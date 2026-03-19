Galatasaray için Anfield'da unutulması gereken bir gece oldu. Takım, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçını 4-0'lık skorla kaybederek Liverpool'a elendi ve teknik direktör Okan Buruk'un elindeki en iyi oyunculardan ikisi olan Victor Osimhen ve Noa Lang'ı sakatlık nedeniyle kaybetti. Uzun bir süre sahalardan uzak kalacak olan bu iki oyuncunun durumu şöyle:
Galatasaray'da sakatlıklar: "Osimhen'de kırık, ameliyat gerekip gerekmediği değerlendirilecek. Lang ameliyat olacak"
OSIMHEN ALÇIYA ALINDI
"Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool deplasmanında ilk yarıda koluna darbe alan oyuncumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan muayenede ortaya çıkan kırık riski nedeniyle ikinci yarıda sahaya çıkamadı. Maçın ardından, sağlık ekibimizin gözetiminde hastaneye götürülen oyuncunun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve koluna alçı uygulandı. Ameliyat gerekip gerekmediğine ilişkin karar, önümüzdeki günlerde yapılacak ek değerlendirmelerin ardından verilecek."
UZUN OPERA
"Aynı maçın ikinci yarısında sakatlanan oyuncumuz Noa Lang, sağ başparmağında ciddi bir kesik meydana geldi; önümüzdeki saatler içinde, sağlık ekibimizin de hazır bulunacağı bir ameliyat geçirecek."
İKİ ESKİ NAPOLI OYUNCUSUNUN SEZONLARI
Osimhen müthiş bir performans sergiliyordu: Şampiyonlar Ligi’nde 10 maçta 7 gol ve 3 asistle sezonu tamamlarken, ligde ise şu ana kadar 19 maçta 12 gol ve 4 asist kaydetti. Kış transfer döneminde takıma katılan Lang ise Süper Lig'de 6 maçta forma giydi ve gol atamadan 2 asist yaptı; Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta forma giydi ve 2 gol attı (play-off ilk ayağında Juventus'a karşı 5-2'lik galibiyette 2 gol attı); ayrıca ulusal kupada da 1 maçta forma giydi.