekibi de ona müdahale edenler arasındaydı. Galatasaray, Perşembe sabahı erken saatlerde yayınladığı bir açıklamada, Lang'ın sağ başparmağında "ciddi bir kesik" olduğunu ve Liverpool'da ameliyat olacağını doğruladı. Ameliyattan kısa bir süre sonra şehirden ayrılması ve rehabilitasyon programına başlaması bekleniyordu. Lang, Ocak ayında Napoli'den kiralık olarak transfer edildiğinden beri Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biri oldu ve Süper Lig liderinin ilk 11'inde düzenli olarak yer aldı.