Gabriel Magalhaes, Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı penaltının ardından sessizliğini bozdu; Arsenal'in savunma oyuncusu "acı verici" bir mesaj verdi
Penaltı atışlarındaki gerilim, çifte zafer hayalini suya düşürdü
Mikel Arteta'nın takımı, yeni Premier Lig şampiyonu olarak finale yükseldi ve Kai Havertz'in maçın daha 6. dakikasında attığı golle rüya gibi bir başlangıç yaptı. Ancak PSG, ikinci yarıda Ousmane Dembélé'nin penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. Maçın berabere kalması, penaltı atışlarına yol açtı; David Raya'nın Nuno Mendes'in vuruşunu kurtarması, Eberechi Eze'nin dışarıya attığı penaltıyla dengelendi. Beşinci penaltıda baskı Gabriel'in omuzlarına bindi, ancak onun isabetsiz vuruşu üst direğin üzerinden dışarıya çıktı ve Luis Enrique'nin oyuncuları çılgın bir sevinç yaşadı.
Gabriel, Arsenal taraftarlarına mesaj gönderdi
Gabriel, sosyal medyada Arsenal taraftarlarına seslenerek derin hayal kırıklığını dile getirdi, ancak kulübün 22 yıllık şampiyonluk hasretine son verip Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı bu sezondan son derece gurur duyduğunu vurguladı.
"Acı verici, ancak bu takımla ve bu sezon birlikte başardığımız her şeyle gurur duyuyorum," diye yazan savunma oyuncusu Instagram'da şunları ekledi: "Her adımda bize destek olan muhteşem taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bu yolculuğu bizimle kutlamayı ve bugünkü kutlama töreninin tadını çıkarmayı hak ediyorsunuz! Gelecek sezon görüşmek üzere!!! Sevgiler, Big Gabi."
Arteta, defans oyuncusunun cesaretini savunuyor
Taraftarların bazı kesimlerinden gelen eleştirilere rağmen Arteta, penaltı atış sırasının ardındaki mantığı hemen açıkladı. Arsenal teknik direktörü, 120 dakikalık yorucu mücadelenin ardından kulübün başlıca penaltı uzmanlarının ya oyundan çıkmış ya da sahada olamamış olması nedeniyle Gabriel’in beşinci penaltıyı atmayı gönüllü olarak üstlendiğini açıkladı.
"O (Gabriel) dürüstçe beşinci penaltıyı atmak istedi. Bu an için hazırlandık ve antrenman yaptık. Normalde penaltı atıcıları kesinlikle Bukayo [Saka], Martin [Odegaard] ve Kai [Havertz] olurdu. Penaltılarla uzatmaya kalırsak, penaltı atıcılarının farklı oyuncular olacağını biliyorduk. Yine de Ebz'in [Eberechi Eze] antrenmanlarda penaltı attığını gördüğünüzde, o hiç kaçırmaz, ama o anda bunu yapmak zorundasınız. Onların sahip olduğu aynı hassasiyet ve verimliliğe sahip olmamak talihsizlik ve kazanamamamızın sebebi de bu," diye açıkladı Arteta.
Londra, şampiyonluk kutlamaları için kırmızıya boyandı
Arsenal kadrosunun Budapeşte'deki hayal kırıklığını uzun süre kafasına takacak vakti yok; zira kulübün Premier Lig şampiyonluk kutlamaları bugün gerçekleştirilecek. Binlerce taraftar, kulübün yirmi yılı aşkın süredir kazandığı ilk ulusal lig zaferini kutlamak için şimdiden kuzey Londra'ya akın etti ve bu durum başkent genelinde ulaşımda ciddi aksaklıklara neden oldu. Avrupa'da gümüş madalya kazanmış olsalar da, Arteta'nın takımını 5,6 millik zafer turuna çıkardığı Islington'da kutlama havası devam ediyor.