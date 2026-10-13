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Mohamed Saeed
Çeviri:

Galatasaray-Barcelona taktik tahtası: Hansi Flick'in devre arasındaki hamleleri Türk duvarını yıktı

Barcelona
The tactics board
H. Flick
O. Buruk
Galatasaray - Barcelona
Galatasaray
Şampiyonlar Ligi
L. Yamal

Barcelona, İstanbul'da dirençli Galatasaray karşısında ilk yarıdaki başa baş beraberliği 4-1'lik galibiyete dönüştürdü. Hansi Flick'in ikinci yarıdaki taktik değişiklikleriyle hatlar arasındaki boşluklardan yararlanan Barcelona, Rams Global Stadyumu'nu sessizliğe bürüdü.

Bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının taktik hikâyesi iki farklı devreye dayanıyordu: Okan Buruk’un disiplinli alçak bloğu ve Hansi Flick’in sonunda boşlukları değerlendirmeyi başarması. Galatasaray sahaya net bir hedefle çıktı: Barcelona’nın topa hâkim orta sahasını etkisizleştirmek ve hızlı, doğrudan hücumlarla sonuca gitmek.

İlk 40 dakika boyunca bu plan kusursuz işledi. Türkiye şampiyonu, konuk ekibin topa sahip olmasını tehlike yaratmayan paslarla sınırlarken Rafael Leao’nun patlayıcı hızından ve Aleksei Batrakov’un bitiriciliğinden yararlandı.

Barcelona ise yüksek savunma çizgisi ve sabırlı pas trafiğiyle oyunun kontrolünü tamamen ele geçirmeye çalıştı. Flick, Pedri ve Rodri’yi oyunun temposunu belirleyen isimler olarak kullanıp Galatasaray’ın savunma hatları arasındaki yatay bütünlüğü bozmayı ve Lamine Yamal’ı sağ kanatta bire bir pozisyonlarda topla buluşturmayı amaçladı. Barcelona ilk yarıda %71’lik topa sahip olma oranına ulaşsa da hücumun son bölümünde yeterince dikine oynayamadı ve Davinson Sanchez ile savunmadaki takım arkadaşlarının kurduğu ofsayt tuzağına sık sık yakalandı.

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    Galatasaray'ın taktik dizilişi

    Buruk, savunma aşamasında ağırlıklı olarak 4-4-2'ye dönüşen bir 4-2-3-1 düzeni kullandı. Temel amaç, Barcelona'nın 14 numaralı bölgeye girmesini engellemekti. Lucas Torreira ve Mario Lemina, çift ön libero olarak Dani Olmo ve Fermin Lopez'e giden pas yollarını etkili biçimde kapattı. Presi başlatma anları net biçimde belirlenmişti: Barcelona stoperleri Pau Cubarsi ve Eric Garcia'nın topla oynamasına izin verdiler, ancak top orta bölgeye girdiği veya kanatta Joao Cancelo'ya ulaştığı anda agresif biçimde baskı yaptılar.

    Galatasaray, geriden oyun kurarken uzun toplarla taktiğin odak noktası olan Victor Osimhen'i bularak baskıyı aştı. Osimhen'in hava toplarındaki üstünlüğü, Batrakov ve Leao'nun ikinci toplardan yararlanmasını sağladı. Bu doğrudan oyun, 28. dakikadaki açılış golünü getirdi: Leao'nun asistinde Batrakov, konuk ekibi şaşkına çevirdi.

    Savunma hattı oldukça kompakt kaldı ve maç boyunca Barcelona'yı sekiz kez ofsayta düşürdü. Ancak bu düzeni korumak için gereken yoğunluk maç ilerledikçe azaldı. Ev sahibi taraftarların ilk bölümdeki enerjisi de düşünce, Barcelona kalitesindeki bir takımın değerlendirmesi beklenen boşluklar ortaya çıktı.

  • Barcelona'nın taktik dizilişi

    Flick de 4-2-3-1 dizilişini tercih etti ancak oyuncularına çok farklı roller verdi. Rodri orta sahanın en gerisinde görev aldı; oyun kurulurken sık sık stoperlerin arasına girerek üçlü bir savunma hattı oluşturdu. Bu da Joao Cancelo ve Gerard Martin'in kanatlarda ileri çıkmasına imkân tanıdı. Bu taktik tercih, Galatasaray'ın dar orta saha hattını geniş alana yaymaya yönelikti. Barcelona'nın sisteminin kilit oyuncusu Lamine Yamal'dı. Taç çizgisine yakın konumlanması, Galatasaray'ın sol beki Eren Elmali'yi savunmada bire bir mücadele etmek zorunda bıraktı.

    Barcelona'nın presi maç boyunca aralıksız sürdü. Cancelo'nun 43. dakikadaki beraberlik golünün ardından ilk yarı 1-1 bitse de veriler, Barcelona'nın bir gol daha bulmasının yakın olduğunu gösteriyordu. Önde top kazanma anlayışıyla Galatasaray'ı 25 kez topu uzaklaştırmaya zorlayan Barcelona, 22 şut çekti ve bunların 11'inde kaleyi buldu.

    Pedri'yi hatlar arasında yaratıcı bir bağlantı oyuncusu olarak kullanan Barcelona, sonunda Türk ekibinin direncini kırdı. Takımın taktik anlayışındaki ustalık, sabrında yatıyordu: Geriye düştüğünde paniğe kapılmadı; bunun yerine pas temposunu artırarak rakibin orta bloktaki savunmasını yordu ve ikinci yarının başlarında bulduğu gollerle sonuca gitti.


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    Taktik satrancı

    Maçın kaderini, Barcelona'nın yaratıcı yer değişimleri ile Galatasaray'ın giderek zayıflayan yan alan savunması arasındaki fark belirledi. İlk yarıda Buruk, merkezi kalabalık tutup Barcelona'yı kanatlardan orta açmaya zorlayarak taktik mücadelede üstünlük sağladı. Sanchez bu ortaları rahatlıkla uzaklaştırdı. Ancak Flick'in Dani Olmo ve Lamine Yamal'a içeri katılmaları için daha fazla serbestlik tanıması, Galatasaray'ın ön liberosunun artık karşılayamadığı bir sayısal üstünlük yarattı.

    Kritik dönüm noktası 50. ile 53. dakikalar arasındaki bölümdü. Barcelona topu çok daha dikine taşıdı; önce Fermin Lopez takımını öne geçirdi, ardından Anthony Gordon skoru 3-1 yaptı. Bu goller, Barcelona'nın orta sahada seken topları kazanma mücadelesinde üstünlük kurmasının doğrudan sonucuydu. Lemina ve Torreira da bu alanda sonunda Barcelona'ya karşı koyamadı. Flick'in yüksek riskli ancak yüksek getirili savunma çizgisinde ısrar etmesi sonuç verdi; Galatasaray maçın son bölümünde Katalan savunmasının arkasındaki boşlukları değerlendirecek enerjiyi bulamadı.

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  • Maç içi ayarlamalar

    Flick’in en etkili hamlesi, 59. dakikada Olmo ve Gordon’ın yerine Karim Adeyemi ile Gabriel Jesus’u oyuna almasıydı. Skor o sırada 3-1 olsa da bu değişiklikler yalnızca oyuncu değişikliği değil, taktik hamlelerdi. Adeyemi’nin sürati, yorulmaya başlayan Galatasaray savunmasını ciddi biçimde zorladı. Jesus ise geleneksel bir santrfordan daha hareketli oynayarak savunmacıları yerlerinden çıkardı.

    Bunun karşılığı 65. dakikada geldi: Gabriel Jesus’un pasında Adeyemi dördüncü golü atarak mücadeleyi fiilen bitirdi. Buruk, orta sahada kontrolü yeniden ele geçirmek için Gabriel Sara ve Luc Ugochukwu’yu oyuna aldı, ancak taktik üstünlük çoktan rakibe geçmişti. Son yarım saatte kontrollü ve rakibin açıklarını arayan oyundan geçiş hücumlarına ve hıza dayalı bir anlayışa geçilmesi, Barcelona’nın beklenen gol (xG) değerini 2,83’e çıkarmasını sağladı. Bu da Flick’in maçın fiziksel seyrini rakibinden daha iyi okuduğunu gösterdi.

  • Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Sonuç

    Barcelona’nın taktik üstünlüğünün temelinde uyum sağlama becerisi vardı. Galatasaray’ın doğrudan oyuna dayalı 4-2-3-1 düzeni başlangıçta sorun yaratsa da Barcelona skoru eşitleyip fiziksel mücadeleyi artırdıktan sonra Galatasaray’ın bir B planı yoktu. Flick’in Lamine Yamal’ı savunmacıları üzerine çekerek Fermin Lopez ve diğer oyunculara alan açmak için kullanması, maça damga vuran taktik hamleydi. İkinci yarıdaki oyuncu değişikliklerinin etkisi sayesinde Barcelona yalnızca maçı kazanmakla kalmadı, Buruk’un ilk yarıda titizlikle kurduğu taktik yapıyı da tamamen dağıttı.

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