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Gabriel Magalhaes, Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya’yı kurtaran Casemiro’nun hayati asistini Arsenal’in oyun tarzına bağlıyor
Japonya karşısında hayati öneme sahip etki
Gabriel, Houston’da oynanan Dünya Kupası son 32 turu maçında Brezilya için kilit bir rol oynadı. Milli takımı gerideyken, otoriter stoper öne çıkarak Casemiro’ya hayati bir asist yaptı; Casemiro da kafayla eşitlik golünü atarak takımı kurtardı.
UOL'un haberine göre, savunma oyuncusu hücumdaki katkısını kulüp düzeyinde aldığı taktik talimatlara bağladı. Arsenal, ilerici yaklaşımıyla tanınıyor ve Gabriel, bu yöntemlerin uluslararası sahnede nasıl işlediğini tam olarak gösterdi. Onun oyun görüşü ve isabetli pası, Casemiro'nun skoru eşitlemesini sağladı ve Brezilya'nın en çok ihtiyaç duyduğu anda momentumun lehine dönmesini sağladı.
- AFP
Arsenal’in taktikleri uluslararası başarıya dönüşüyor
Heyecan verici maçın ardından konuşan Gabriel, yaptığı asistten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kulüpteki görevlerinin kendisini bu ana nasıl hazırladığını açıkladı. Defans oyuncusu, Arsenal’in yüksek bir savunma hattıyla oynadığını ve bunun da kendisini sahada doğal olarak daha ileri pozisyonlara yerleştirdiğini vurguladı.
"Bu, Arsenal'de üzerinde çalıştığım bir şey," diyerek goldeki rolünü değerlendirdi. Sahada daha ileride pozisyon alarak, Casemiro'nun kritik bir koşu yaptığını fark edebildi. Arsenal, bu agresif savunma yapısına büyük ölçüde güveniyordu ve bu taktik, ABD'de dirençli Japon takımıyla gergin geçen karşılaşmada Brezilya için açıkça meyvesini verdi.
Martinelli galibiyeti garantiledi
Casemiro’nun hayati öneme sahip beraberlik golünün ardından, Brezilya’nın son 16 turuna yükselmesini sağlayan bir başka Arsenal oyuncusu sahneye çıktı. Gabriel Martinelli, geri dönüşü tamamlayan ve ülkesinin tur atlamasını garantileyen belirleyici golü attı.
Gabriel, kulüp takım arkadaşı Martinelli'yi övmekten geri durmadı ve onun en büyük sahnede gol attığını görmekten ne kadar mutlu olduğunu belirtti. Brezilya, geriye düşmesine rağmen Japonya'yı mağlup ederek inanılmaz bir direnç gösterdi. Gabriel ve Martinelli arasındaki uyum, takım içindeki güçlü bağı gözler önüne sererken, iki Premier Lig yıldızı Dünya Kupası hayallerini canlı tutmak için güçlerini birleştirdi.
- Getty Images Sport
Brezilya’nın geleceği ne olacak?
Brezilya, Dünya Kupası zaferi yolunda ilerlerken artık son 16 turu maçına hazırlanacak. Milli takım, Fildişi Sahili ile Norveç arasında oynanacak maçın galibi ile karşı karşıya gelecek. Gabriel ve Martinelli’nin her ikisi de mükemmel formda olduğu için Brezilya, bir sonraki mücadeleye hazır, kendine güvenen oyunculardan oluşan güçlü bir kadroya sahip. Takım şimdi Houston’daki maçın yorgunluğunu atacak.