Buruk, savunma aşamasında ağırlıklı olarak 4-4-2'ye dönüşen bir 4-2-3-1 düzeni kullandı. Temel amaç, Barcelona'nın 14 numaralı bölgeye girmesini engellemekti. Lucas Torreira ve Mario Lemina, çift ön libero olarak Dani Olmo ve Fermin Lopez'e giden pas yollarını etkili biçimde kapattı. Presi başlatma anları net biçimde belirlenmişti: Barcelona stoperleri Pau Cubarsi ve Eric Garcia'nın topla oynamasına izin verdiler, ancak top orta bölgeye girdiği veya kanatta Joao Cancelo'ya ulaştığı anda agresif biçimde baskı yaptılar.

Galatasaray, geriden oyun kurarken uzun toplarla taktiğin odak noktası olan Victor Osimhen'i bularak baskıyı aştı. Osimhen'in hava toplarındaki üstünlüğü, Batrakov ve Leao'nun ikinci toplardan yararlanmasını sağladı. Bu doğrudan oyun, 28. dakikadaki açılış golünü getirdi: Leao'nun asistinde Batrakov, konuk ekibi şaşkına çevirdi.

Savunma hattı oldukça kompakt kaldı ve maç boyunca Barcelona'yı sekiz kez ofsayta düşürdü. Ancak bu düzeni korumak için gereken yoğunluk maç ilerledikçe azaldı. Ev sahibi taraftarların ilk bölümdeki enerjisi de düşünce, Barcelona kalitesindeki bir takımın değerlendirmesi beklenen boşluklar ortaya çıktı.