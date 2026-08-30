Martinelli, Al-Hilal'e önerilen transferi öncesinde sağlık kontrolünü tamamlamak için önümüzdeki günlerde Orta Doğu'ya uçmaya hazırlanıyor. The Mirror'ın haberine göre, Suudi Pro Lig ekibi Arsenal ile £55 milyon (€65 milyon) civarında bir bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Anlaşma salı günkü son tarihten önce sonuçlanırsa, Arsenal 2017'de Alex Oxlade-Chamberlain için aldığı £35 milyonluk bedel de dahil olmak üzere en önemli satışlarından bazılarını geride bırakacak. Martinelli, 2019'da Ituano'dan Arsenal'e katıldı, kritik goller attı ve 170'ten fazla maça çıkarak kulübün geçen sezon Premier League şampiyonluğu için ciddi bir mücadele vermesine yardımcı oldu.