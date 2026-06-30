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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

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Gabriel Magalhaes, Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya’yı kurtaran Casemiro’nun hayati asistini Arsenal’in oyun tarzına bağlıyor

Brezilya
Dünya Kupası
Gabriel
Casemiro
Brezilya - Norveç

Gabriel Magalhaes, Brezilya’nın Japonya ile oynadığı dramatik Dünya Kupası son 32 turu maçında Casemiro’ya hayati bir asist yapmasına yardımcı olan Arsenal’in taktik düzenini övdü. Defans oyuncusu, kulübünün yüksek savunma hattının kendisine ileriye çıkma cesareti verdiğini ve Gabriel Martinelli’nin takımın tur atlamasını kesinleştirmeden önce hayati eşitlik golünün hazırlığını yaptığını açıkladı.

  • Japonya karşısında hayati öneme sahip etki

    Gabriel, Houston’da oynanan Dünya Kupası son 32 turu maçında Brezilya için kilit bir rol oynadı. Milli takımı gerideyken, otoriter stoper öne çıkarak Casemiro’ya hayati bir asist yaptı; Casemiro da kafayla eşitlik golünü atarak takımı kurtardı.

    UOL'un haberine göre, savunma oyuncusu hücumdaki katkısını kulüp düzeyinde aldığı taktik talimatlara bağladı. Arsenal, ilerici yaklaşımıyla tanınıyor ve Gabriel, bu yöntemlerin uluslararası sahnede nasıl işlediğini tam olarak gösterdi. Onun oyun görüşü ve isabetli pası, Casemiro'nun skoru eşitlemesini sağladı ve Brezilya'nın en çok ihtiyaç duyduğu anda momentumun lehine dönmesini sağladı.

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    Arsenal’in taktikleri uluslararası başarıya dönüşüyor

    Heyecan verici maçın ardından konuşan Gabriel, yaptığı asistten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kulüpteki görevlerinin kendisini bu ana nasıl hazırladığını açıkladı. Defans oyuncusu, Arsenal’in yüksek bir savunma hattıyla oynadığını ve bunun da kendisini sahada doğal olarak daha ileri pozisyonlara yerleştirdiğini vurguladı.

    "Bu, Arsenal'de üzerinde çalıştığım bir şey," diyerek goldeki rolünü değerlendirdi. Sahada daha ileride pozisyon alarak, Casemiro'nun kritik bir koşu yaptığını fark edebildi. Arsenal, bu agresif savunma yapısına büyük ölçüde güveniyordu ve bu taktik, ABD'de dirençli Japon takımıyla gergin geçen karşılaşmada Brezilya için açıkça meyvesini verdi.

  • Martinelli galibiyeti garantiledi

    Casemiro’nun hayati öneme sahip beraberlik golünün ardından, Brezilya’nın son 16 turuna yükselmesini sağlayan bir başka Arsenal oyuncusu sahneye çıktı. Gabriel Martinelli, geri dönüşü tamamlayan ve ülkesinin tur atlamasını garantileyen belirleyici golü attı.

    Gabriel, kulüp takım arkadaşı Martinelli'yi övmekten geri durmadı ve onun en büyük sahnede gol attığını görmekten ne kadar mutlu olduğunu belirtti. Brezilya, geriye düşmesine rağmen Japonya'yı mağlup ederek inanılmaz bir direnç gösterdi. Gabriel ve Martinelli arasındaki uyum, takım içindeki güçlü bağı gözler önüne sererken, iki Premier Lig yıldızı Dünya Kupası hayallerini canlı tutmak için güçlerini birleştirdi.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brezilya’nın geleceği ne olacak?

    Brezilya, Dünya Kupası zaferi yolunda ilerlerken artık son 16 turu maçına hazırlanacak. Milli takım, Fildişi Sahili ile Norveç arasında oynanacak maçın galibi ile karşı karşıya gelecek. Gabriel ve Martinelli’nin her ikisi de mükemmel formda olduğu için Brezilya, bir sonraki mücadeleye hazır, kendine güvenen oyunculardan oluşan güçlü bir kadroya sahip. Takım şimdi Houston’daki maçın yorgunluğunu atacak.

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