Gaetano D'Agostino CM'ye: "VAR bu haliyle işe yaramıyor: öznel ve maçın heyecanını kaçırıyor. Playofflar konusunda İtalya korkuyor"

Arsenal-Manchester City, hafta sonunun en çok beklenen maçlarından biri. Wembley'de Lig Kupası için mücadele edilecek; bu maçı Cronache di Spogliatoio'nun YouTube kanalından ücretsiz ve özel olarak izleyebilirsiniz. Maçı saat 17:00'den itibaren Marco Cattaneo ve Gaetano D'Agostino yorumlayacak; D'Agostino, Calciomercato.com'da maçı şöyle değerlendirdi: "Başlangıçta oldukça taktiksel, büyüleyici bir maç bekliyorum. Bu iki takım birbirini tanıyor, saygı duyuyor ve korkuyor. Ancak İngiliz futbolunda sıklıkla olduğu gibi, maçı ateşlemek, seyirciyi coşturmak ve her şeyi değiştirmek için tek bir olay, tek bir kıvılcım yeter. Umarım açık bir maç olur, bol gol fırsatı olur; Arsenal kesinlikle daha iyi durumda."
ARSENAL'IN BAŞARILARI
"Arsenal'i, planlama şekli ve gösterdiği sabır nedeniyle tebrik etmek gerekir. Kulüp, sonuçlar gelmediğinde bile yıllar boyunca Arteta'ya destek verdi, doğru yatırımları yaptı ve şimdi tüm hedefler için mücadele eden bu konumda bulunuyor. Bu, kulübün ve teknik direktörün başarısıdır; ben onu Guardiola'nın yeniden yorumlanmış bir versiyonu olarak görüyorum. Pragmatik, daha az gösterişli bir teknik direktör haline geldi. Kazanmak için bazı şeylerden vazgeçmek gerektiğini anladı. Artık o Arteta; kimseyle karşılaştırılamaz, kendine özgü bir stil geliştirdi. Futbolu ön plana çıkarmak doğru olsa da, bazen elini kirletmenin de doğru olduğunu anladı."
GUARDIOLA'NIN DÖNEMİ SONA ERDİ
"Bence Guardiola'nın Manchester City'deki dönemi sona erdi. Bunu, Real Madrid'le oynanan Şampiyonlar Ligi çift maçında da gördük; ki bu Real Madrid, kesinlikle tüm zamanların en güçlü takımı değil. Kadro yenilenmiş olsa da, onun oyun anlayışı artık eskisi kadar verimli ve görkemli değil."
Oyun Odaklı mı, Sonuç Odaklı mı?
"Oyun odaklı ve sonuç odaklı yaklaşımlar arasında bir kazanan olduğunu sanmıyorum. Kazanan her zaman haklıdır. Tek söyleyebileceğim, İtalyan futbolu beni sıkıyor; çok fazla taktik var, çok fazla baskı var. Duygular eksik. Teknik direktörler hata yapamayacaklarını, sonuçlara bağlı olduklarını biliyorlar. Ve bu da muhafazakar seçimler yapılmasına yol açıyor."
FUTBOL MAÇLARI NASIL YORUMLANIR
"Futbol değişti, onu anlatma şekli de öyle. Artık her şey canlı yayınlanıyor, bekleme süresi kalmadı, ortadan kayboldu. Futbolu anlatanların bir sorumluluğu var; bunu dengeli, saygılı ve yetkin bir şekilde yapmalılar. Düşünmek için çok az zaman olduğu bilinciyle, profesyonel ve işine hakim olmak önemlidir. Söylediğiniz her şeyin viral olabileceğini unutmamak gerekir."
VAR'IN ROLÜ
"VAR, futbolu iyileştirmek için getirildi, ancak sonuçta oyunu yavaşlattı. Maçların izlenebilirliğini azaltıyor, ritmini bozuyor ve maçları daha az keyifli hale getiriyor. Her olayda oyun 2-3 dakika duruyorsa, neden bu sistem getirildi diye merak ediyorum. Ayrıca, kararların genellikle nesnel değil, öznel olduğu da göz önünde bulundurulmalı. Her şey hakemin yorumuna bağlı. Net kurallara ihtiyaç var; aynı el faulü bir hafta sonra farklı şekilde değerlendirilemez."
DANIELE DE ROSSI
"Onu kaderinde bu işin adamı olarak görüyorum. İnsani açıdan harika bir insan, sabırlı olmayı ve acele etmemeyi bilen bir futbol adamı. Her fırsatın artılarını ve eksilerini iyi değerlendirebilen biri."
Cesc Fàbregas
"O güçlü, bilgili ve modern bir teknik direktör. Net fikirleri var. Tekrar ediyorum, güçlü bir teknik direktör."
PIO ESPOSITO
"Onu modern bir Luca Toni olarak görüyorum; sahaya her zaman hırsla ve azimli bir bakışla çıktığı için onu seviyorum. Bu onun gücü. Bir erkeğin tavrına sahip bir genç."
MARCO PALESTRA
"Güçlü bir oyuncu, büyük bir takıma katılması gereken modern bir şutör ya da forvet. Büyük atılım yapmaya hazır, ama henüz bir dev kulübün vazgeçilmez oyuncusu olmaya hazır mı, bilemiyorum."
İTALYA İÇİN DÜNYA ŞAMPİYONASI PLAYOFFLARI
"Play-offlar öncesinde karışık duygular içindeyim. Dünya Kupası'nda milli marşını hiç dinlememiş tüm o küçük taraftarlar için İtalya'nın Dünya Kupası'na gitmesini gerçekten umuyorum. Oraya gitmek aidiyet duygumuzu güçlendirir. Aşılması en zor rakibin Kuzey İrlanda ya da Bosna-Hersek ile Galler'den biri değil, korku olduğunu düşünüyorum."
5'li Futbol Takımı
"Hayalimdeki 5'li futbol takımı mı? Kaleci olarak Donnarumma'yı, savunmada van Dijk'ı seçerim. Orta sahada Cherki ve Vitinha, forvette ise sahte dokuz numara: Yamal mutlaka olmalı."
PALERMO SERIE A'DA
"Kanımda Palermo kanı akıyor; bir Palermolu olarak takımın Serie A'ya geri dönmesini umuyorum, çünkü bu lig tam da hak ettiği yer."