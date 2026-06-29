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Gabriel Martinelli, Japonya karşısında zorlu bir başlangıcın ardından rekor kıran golüyle Brezilya’yı bir üst tura taşıdıktan sonra ne diyeceğini bilemedi
Houston’da maçın son dakikalarında yaşanan heyecan
Martinelli, Brezilya’nın 32’li tur maçında Japonya’yı 2-1 mağlup ederek büyük bir tehlikeyi atlatmasında kahraman oldu. Beş kez şampiyon olan Brezilya, maçın ilk yarım saatinden hemen önce Japonya’nın öne geçmesiyle zorlu bir başlangıç yaptı; ancak Casemiro ikinci yarıda Selecao’yu eşitliğe taşıdı. Maç uzatmalara doğru giderken, Martinelli uzatma süresinin beşinci dakikasında bir gol attı ve Opta'ya göre, Dünya Kupası eleme turlarında (1966'dan bu yana) normal sürede atılan en geç galibiyet golünü kaydetti. Grup aşamasında gol vuruşlarında zorluk çeken forvet, en kritik anda nihayet fileleri havalandırarak takımının bir sonraki tura yükselmesini sağladı.
- Getty Images Sport
Martinelli, duygusal galibiyet üzerine düşüncelerini paylaşıyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan ve duygusal anlar yaşayan Martinelli, yaptığı katkının büyüklüğünü tam olarak kavraymakta zorlandı. “Şu anda kalbimde hissettiğim sevinci tarif edecek kelimelerim bile yok; tüm Brezilya halkının ve ailemin bu tur atlamadan dolayı mutlu olduğunu görmek… Şu anda ne hissettiğimi anlatacak bir yol bile bulamıyorum,” diye gazetecilere konuştu.
Ayrıca, bu geceki kahramanlık gösterisinden önce, yakın zamanda kaçırdığı bir fırsatın – özellikle grup aşamasında direğe çarpan şutunun – zihnini meşgul ettiğini de itiraf etti. 25 yaşındaki oyuncu, “Ailemle konuşuyordum. Geçen gün bir şutum direğe çarpmıştı, başka bir fırsatım olacağını biliyordum. Tanrıya şükür bugün galibiyet golünü atmayı başardım,” diye ekledi.
Brezilya, büyük bir sürpriz yenilgi tehlikesini atlattı
İlk yarıda geriye düşen Güney Amerika devleri için bu, hiç de rahat bir akşam olmadı. Japonya, Kaishu Sano’nun Danilo’nun dikkat dağınıklığından yararlanarak Alisson Becker’i alçak bir vuruşla geçmesiyle şaşkınlık yaratan bir golle öne geçti. Favorinin geride kalması 56. dakikaya kadar sürdü; bu dakikada tecrübeli orta saha oyuncusu Casemiro, Gabriel Magalhaes’in ortasını kafayla ağlara göndererek skoru eşitledi.
Maçın son dakikalarında Brezilya takımı (Selecao) durmak bilmeyen bir baskı kurdu; Vinícius Junior’un şutu Zion Suzuki tarafından direğe çarptı. Maçın uzatmalara gitmesi kaçınılmaz gibi görünürken, Bruno Guimaraes Martinelli’yi buldu ve Martinelli köşeye doğru attığı isabetli bir vuruşla Japonların kalbini kırdı.
- AFP
16'nın sonuna doğru bakıldığında
Zorlu bir mücadelenin ardından elde edilen bu galibiyetin ardından Brezilya, altıncı şampiyonluk yolunda ilerlerken dikkatlerini artık eleme turlarına çeviriyor. Maçın sonlarında bacağından sakatlandığı görülen Casemiro’nun durumu endişe yaratıyor; bu durum, bir sonraki maçta orta sahada bir boşluk yaratabilir.
Selecao, bir sonraki turda Fildişi Sahili veya Norveç ile karşılaşmak üzere ABD’de kalacak. Bu maçın 5 Temmuz’da New Jersey’de oynanması planlanıyor. Brezilya, dirençli Japon takımının kendilerine sunduğundan daha kolay bir çeyrek final yolunu izlemeyi umuyor.