Gaetano D'Agostino CM'ye: "VAR bu haliyle işe yaramıyor: öznel ve maçın heyecanını kaçırıyor. Playofflar konusunda İtalya korkuyor"

Arsenal-Manchester City, hafta sonunun en çok beklenen maçlarından biri. Wembley'de Lig Kupası için mücadele edilecek; bu maçı Cronache di Spogliatoio'nun YouTube kanalından ücretsiz ve özel olarak izleyebilirsiniz. Maçı saat 17:00'den itibaren Marco Cattaneo ve Gaetano D'Agostino yorumlayacak; D'Agostino, Calciomercato.com'da maçı şöyle değerlendirdi: "Başlangıçta oldukça taktiksel, büyüleyici bir maç bekliyorum. Bu iki takım birbirini tanıyor, saygı duyuyor ve korkuyor. Ancak İngiliz futbolunda sıklıkla olduğu gibi, maçı ateşlemek, seyirciyi coşturmak ve her şeyi değiştirmek için tek bir olay, tek bir kıvılcım yeter. Umarım açık bir maç olur, bol gol fırsatı olur; Arsenal kesinlikle daha iyi durumda."



