Getty Images Sport
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Gabriel Jesus, Barcelona'daki iç saha debutunda gol atmasının ardından yaşadığı 'farklı duyguyu' anlatan eski Arsenal yıldızının açıklamasıyla Brezilya efsanesi Rivaldo'yu yakaladı
Camp Nou'da Avrupa gecesinde çarpıcı bir ilk maç performansı
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki müthiş formunu Camp Nou'da Feyenoord karşısında aldığı 5-1'lik net galibiyetle sürdürdü. Raphinha iki gol atarken, Karim Adeyemi ve Lamine Yamal da harika gollere imza attı. Gabriel Jesus ise maça son noktayı ilerleyen dakikalarda koydu.
Arsenal'dan transferinin ardından ikinci maçına çıkan 29 yaşındaki oyuncu, Barcelona formasıyla Avrupa'daki ilk sınavında son bölümde yedek kulübesinden oyuna dahil oldu. Brezilyalı forvet, sahaya adım attıktan kısa süre sonra Yamal'ın yumuşattığı ortada topa kafayla dokunarak stadyumdaki ilk temasında meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Bu hızlı gol, Jesus'un iç saha taraftarı önünde kendisiyle özdeşleşen gol sevincini yapmasına yol açtı ve Katalan devinin Avrupa'nın en büyük sahnesindeki baskın performansını taçlandırdı.
- AFP
Eski Arsenal forveti, çocukluk hayalini gerçekleştirmesini değerlendirdi
Barcelona taraftarlarının önündeki rüya gibi başlangıcını değerlendiren Brezilyalı hücum oyuncusu, Camp Nou'da gol perdesini açmanın kariyerindeki hiçbir duyguya benzemediğini kabul etti.
Jesus, maçın ardından gazetecilere, SPORT'un aktardığına göre, "İlk profesyonel golümü attığımdakiyle aynı duyguyu yaşadım. Bu farklı türde bir duygu" dedi. "Tıklım tıklım dolu bir Camp Nou'daki ilk golüm, her zaman hayalini kurduğum bir şeydi ve bunu kulüp için oynadığım ikinci maçta başarmış oldum."
Avrupa sahnesinde tarihi dönüm noktalarına ulaşmak
Jesus'un golü, Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol sayısını 27'ye çıkardı ve onu, turnuvada Brezilya'nın en golcü isimleri arasında, Palmeiras ve Barcelona formaları da giyen Rivaldo ile aynı seviyeye taşıdı. 2027'ye kadar sahalardan uzak kalmasına neden olan diz ameliyatının ardından iyileşme sürecinde olan Real Madridli Rodrygo ise 26 golle onun gerisinde kaldı.
Efsanevi vatandaşı Rivaldo ile aynı listede yer alması hakkında konuşan Jesus, şöyle ekledi: "Rivaldo olağanüstü bir oyuncu, bu kulübün bir idolü ve sahada her zaman hayranlık duyduğum biri. Tarihimizdeki büyük isimlerle, yalnızca Brezilya'nın çıkarabileceği bu kadar çok dahi ve yıldızla, her biri kendi döneminde Şampiyonlar Ligi'nde oynarken, bu listeyi paylaşmak büyük bir zevk."
Bu elit turnuva, geçmişte yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından kupayı kaldırma motivasyonunu koruyan 29 yaşındaki oyuncu için kişisel açıdan önemli bir anlam taşıyor. Hedefleri hakkında konuşan Jesus, "Bu organizasyonda oynamayı gerçekten seviyorum. Geçen yıl buna çok yaklaşmıştım ve umarım bu sezon farklı olur" dedi.
- Getty Images Sport
Geçmişteki hayal kırıklıklarının ardından Avrupa hedefini yeniden tanımlamak
2021 finalinde Manchester City ile Chelsea'ye kaybeden ve ardından geçen mayısta Budapeşte'de Arsenal'in Luis Enrique'nin PSG'sine penaltı atışları sonunda yenildiği maçta sahada olan Jesus, Avrupa'daki hikâyesini yeniden yazmaya kararlı. Barcelona'daki patlayıcı etkisi, kıta çapındaki başarılarında hayati bir rol oynayabileceği yeni bir döneme işaret ediyor.
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