Moataz Elgammal

Çeviri:

Gabriel Jesus'u satıp Julian Alvarez'i transfer edin! Arsenal efsanesi, korkutucu bir hücum hattı oluşturmak amacıyla Mikel Arteta'ya transfer tavsiyesinde bulundu

Ray Parlour, forvet oyuncusu Gabriel Jesus'un düzenli olarak forma giyme fırsatı aradığı için Arsenal'in bu yaz onu satması gerektiğine inanıyor. Efsanevi orta saha oyuncusu ayrıca, Mikel Arteta'yı elit bir hücum hattı kurmak için Atletico Madrid'den Julian Alvarez'i transfer etmeye çağırdı.

  • İsa'nın yaz aylarında ayrılacağı tahmin ediliyor

    BetMGM aracılığıyla Metro'ya konuşan Parlour, Jesus'un Emirates'ten ayrılabileceğine inandığını dile getirdi. Forvet oyuncusu bu sezon etkisini yitirdi; tüm turnuvalarda 26 maçta sadece 5 gol ve 2 asist kaydetmiş ve toplamda sadece 913 dakika sahada kalmıştı. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala, yeni bir meydan okuma arayışına girebilir. Parlour şunları söyledi: "Jesus'un sezon sonunda ayrılabileceğini düşünüyorum, her hafta oynamak istediği bir yaşta. Onu kaybedebiliriz. Ben oynadığım dönemde dört forvetimiz vardı. Anlamadığım da bu. (Jesus'un ayrılıp ayrılmamasına bakılmaksızın) yine de bir tane daha alın. Bu, diğer seçeneklere de moral verebilir çünkü standartların ne olduğunu görürler."

    Arsenal, hücum gücünü artırmak için Alvarez'i hedefliyor

    Gunners, geçen yaz Viktor Gyokeres'in 64 milyon sterlinlik transferi de dahil olmak üzere 250 milyon sterlinin üzerinde harcama yaptı. Forvet bu sezon tüm turnuvalarda 19 gol atmış olsa da, Arsenal'in hâlâ başka bir forvet aradığı bildiriliyor. Takımın sözde transfer listesinin başında, 2024 yılında Manchester City'den Atlético Madrid'e transfer olan Alvarez yer alıyor. Herhangi bir anlaşma için 100 milyon avroyu (87 milyon sterlin) aşan bir transfer ücreti gerekecek. Parlour, bu forvetin takıma mükemmel uyum sağlayacağına inanıyor: "Bana göre Alvarez, kadroya harika bir katkı olur. Yaz aylarında her zaman gelen ve gidenler olacaktır çünkü bu büyük bir kadro ve herkesi mutlu etmek mümkün değil. Ancak Alvarez, hızı ve Man City'de gördüklerimizle harika bir seçenek olur."

  • Yoğun bir programın ortasında yetenekleri geliştirmek

    Alvarez’in cazibesi, Arteta yönetiminde daha da gelişme potansiyeline sahip olmasıdır. Parlour şunları ekledi: "Orada Erling Haaland varken onun için oynamak her zaman zor olacaktı ama ilk on birde yer aldığında ve sahaya çıktığında her zaman canlıydı. O da genç bir oyuncu, bu yüzden eğer oynayabilecek durumdaysa benim için evet. Arteta'nın genç oyuncularla çalışıp onları daha iyi hale getirmeyi sevdiğini biliyoruz, bu yüzden kesinlikle harika bir takviye olacağını düşünüyorum."

    Arsenal için kritik haftalar

    Önümüzdeki dönemde Arsenal, kader belirleyici bir ayla karşı karşıya. İspanya'da oynanan ilk maçta 1-1 berabere kalan takım, 5 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçında Atlético Madrid'i kendi sahasında ağırlayacak. Ligde ise, gergin geçen Premier Lig şampiyonluk yarışında Manchester City'yi geride bırakmak için West Ham, Burnley ve Crystal Palace ile oynayacağı son maçları kazanmak zorunda.

