Getty Images Sport
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Gabriel Martinelli'nin menajeri, Brezilyalı kanat oyuncusunun Arsenal'den 60 milyon sterlinlik ayrılığını tamamlamak için Premier League'deki rakipleri reddettiğini açıkladı
Emirates'te bir dönemin sonu
Martinelli, eylül ayının başında Arsenal'dan ayrılarak İngiltere'deki verimli yedi yıllık dönemini noktaladı. Arteta, 25 yaşındaki oyuncuya mevcut sezonda artık A takım planlarında yer almadığını açıkça bildirdi ve bu da kalıcı ayrılığı beraberinde getirdi.
Bu transfer, Arsenal için büyük bir mali katkı anlamına geldi; kulüp, garanti £60 milyon bonservis bedeli elde etti. Bu arada Brezilyalı milli oyuncu da kazançlı yeni bir sözleşmeye imza attı ve daha önce Kuzey Londra'da haftalık £180.000 olarak aldığı ücreti rahatlıkla geride bıraktı.
- Getty Images Sport
Menajer, ayrılığın karşılıklı olduğunu açıkladı
Martinelli'nin menajeri Marcos Casseb, Arsenal'ın Premier League'deki son şampiyonluğunun ardından müvekkili için yeni bir başlangıç aramanın zamanlamasının kusursuz olduğunu düşündü. Itatiaia Esporte'ye konuşan Casseb, oyuncu ile kulüp yönetimi arasındaki karşılıklı anlaşmayı anlattı.
"Arsenal büyük bir yeniden yapılanmadan geçti ve geçen yıl Premier League'i kazandı" diyen Casseb, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun, onun yoluna devam etme zamanı olduğunu düşündük ve kulüp de durumu böyle görmüştü. Bu, hem onun hem de Arsenal için çok iyi bir ayrılık oldu."
Menajer ayrıca müvekkilinin Emirates'te bıraktığı önemli mali mirasa da dikkat çekti. "Diğer her şeyin yanı sıra, Arsenal tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle satılan oyuncusu oldu ve ayrılığıyla Arsenal'ın çok para kazanmasına da yardımcı oldu" diye ekledi.
Avrupa’dan gelen ilgiyi reddedip yeni bir başlangıç için
Arteta'nın tavrına rağmen Martinelli, Avrupa genelinde üst düzey taliplerden yoksun değildi. Casseb, adı açıklanmayan Premier League kulüplerinin yanı sıra İtalya ve Almanya'daki üst düzey lig ekiplerinin de, oyuncu Asya'yı tercih etmeden önce kanat oyuncusunu kadrosuna katmaya çalıştığını doğruladı.
Avrupa'da kalmak yerine neden Al-Hilal'i seçtiğini açıklayan Casseb, şunları söyledi: "Teklif aldı mı? Evet, aldı. İtalyan kulüplerinden teklifler aldık, Alman kulüplerinden teklifler aldık ve diğer Premier League kulüplerinden teklifler aldık ama bence onun biraz kafasını toparlamaya ve ortam değişikliğine ihtiyacı olduğu, kendisinin de bunu istediği bir dönemdi."
Casseb, Suudi kulübünün vizyonunu övdü ve Orta Doğu'da daha genç yetenekleri hedef alan daha geniş çaplı bir transfer stratejisi değişimine dikkat çekti. "Çok iddialı bir projenin parçası olmak için Asya'nın en büyük kulübüne gitti" dedi. "Bu, şu anda Arap futbolunda bir trend; oyuncu transfer etme biçimlerini değiştiriyorlar. Bunu yapmaya çalışıyorlardı, ligin yaş ortalamasını düşürmek istiyorlardı ve projeleri büyük ilgi çekti."
- Getty Images Sport
Orta Doğu'da yeni bir sayfa
Martinelli artık kendisini Al-Hilal'in iddialı sportif projesinin merkezindeki isimlerden biri olarak kabul ettirmeye çalışacak. Dünya Kupası'nda boy gösteren ve 27 yaşın altında olan birden fazla uluslararası yıldızı barındıran bir kadroya katılan Brezilyalı oyuncunun yeni ortamına hızla uyum sağlaması gerekiyor. Önündeki ilk sınav, yeni kulübünün hızla gelişen bir ligde yurt içindeki üstünlüğünü sürdürmesine yardımcı olurken 60 milyon sterlinlik yüksek bonservis bedelini haklı çıkarmak olacak.
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