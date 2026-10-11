Jesus, Barcelona düzeninin hayati bir parçası olduğunu kısa sürede kanıtladı ve Brezilyalı milli oyuncu, cumartesi günkü Getafe karşısında alınan rahat 3-0'lık galibiyetin bir kez daha merkezindeki isim oldu. Gecenin ikinci golünü atarak maçı erişilmez hale getiren eski Arsenal oyuncusu, Katalonya'daki yaşama geçişi ve kulübü temsil etmekten duyduğu büyük mutluluk hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Farklı galibiyetin ardından basına konuşan 29 yaşındaki oyuncu, ünlü Blaugrana renklerini giyme fırsatı için minnettarlığını dile getirdi. Hücum oyuncusu, kadronun yüksek teknik seviyesinin kendisinin temel sorumluluğu olan topu ağlara göndermeyi, Avrupa'daki önceki duraklarına kıyasla belirgin şekilde daha kolay hale getirdiğini söyledi. "Barça'da olmak benim için bir rüya, bunu zaten birkaç kez söyledim" dedi DAZN'e, Mundo Deportivo'nun aktardığına göre. "Bu oyuncularla oynamak da çok kolay: Hepsi çok iyi oynuyor ve topa her zaman sahip oluyor. Ben santrfor olduğum için bu da gol şansı bulmamı çok daha kolay hale getiriyor ve ben de orada gol atmaya hazırım."