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Adhe Makayasa
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Gabriel Jesus, Barcelona'nın sansasyon yaratan yıldızı Lamine Yamal'ı Neymar'a benzetti ve genç oyuncunun Ballon d'Or'u kazanmasını destekledi

G. Jesus
L. Yamal
Neymar
Barcelona
La Liga

Barcelona'nın forveti Gabriel Jesus, genç yıldız Lamine Yamal'ın Ballon d'Or'u kazanacağını söylerken, oyun tarzı açısından Brezilya ikonu Neymar'la benzerlikler kurdu. Takıma yeni katılan golcü, Camp Nou'daki takım arkadaşının bu ay Londra'da düzenlenecek galada onu dünyanın en prestijli bireysel ödülüne taşıyabilecek, nesline damga vuracak kadar özel özelliklere sahip olduğuna inanıyor.

  • Yamal yüksek profilli destek aldı

    Barcelona'nın yeni transferi Jesus, Yamal'ın Neymar'la bazı kilit özellikleri paylaştığına inanıyor ve genç oyuncunun bu yıl Ballon d'Or'u kazanacağını düşünüyor. Bu destek, Katalan kulübünün genç kanat oyuncusuna destek veren önde gelen birkaç futbol figürüyle birlikte yürüttüğü koordineli kampanyayla örtüşüyor. Yamal daha önce Neymar'ın çocukluk idolü olduğunu ve gelişiminde önemli bir rol oynadığını kabul etmişti.

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    Jesus, Neymar ile çarpıcı bir benzetme yaptı

    Jesus, birlikte aynı sahayı paylaştığı en yetenekli oyuncuları değerlendirirken Yamal'ın teknik özelliklerine dikkat çekti. EFE'ye konuşan Brezilyalı forvet, şunları söyledi: "Neymar, birlikte oynadığım en virtüöz futbolcu; iki ayağıyla da her şeyi yapabiliyordu. Benim için ona dokunulamaz; kimse onunla kıyaslanamaz. Ama doğru olan şu ki Lamine, onun bazı özelliklerine sahip; driplingi ve kişiliği gibi. Hâlâ çok genç ama 30 yaşındaymış gibi, olgun bir oyuncu gibi şeyler yapıyor. O, her yıl gelişen, giderek daha da dahi hâline gelen bir dahi."

  • Brezilyalı forvet, Londra zaferine destek verdi

    Üslup karşılaştırmalarının ötesine geçen Jesus, Londra'daki prestijli ödülü kazanması için tüm desteğini genç oyuncudan yana kullandı. Düşüncelerini EFE'ye açan forvet, şunları ekledi: "Ballon d'Or hakkında konuşmayı sevmiyorum çünkü bir oyuncunun yeteneğini mi, performansını mı yoksa kazandığı kupaları mı ödüllendirdiklerini bilmiyorum ama Lamine, yıllardır izlemekten en çok keyif aldığım oyuncu ve bu yıl neredeyse her şeyi kazandı. Bana göre favori o."

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    Katalan liderler Getafe sınavına hazırlanıyor

    Yamal, bu sezon ligde çıktığı yedi maçta yedi gol ve dört asist kaydetmesinin ardından şimdi yeniden iç saha görevlerine odaklanıyor. Hansi Flick'in ekibi, bu hafta sonu Camp Nou'da Getafe'yi konuk ettiğinde, 21 puanla zirvede açık ara önde yer alırken kusursuz serisini korumaya çalışacak. Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi'nde 5-1 mağlup edildiği maçta bir gol ve iki asist de üreten kanat oyuncusunun acımasız formu, Barcelona hücumuna bir kez daha liderlik edecek.

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