Gabriel Martinelli, Southampton’da oynanan FA Cup maçında Sam Barrott’a ittiği için kırmızı kart görmesi gerektiği söylenirken, hakeme yaptığı itme hareketiyle “tamamen saygısızlık” gösterdiği gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kaldı
Kırmızı kart çağrıları
The Sun gazetesine göre Halsey, 4 Nisan'da Southampton'a 2-1 yenildikleri maçta Martinelli'nin Barrott ile yaşadığı fiziksel çatışma nedeniyle oyundan atılması gerektiğini savunuyor. Olay, Arsenal'in çılgınca beraberlik golünü kovaladığı FA Cup maçının son dakikalarında meydana geldi. 14 yıl boyunca birinci ligde hakemlik yapan Halsey, 24 yaşındaki oyuncuya gösterilen sarı kartın, yaşanan temas göz önüne alındığında çok hafif bir ceza olduğunu düşünüyor. Eski hakem, bu tür agresif hareketlerin oyunun her seviyesinde hakemlerin otoritesini zedelediğini savunarak, maç yetkililerini korumak için daha sert cezalar uygulanmasını talep etti.
Gösterilen tam bir saygısızlık
Olay, 94. dakikada Shea Charles'ın ev sahibi takımı öne geçirmesinin ardından patlak verdi. Konuk takıma serbest vuruş verildiğinde, forvet oyuncusu oyunu hızlıca başlatmaya çalışırken hakemi itti. Halsey, gergin tartışma sırasında Brezilyalı oyuncunun davranışını sert bir dille eleştirdi. Halsey şöyle konuştu: "Hakem Sam Barrott, Arsenal'e serbest vuruş verdi, Martinelli koşarak geldi ve Sam'i kenara itti. Üzgünüm ama Gabriel Martinelli o durumda maç hakemi Sam Barrott'a tamamen saygısızlık gösterdi. Sam sarı kart gösterdi ama bana göre bu kırmızı kartlık bir hareket. Bir hakeme elini sürmemelisin, onu kenara itmek ise hiç söz konusu olamaz."
Taban hareketleri üzerindeki etkisi
Kulüp için doğacak doğrudan sonuçların ötesinde Halsey, bu durumun amatör futbol dünyasına verdiği olumsuz mesaj konusunda derin endişelerini dile getirdi. O, üst düzey oyuncuların her hafta sonu yerel park sahalarında hakemlere nasıl davranılması gerektiği konusunda örnek teşkil etme sorumluluğu taşıdığına inanıyor. Halsey şunları ekledi: "Ülkenin dört bir yanına, her köşesine bakın; cumartesi ve pazar günleri yerel park sahalarında hakemler sahaya çıkıp maçlarını yönetiyorlar. Bu, yerel park hakemlerimize ne tür bir mesaj veriyor? Bence Sam iyi bir maç çıkardı, maçı iyi yönetti, ancak serbest vuruş verilmesi sırasında Gabriel Martinelli'yi ittiği için onu oyundan atmayarak hakem camiasını hayal kırıklığına uğrattı, böylece Martinelli serbest vuruşu hızlıca kullanabildi."
FA üzerindeki baskı artıyor
Ref Support UK adlı yardım kuruluşu da bu tartışmaya dahil olarak, Futbol Federasyonu’nu hem oyuncuya hem de takımına geriye dönük yaptırımlar uygulamaya çağırdı. Kuruluş, böylesine bariz bir saldırganlık eyleminin cezalandırılmamasının benzer olayların artmasına yol açabileceğine inanıyor. Kuruluş yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Futbol Federasyonu bunu yanına bırakamaz. Arsenal ve Martinelli’ye karşı önlem almazlarsa bu, kaçırılmış bir fırsat olacaktır. Futbolda hakemlerin itilip kakıldığı çok fazla olay yaşandı ve futbol bu durumun daha da tırmanmasına izin veremez. Hakemin onu oyundan atmasını çok isterdim."