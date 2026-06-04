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Gabriel Jesus, Everton'a mı gidiyor?! Toffees, kadroda yer bulamayan Arsenal forvetiyle ilgili şaşırtıcı bir transfer haberiyle gündemde
Everton, Jesus'u hücumdaki ana hedef haline getirdi
Football Insider'a göre Everton, yaz transfer dönemi öncesinde Jesus'u başlıca transfer hedefi olarak belirledi. Merseyside kulübü, istikrarlı bir şekilde gol üretmekte zorlanan hücum hattını güçlendirmek istiyor ve Brezilyalı oyuncuyu Premier Lig'de kendini kanıtlamış bir isim olarak görüyor. Ancak Everton, Arsenal'in 20 milyon sterlin olduğu bildirilen fiyat talebini karşılamaya hazır değil.
Kulüp, Jesus'un sakatlık geçmişi konusunda da temkinli davranıyor. Bu sakatlıklar, oyuncunun Kuzey Londra'ya transferinden bu yana son sezonlarda forma giyememesine neden oldu. Mikel Arteta'nın hücum seçeneklerini yeniden şekillendirmek istemesi nedeniyle Arsenal'in 29 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmaya hazır olduğu bildiriliyor. Jesus, düzenli olarak ilk 11'de yer almakta zorlanıyor ve bu yaz transfer edilecek oyuncular arasında yer alabilir.
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Maliyet sorunları, Toffees için bir engel teşkil ediyor
Haberlere göre Toffees, forvet oyuncusuyla ilgilenmeye devam ediyor ancak mali şartlar daha uygun hale gelirse bir anlaşma yapmaya istekli. Oyuncunun maaşı, en büyük engellerden biri olarak görülüyor. Jesus şu anda Arsenal’de yüksek maaşlı bir sözleşmeye sahip ve Everton, herhangi bir anlaşma düşünülmeden önce onun maaşında önemli bir kesintiyi kabul etmesini isteyebilir.
Brezilyalı oyuncuya olan ilgi sadece Everton ile sınırlı değil. Arsenal'in yoğun bir yaz transfer dönemi hazırlığı yaparken, AC Milan, Juventus ve Palmeiras'ın da bu transferle ilgilendiği bildiriliyor.
İsa'nın fiziksel durumu da Everton için bir endişe kaynağı
Everton'ın transfer ekibi, Premier Lig'de hemen etki yaratabilecek deneyimli bir forvet arayışında. Jesus, İngiltere'deki geçmiş performansı sayesinde bu profile uyuyor ve kulübün onu uzun süredir takip ettiği bildiriliyor. Bu forvet, geçen yaz ve Ocak ayında da Everton ile anılmıştı, ancak Arsenal o dönemlerde ayrılmasına izin vermeye hazır değildi. Gunners kadrosunu yenilemek istediği için durum şimdi değişmiş görünüyor.
Buna rağmen Everton, transfer bedeli ve oyuncunun maaş paketi ile ilgili endişeleri aşmak zorunda. Fiziksel durumu da kulüp tarafından dikkatle değerlendirilen bir başka faktör. Geçen sezon, 14 Premier Lig maçının sadece üçünde ilk 11'de yer aldı; sezonun ilk yarısının çoğunda ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
- Getty Images Sport
Everton, yaz transfer dönemi öncesinde seçeneklerini değerlendiriyor
Everton, Jesus transferinin mali açıdan mümkün olup olmadığını değerlendirmeye devam edecek. Bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedilmesi, büyük olasılıkla Arsenal’in taleplerine ve forvetin Premier Lig’de kalmak için maaş konusunda taviz vermeye istekli olup olmadığına bağlı olacak.
Müzakereler çok zorlaşırsa, David Moyes alternatif seçenekleri değerlendirebilir. Everton'ın gelecek sezon öncesinde hücum hattına takviye arayışını sürdürmesi nedeniyle, Taty Castellanos'un da değerlendirilen forvetler arasında olduğu bildiriliyor.