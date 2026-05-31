Gabriel Magalhaes, Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı penaltının ardından sessizliğini bozdu; Arsenal'in savunma oyuncusu "acı verici" bir mesaj verdi

Taraftarların bazı kesimlerinden gelen eleştirilere rağmen Arteta, penaltı atış sırasının ardındaki mantığı hemen açıkladı. Arsenal teknik direktörü, 120 dakikalık yorucu mücadelenin ardından kulübün başlıca penaltı uzmanlarının ya oyundan çıkmış ya da sahada olamamış olması nedeniyle Gabriel’in beşinci penaltıyı atmayı gönüllü olarak üstlendiğini açıkladı.

"O (Gabriel) dürüstçe beşinci penaltıyı atmak istedi. Bu an için hazırlandık ve antrenman yaptık. Normalde penaltı atıcıları kesinlikle Bukayo [Saka], Martin [Odegaard] ve Kai [Havertz] olurdu. Penaltılarla uzatmaya kalırsak, penaltı atıcılarının farklı oyuncular olacağını biliyorduk. Yine de Ebz'in [Eberechi Eze] antrenmanlarda penaltı attığını gördüğünüzde, o hiç kaçırmaz, ama o anda bunu yapmak zorundasınız. Onların sahip olduğu aynı hassasiyet ve verimliliğe sahip olmamak talihsizlik ve kazanamamamızın sebebi de bu," diye açıkladı Arteta.