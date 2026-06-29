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Moataz Bellah El Hadedy

Çeviri:

Gabriel Jesus, Juventus ve AC Milan ile ilgili söylentiler ortasında Serie A’ya transfer olabileceğine dair ipucu verirken, Arsenal’in yıldızı Brezilya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrılmayı “hak etmediğini” itiraf etti

Transfers
Arsenal
G. Jesus
AC Milan
Juventus
Serie A
Brezilya
Dünya Kupası

Arsenal'in forveti Gabriel Jesus, yaz aylarında Juventus ve AC Milan'a transfer olacağına dair yoğun spekülasyonları açıkça körükledi ve çocukluk hayali olan İtalya'da oynamak istediğini itiraf etti. Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasının ardından sessizliğini bozan 29 yaşındaki oyuncu, sezonuna ilişkin son derece dürüst bir değerlendirmede bulunarak Carlo Ancelotti'nin kararına tamamen katıldığını kabul etti.

  • Forvet, İtalyan devlerine kapıyı açık bırakıyor

    Jesus, yaz aylarında Serie A’ya transfer olabileceğine dair bir dizi somut ipucu vererek Kuzey Londra’daki geleceğine ilişkin büyük bir belirsizlik yarattı. Hem Juventus hem de AC Milan’ın bir transfer teklifi üzerine aktif olarak iç fizibilite çalışmaları yürütmesi üzerine, Brezilyalı milli oyuncu İtalya’da yeni bir maceraya atılma olasılığının kapısını kamuoyuna açıkça bıraktı.

    Jesus, La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda, “Serie A’yı izleyerek büyüdüm ve İtalya’da oynamayı hayal ederdim” diye samimi bir şekilde açıkladı. “San Siro’da Inter’e karşı iki gol atmak, o hayali gerçeğe dönüştürmek gibiydi. Geleceğimi bilmiyorum; şu anda işime odaklanıyorum ve Arsenal’de neler olacağını göreceğiz.”


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    Dünya Kupası kadrosuna alınmama konusundaki değerlendirmede acımasız dürüstlük ön planda

    Geniş yankı uyandıran bu haberler, 29 yaşındaki forvet için bir dönüm noktasına denk geliyor; zira Mikel Arteta yönetimindeki sınırlı rolü, devam eden Dünya Kupası’nda çok istediği yeri kaçırmasına neden oldu. Turnuva kadrosuna girememesine rağmen Jesus, Brezilya milli takım teknik direktörü Ancelotti’ye karşı içten bir kırgınlık beslemekten kaçınıyor.

    Arsenal'in forveti, milli takım kadrosuna girememesiyle ilgili sorulara maruz kaldığında, “Takıma girebilmeye o kadar da yakın olduğumu sanmıyorum,” diye dürüstçe itiraf etti. “Geçen yıl birçok kez kadroya çağrılıp sonra yine de elenen başka oyuncular da oldu. Bana ‘kadroda yer almayı hak ettin mi?’ diye sorarsanız, hayır derim.”

  • Sezonun sonlarında yaşanan gol kıtlığı, kadroya seçilme şansını belirledi

    Jesus, efsanevi İtalyan teknik direktörle yaptığı doğrudan görüşmelerle ilgili ek taktiksel bilgiler vererek, uluslararası kariyerinde tam olarak hangi noktada ivme kaybettiğini ayrıntılı olarak açıkladı. Takvim yılına güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen, Emirates Stadyumu’ndaki maçlarda sahada kalma süresindeki keskin düşüş, nihayetinde fiziksel ritmini bozdu.

    Eski Manchester City forveti, “Ocak ayında, gol attığım dönemde konuşmuştuk,” diye ekledi. “Maalesef sezonun sonunda hiç süre alamadım ve dürüst olmak gerekirse, bu yüzden Dünya Kupası kadrosunda yer almayı hak etmedim. Bu tür durumları tamamen anlıyorum. Herkes Ancelotti’ye saygı duymalı; o en başarılı teknik direktördür.”

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    İsa, Premier Lig rekoruna yaklaştı

    Yaz transfer döneminde Serie A’ya geçmesi, Jesus’un Roberto Firmino’nun gol rekorunu yakalama hedefini suya düşürecektir. Brezilyalı forvet, şu anda Premier Lig tarihinin en çok gol atan Brezilyalı oyuncusu olma hedefine sadece dört gol uzaklıkta; bu rekor, 82 golle eski Liverpool yıldızına ait.

    Şu anda İngiltere’den İtalya’ya gitmek, hemşehrisini geçmek ve ligin en büyük Güney Amerikalı oyuncularından biri olarak mirasını pekiştirmek için elindeki mükemmel fırsatı kaçırmak anlamına gelir.