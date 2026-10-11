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Gabriel Jesus, Getafe'ye karşı alınan farklı galibiyette gol attıktan sonra Hansi Flick yönetiminde Barcelona'daki "kolay" hayatın tadını çıkarıyor
Camp Nou'da gerçekleşen bir rüya
Jesus, Barcelona düzeninin hayati bir parçası olduğunu kısa sürede kanıtladı ve Brezilyalı milli oyuncu, cumartesi günkü Getafe karşısında alınan rahat 3-0'lık galibiyetin bir kez daha merkezindeki isim oldu. Gecenin ikinci golünü atarak maçı erişilmez hale getiren eski Arsenal oyuncusu, Katalonya'daki yaşama geçişi ve kulübü temsil etmekten duyduğu büyük mutluluk hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
Farklı galibiyetin ardından basına konuşan 29 yaşındaki oyuncu, ünlü Blaugrana renklerini giyme fırsatı için minnettarlığını dile getirdi. Hücum oyuncusu, kadronun yüksek teknik seviyesinin kendisinin temel sorumluluğu olan topu ağlara göndermeyi, Avrupa'daki önceki duraklarına kıyasla belirgin şekilde daha kolay hale getirdiğini söyledi. "Barça'da olmak benim için bir rüya, bunu zaten birkaç kez söyledim" dedi DAZN'e, Mundo Deportivo'nun aktardığına göre. "Bu oyuncularla oynamak da çok kolay: Hepsi çok iyi oynuyor ve topa her zaman sahip oluyor. Ben santrfor olduğum için bu da gol şansı bulmamı çok daha kolay hale getiriyor ve ben de orada gol atmaya hazırım."
- AFP
Hansi Flick etkisi
Barcelona'nın Flick yönetimindeki taktiksel evrimi bu sezonun en çok konuşulan konularından biri oldu; Alman teknik adam, geçen sezonda istikrar sorunu yaşayan bir takıma yeniden hayat verdi. Jesus da, takımın lig sezonundaki en iyi başlangıcını tekrarlamasını sağlayan ve şu anda soyunma odasında yükselen kolektif özgüven nedeniyle teknik direktöre övgüde bulunmakta gecikmedi.
Brezilyalı oyuncu, Flick'in hücum felsefesinin her futbolcuyu son bölgede belirleyici olmaya teşvik ettiğini belirtti. Golcü oyuncu, "Bence Flick tüm oyunculara çok fazla güven veriyor" diye ekledi. "Çok iyi oynuyoruz. Fırsatlar bulacağız ve ceza sahasının içindeyken gol atmamız gerekiyor. Umarım Raphinha çabuk iyileşir, çünkü takım onu özlüyor."
Katalonya'da kupa peşinde
Barcelona şu anda yüksek tempolu bir gol makinesi gibi işlerken, Jesus da daha önce kazandığı kupalara yenilerini eklemek için mükemmel ortamda olduğunu düşünüyor. Forvet oyuncusu, kulübün bu sezonun sonunda nihai hedeflerine ulaşabilmesi için bu bitiriciliği korumasının önemine dikkat çekti.
Forvet, “Gerçek şu ki çok gol atan takımlarda oynadım ve şimdi de çok gol atan bir takımdayım. Umarım maç kazanabilmek ve sezon sonunda, ki en önemli şey bu, kupalar kazanabilmek için gol atmaya devam ederiz” dedi.
- Getty Images Sport
Barca, La Liga'da yüzde 100'lük serisini sürdürdü
Barcelona, Getafe karşısında etkileyici bir performans ortaya koyarak hücumdaki bitirici oyunuyla farklı bir galibiyet aldı. Anthony Gordon, Jesus ve Jules Kounde'nin golleri, sahadaki baskın performansı taçlandırdı ve takımın görevini rahatça yerine getirerek üç puanı almasını sağladı. Bu sonuç, Flick'in ekibini durdurulamaz formunu korurken La Liga'daki kusursuz serisini 24'te 24 puana taşıdı. Bu lekesiz sicili sürdürən Barça, yurt içindeki kusursuz kampanyasına devam ederken aynı zamanda kulüp tarihindeki bir sezona en iyi başlangıç rekorunu da resmen egale etti.
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