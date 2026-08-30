Getty
Çeviri:
Gabriel Martinelli, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e yapacağı kazançlı transferle Arsenal'ın transfer rekorunu kırmaya hazırlanıyor
Arsenal’ı rekor bonservis bedeli bekliyor
Martinelli, Al-Hilal'e önerilen transferi öncesinde sağlık kontrolünü tamamlamak için önümüzdeki günlerde Orta Doğu'ya uçmaya hazırlanıyor. The Mirror'ın haberine göre, Suudi Pro Lig ekibi Arsenal ile £55 milyon (€65 milyon) civarında bir bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
Anlaşma salı günkü son tarihten önce sonuçlanırsa, Arsenal 2017'de Alex Oxlade-Chamberlain için aldığı £35 milyonluk bedel de dahil olmak üzere en önemli satışlarından bazılarını geride bırakacak. Martinelli, 2019'da Ituano'dan Arsenal'e katıldı, kritik goller attı ve 170'ten fazla maça çıkarak kulübün geçen sezon Premier League şampiyonluğu için ciddi bir mücadele vermesine yardımcı oldu.
- (C)Getty Images
Arteta, Emirates'ten yaklaşan ayrılıkları değerlendirdi
Arteta, maç öncesi basın toplantısında Martinelli'nin geleceğiyle ilgili basının sorularını yanıtladı. Forvetin kulüpten ayrılma ihtimali sorulduğunda Arteta şöyle dedi: "Bu da üzerinde çalıştığımız kişisel bir durum. Bence herkes Gabi'yi ne kadar sevdiğimizi biliyor ve kabul ediyor. Sonuç ne olursa olsun, herkes buna onay verdiği için öyle olacak."
Arteta ayrıca takımdan ayrılan oyuncularla yaptığı görüşmelere ilişkin sorulara da yanıt vererek şöyle konuştu: "Evet, kesinlikle. Bu görüşmeler karşılıklı ilerliyor ama bu görüşmelerin nasıl geçtiğinden çok memnunum çünkü birbirimizin kalbinde ne olduğunu biliyorum ve bu konuşmalarda söylenen sözler beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ama bir noktada bazı görüşmeleri yapmak ve bazen zor olan bazı şeyleri söylemek kaçınılmaz."
Birden fazla oyuncu ayrılığa hazırlanıyor
Martinelli, transfer döneminin son günlerinde Arsenal'dan ayrılması beklenen tek yüksek profilli oyuncu değil. Gabriel Jesus'un Barcelona'ya transfer olmaya yaklaştığı bildiriliyor.
Jesus'un antrenmandaki yokluğu hakkında konuşan Arteta, "Bu, şu anda kadroda sahip olduğumuz sayılarla ve bu durumları bireysel olarak yönetme şeklimizle ilgili, onların bazı kişisel meseleleri var" dedi. Ayrıca, Fabio Vieira'nın £8,6 milyonluk Hamburg transferi için görüşmelerde ilerleme kaydettiği belirtiliyor. Bu ayrılıklar, Leandro Trossard, Emile Smith Rowe ve Jakub Kiwior gibi oyuncuların kısa süre önce takımdan ayrılmasının ardından geliyor.
- Getty Images Sport
Arteta'nın Arsenal kadrosu için sırada ne var?
Oyuncu satışlarından önemli gelir elde eden Arsenal, Premier League şampiyonluğunu korumaya çalışırken yeni transferlerini takıma entegre etmeye çalışacak. Kulüp, Bruno Guimaraes, Christos Tzolis, Ezri Konsa ve Piero Hincapie için şimdiden ciddi yatırım yaptı. Arsenal yoğun sonbahar fikstüründe yol alırken ve yurt içinde ile Avrupa'da daha fazla başarı kovalarken, Arteta'nın bu yeni isimler arasında hızlıca uyum oluşturması gerekiyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun