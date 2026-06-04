Gabriel Jesus, Everton'a mı gidiyor?! Toffees, kadroda yer bulamayan Arsenal forvetiyle ilgili şaşırtıcı bir transfer haberiyle gündemde

Football Insider'a göre Everton, yaz transfer dönemi öncesinde Jesus'u başlıca transfer hedefi olarak belirledi. Merseyside kulübü, istikrarlı bir şekilde gol üretmekte zorlanan hücum hattını güçlendirmek istiyor ve Brezilyalı oyuncuyu Premier Lig'de kendini kanıtlamış bir isim olarak görüyor. Ancak Everton, Arsenal'in 20 milyon sterlin olduğu bildirilen fiyat talebini karşılamaya hazır değil.

Kulüp, Jesus'un sakatlık geçmişi konusunda da temkinli davranıyor. Bu sakatlıklar, oyuncunun Kuzey Londra'ya transferinden bu yana son sezonlarda forma giyememesine neden oldu. Mikel Arteta'nın hücum seçeneklerini yeniden şekillendirmek istemesi nedeniyle Arsenal'in 29 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmaya hazır olduğu bildiriliyor. Jesus, düzenli olarak ilk 11'de yer almakta zorlanıyor ve bu yaz transfer edilecek oyuncular arasında yer alabilir.