Arsenal'in forveti Jesus, Emirates Stadyumu'ndan ayrılması gerekse bile gelecek sezon kariyerine Premier Lig'de devam etmeye açık. Brezilyalı oyuncunun öncelikli hedefi, Haziran 2027'ye kadar süren Arsenal'le olan mevcut sözleşmesini yerine getirmek olsa da, Mikel Arteta yönetimindeki durumunun gerçekliği, yakın geleceği konusunda yeniden düşünmesini gerektirdi.

ESPN'e göre, 29 yaşındaki oyuncu, ilk takımda düzenli olarak forma giyme fırsatı bulmak için başka bir İngiliz üst düzey kulübüne transfer olmayı da göz ardı etmiyor. Katılımının sınırlı olduğu bir sezonun ardından, eski Manchester City oyuncusu, bir kez daha hücumun odak noktası olabileceği bir rolü öncelikli olarak değerlendiriyor.