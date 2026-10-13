Bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının taktik hikâyesi iki farklı devreye dayanıyordu: Okan Buruk’un disiplinli alçak bloğu ve Hansi Flick’in sonunda boşlukları değerlendirmeyi başarması. Galatasaray sahaya net bir hedefle çıktı: Barcelona’nın topa hâkim orta sahasını etkisizleştirmek ve hızlı, doğrudan hücumlarla sonuca gitmek.
İlk 40 dakika boyunca bu plan kusursuz işledi. Türkiye şampiyonu, konuk ekibin topa sahip olmasını tehlike yaratmayan paslarla sınırlarken Rafael Leao’nun patlayıcı hızından ve Aleksei Batrakov’un bitiriciliğinden yararlandı.
Barcelona ise yüksek savunma çizgisi ve sabırlı pas trafiğiyle oyunun kontrolünü tamamen ele geçirmeye çalıştı. Flick, Pedri ve Rodri’yi oyunun temposunu belirleyen isimler olarak kullanıp Galatasaray’ın savunma hatları arasındaki yatay bütünlüğü bozmayı ve Lamine Yamal’ı sağ kanatta bire bir pozisyonlarda topla buluşturmayı amaçladı. Barcelona ilk yarıda %71’lik topa sahip olma oranına ulaşsa da hücumun son bölümünde yeterince dikine oynayamadı ve Davinson Sanchez ile savunmadaki takım arkadaşlarının kurduğu ofsayt tuzağına sık sık yakalandı.