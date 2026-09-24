Martinelli'nin menajeri Marcos Casseb, Arsenal'ın Premier League'deki son şampiyonluğunun ardından müvekkili için yeni bir başlangıç aramanın zamanlamasının kusursuz olduğunu düşündü. Itatiaia Esporte'ye konuşan Casseb, oyuncu ile kulüp yönetimi arasındaki karşılıklı anlaşmayı anlattı.

"Arsenal büyük bir yeniden yapılanmadan geçti ve geçen yıl Premier League'i kazandı" diyen Casseb, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun, onun yoluna devam etme zamanı olduğunu düşündük ve kulüp de durumu böyle görmüştü. Bu, hem onun hem de Arsenal için çok iyi bir ayrılık oldu."

Menajer ayrıca müvekkilinin Emirates'te bıraktığı önemli mali mirasa da dikkat çekti. "Diğer her şeyin yanı sıra, Arsenal tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle satılan oyuncusu oldu ve ayrılığıyla Arsenal'ın çok para kazanmasına da yardımcı oldu" diye ekledi.



