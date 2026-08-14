Martinelli'nin olası ayrılığı, bu yazın başlarında Leandro Trossard'ın 15,3 milyon £ karşılığında Beşiktaş'a gitmesinin ardından zaten değişim yaşayan Arsenal hücum hattında bir önemli değişiklik daha anlamına gelecek. Sol kanattaki boşluğu doldurmak için Arsenal, Club Brugge'den Christos Tzolis'i kadrosuna katmak adına şimdiden 34 milyon £ yatırım yaptı, ancak kulüp, hesapları dengelemek ve son tarihten önce yeni transferlere kaynak yaratmak için başka yüksek profilli ayrılıklarla da anılmaya devam ediyor.

ESPN Brasil'in haberine göre Arsenal, çeşitli Suudi Arabistan ve Türkiye kulüplerine önerdiği bildirilen eski Ituano oyuncusunu, 50 milyon €'luk (42,7 milyon £) bonservis beklentisinin karşılanması halinde satmaya açık.