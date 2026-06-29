Gabriel Jesus, Juventus ve AC Milan ile ilgili söylentiler ortasında Serie A’ya transfer olabileceğine dair ipucu verirken, Arsenal’in yıldızı Brezilya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrılmayı “hak etmediğini” itiraf etti

Jesus, yaz aylarında Serie A’ya transfer olabileceğine dair bir dizi somut ipucu vererek Kuzey Londra’daki geleceğine ilişkin büyük bir belirsizlik yarattı. Hem Juventus hem de AC Milan’ın bir transfer teklifi üzerine aktif olarak iç fizibilite çalışmaları yürütmesi üzerine, Brezilyalı milli oyuncu İtalya’da yeni bir maceraya atılma olasılığının kapısını kamuoyuna açıkça bıraktı.

Jesus, La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda, “Serie A’yı izleyerek büyüdüm ve İtalya’da oynamayı hayal ederdim” diye samimi bir şekilde açıkladı. “San Siro’da Inter’e karşı iki gol atmak, o hayali gerçeğe dönüştürmek gibiydi. Geleceğimi bilmiyorum; şu anda işime odaklanıyorum ve Arsenal’de neler olacağını göreceğiz.”



