Gabriel Martinelli, Japonya karşısında zorlu bir başlangıcın ardından rekor kıran golüyle Brezilya’yı bir üst tura taşıdıktan sonra ne diyeceğini bilemedi

Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan ve duygusal anlar yaşayan Martinelli, yaptığı katkının büyüklüğünü tam olarak kavraymakta zorlandı. “Şu anda kalbimde hissettiğim sevinci tarif edecek kelimelerim bile yok; tüm Brezilya halkının ve ailemin bu tur atlamadan dolayı mutlu olduğunu görmek… Şu anda ne hissettiğimi anlatacak bir yol bile bulamıyorum,” diye gazetecilere konuştu.

Ayrıca, bu geceki kahramanlık gösterisinden önce, yakın zamanda kaçırdığı bir fırsatın – özellikle grup aşamasında direğe çarpan şutunun – zihnini meşgul ettiğini de itiraf etti. 25 yaşındaki oyuncu, “Ailemle konuşuyordum. Geçen gün bir şutum direğe çarpmıştı, başka bir fırsatım olacağını biliyordum. Tanrıya şükür bugün galibiyet golünü atmayı başardım,” diye ekledi.