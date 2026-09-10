Jesus'un golü, Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol sayısını 27'ye çıkardı ve onu, turnuvada Brezilya'nın en golcü isimleri arasında, Palmeiras ve Barcelona formaları da giyen Rivaldo ile aynı seviyeye taşıdı. 2027'ye kadar sahalardan uzak kalmasına neden olan diz ameliyatının ardından iyileşme sürecinde olan Real Madridli Rodrygo ise 26 golle onun gerisinde kaldı.

Efsanevi vatandaşı Rivaldo ile aynı listede yer alması hakkında konuşan Jesus, şöyle ekledi: "Rivaldo olağanüstü bir oyuncu, bu kulübün bir idolü ve sahada her zaman hayranlık duyduğum biri. Tarihimizdeki büyük isimlerle, yalnızca Brezilya'nın çıkarabileceği bu kadar çok dahi ve yıldızla, her biri kendi döneminde Şampiyonlar Ligi'nde oynarken, bu listeyi paylaşmak büyük bir zevk."

Bu elit turnuva, geçmişte yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından kupayı kaldırma motivasyonunu koruyan 29 yaşındaki oyuncu için kişisel açıdan önemli bir anlam taşıyor. Hedefleri hakkında konuşan Jesus, "Bu organizasyonda oynamayı gerçekten seviyorum. Geçen yıl buna çok yaklaşmıştım ve umarım bu sezon farklı olur" dedi.



