Gabriel Magalhaes, Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya’yı kurtaran Casemiro’nun hayati asistini Arsenal’in oyun tarzına bağlıyor

Heyecan verici maçın ardından konuşan Gabriel, yaptığı asistten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kulüpteki görevlerinin kendisini bu ana nasıl hazırladığını açıkladı. Defans oyuncusu, Arsenal’in yüksek bir savunma hattıyla oynadığını ve bunun da kendisini sahada doğal olarak daha ileri pozisyonlara yerleştirdiğini vurguladı.

"Bu, Arsenal'de üzerinde çalıştığım bir şey," diyerek goldeki rolünü değerlendirdi. Sahada daha ileride pozisyon alarak, Casemiro'nun kritik bir koşu yaptığını fark edebildi. Arsenal, bu agresif savunma yapısına büyük ölçüde güveniyordu ve bu taktik, ABD'de dirençli Japon takımıyla gergin geçen karşılaşmada Brezilya için açıkça meyvesini verdi.