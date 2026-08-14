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Gabriel Martinelli, Galatasaray'ın Arsenal yıldızı için 38 milyon sterlinlik teklif yapmasının ardından transfer kararını sonunda verdi
Arteta, hücum hattında değişikliği değerlendiriyor
Martinelli'nin olası ayrılığı, bu yazın başlarında Leandro Trossard'ın 15,3 milyon £ karşılığında Beşiktaş'a gitmesinin ardından zaten değişim yaşayan Arsenal hücum hattında bir önemli değişiklik daha anlamına gelecek. Sol kanattaki boşluğu doldurmak için Arsenal, Club Brugge'den Christos Tzolis'i kadrosuna katmak adına şimdiden 34 milyon £ yatırım yaptı, ancak kulüp, hesapları dengelemek ve son tarihten önce yeni transferlere kaynak yaratmak için başka yüksek profilli ayrılıklarla da anılmaya devam ediyor.
ESPN Brasil'in haberine göre Arsenal, çeşitli Suudi Arabistan ve Türkiye kulüplerine önerdiği bildirilen eski Ituano oyuncusunu, 50 milyon €'luk (42,7 milyon £) bonservis beklentisinin karşılanması halinde satmaya açık.
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Türk devleri, Brezilyalı yıldızı ikna edemedi
Ancak haberde, Martinelli'nin kulüp yönetimine Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığını bildirdiği de ekleniyor. Oyuncunun tavrı net görünse de Türk tarafı, ses getirecek bir transfer arayışından vazgeçmiş değil. Son haberler, İstanbul ekibinin Brezilyalı kanat oyuncusu için 45 milyon euroluk (£38 milyon) resmi bir teklif sunarak ilk adımı attığını gösteriyor. Teklif artık masada ve Arsenal'ı, sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan bir oyuncudan bonservis geliri elde edip etmeme ya da onu 12 ay içinde bedelsiz kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakıyor.
Victor Osimhen için çarpıcı takas görüşmeleri
İki kulüp arasında süren görüşmelerde dikkat çekici bir gelişme yaşandı ve temaslar Victor Osimhen için olası bir transferi de kapsayacak şekilde genişledi. Haberlere göre Arsenal, Nijeryalı forveti transfer etmek için Galatasaray ile görüşmeler yaptı; oyuncu, Türk ekibine kalıcı olarak yalnızca geçen yaz katılmıştı. Arsenal'in, bu ağustosta Julian Alvarez'i Atletico Madrid'den koparmasının imkânsız hale gelmesinin ardından rotasını 27 yaşındaki forvete çevirdiği belirtiliyor.
Kuzey Londra ekibi, Türk kulübünü kapsayan daha geniş çaplı bir dizi anlaşmanın parçası olarak eski Napoli oyuncusunu Premier League'e getirme ihtimalini değerlendiriyor. Bu ani ilgi, 2024'te mali kısıtlamalar nedeniyle forveti transfer etme fırsatını geri çeviren Arteta için önemli bir strateji değişikliğine işaret ediyor.
- Getty
Genç deha yolda
Martinelli, İstanbul'a transfer konusunda ayak direrken, bir başka Arsenal yeteneğinin Rams Park'a geçiş yapması giderek daha olası görünüyor. Kulüpler, geçen sezonun ikinci yarısını Fransa'da Marsilya'da kiralık olarak geçiren 19 yaşındaki yetenek Ethan Nwaneri konusunda şu anda ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor. Arsenal'in altyapısından yetişen oyuncusu için 40 milyon euro (£34,1 milyon) değer biçtiği belirtiliyor.
Arsenal, 16 Ağustos'ta Manchester City ile oynayacağı Community Shield öncesinde transfer döneminin son bölümünde yoğun bir süreçle karşı karşıya. Martinelli, Nwaneri ve muhtemelen Osimhen'le ilgili birden fazla hareketli unsur nedeniyle, kadro Coventry City'ye karşı başlayacakları şampiyonluk savunmasına kadar çok farklı görünebilir.
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