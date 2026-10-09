Jesus, birlikte aynı sahayı paylaştığı en yetenekli oyuncuları değerlendirirken Yamal'ın teknik özelliklerine dikkat çekti. EFE'ye konuşan Brezilyalı forvet, şunları söyledi: "Neymar, birlikte oynadığım en virtüöz futbolcu; iki ayağıyla da her şeyi yapabiliyordu. Benim için ona dokunulamaz; kimse onunla kıyaslanamaz. Ama doğru olan şu ki Lamine, onun bazı özelliklerine sahip; driplingi ve kişiliği gibi. Hâlâ çok genç ama 30 yaşındaymış gibi, olgun bir oyuncu gibi şeyler yapıyor. O, her yıl gelişen, giderek daha da dahi hâline gelen bir dahi."