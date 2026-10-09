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Gabriel Jesus, Barcelona'nın sansasyon yaratan yıldızı Lamine Yamal'ı Neymar'a benzetti ve genç oyuncunun Ballon d'Or'u kazanmasını destekledi
Yamal yüksek profilli destek aldı
Barcelona'nın yeni transferi Jesus, Yamal'ın Neymar'la bazı kilit özellikleri paylaştığına inanıyor ve genç oyuncunun bu yıl Ballon d'Or'u kazanacağını düşünüyor. Bu destek, Katalan kulübünün genç kanat oyuncusuna destek veren önde gelen birkaç futbol figürüyle birlikte yürüttüğü koordineli kampanyayla örtüşüyor. Yamal daha önce Neymar'ın çocukluk idolü olduğunu ve gelişiminde önemli bir rol oynadığını kabul etmişti.
- Getty Images Sport
Jesus, Neymar ile çarpıcı bir benzetme yaptı
Jesus, birlikte aynı sahayı paylaştığı en yetenekli oyuncuları değerlendirirken Yamal'ın teknik özelliklerine dikkat çekti. EFE'ye konuşan Brezilyalı forvet, şunları söyledi: "Neymar, birlikte oynadığım en virtüöz futbolcu; iki ayağıyla da her şeyi yapabiliyordu. Benim için ona dokunulamaz; kimse onunla kıyaslanamaz. Ama doğru olan şu ki Lamine, onun bazı özelliklerine sahip; driplingi ve kişiliği gibi. Hâlâ çok genç ama 30 yaşındaymış gibi, olgun bir oyuncu gibi şeyler yapıyor. O, her yıl gelişen, giderek daha da dahi hâline gelen bir dahi."
Brezilyalı forvet, Londra zaferine destek verdi
Üslup karşılaştırmalarının ötesine geçen Jesus, Londra'daki prestijli ödülü kazanması için tüm desteğini genç oyuncudan yana kullandı. Düşüncelerini EFE'ye açan forvet, şunları ekledi: "Ballon d'Or hakkında konuşmayı sevmiyorum çünkü bir oyuncunun yeteneğini mi, performansını mı yoksa kazandığı kupaları mı ödüllendirdiklerini bilmiyorum ama Lamine, yıllardır izlemekten en çok keyif aldığım oyuncu ve bu yıl neredeyse her şeyi kazandı. Bana göre favori o."
- AFP
Katalan liderler Getafe sınavına hazırlanıyor
Yamal, bu sezon ligde çıktığı yedi maçta yedi gol ve dört asist kaydetmesinin ardından şimdi yeniden iç saha görevlerine odaklanıyor. Hansi Flick'in ekibi, bu hafta sonu Camp Nou'da Getafe'yi konuk ettiğinde, 21 puanla zirvede açık ara önde yer alırken kusursuz serisini korumaya çalışacak. Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi'nde 5-1 mağlup edildiği maçta bir gol ve iki asist de üreten kanat oyuncusunun acımasız formu, Barcelona hücumuna bir kez daha liderlik edecek.
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