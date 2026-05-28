Gabriel Jesus, Arsenal’de düzenli olarak forma şansı bulamaması nedeniyle başka bir Premier Lig kulübüne transfer olmaya sıcak bakıyor
İsa, Premier Lig'deki seçeneklerini değerlendiriyor
Arsenal'in forveti Jesus, Emirates Stadyumu'ndan ayrılması gerekse bile gelecek sezon kariyerine Premier Lig'de devam etmeye açık. Brezilyalı oyuncunun öncelikli hedefi, Haziran 2027'ye kadar süren Arsenal'le olan mevcut sözleşmesini yerine getirmek olsa da, Mikel Arteta yönetimindeki durumunun gerçekliği, yakın geleceği konusunda yeniden düşünmesini gerektirdi.
ESPN'e göre, 29 yaşındaki oyuncu, ilk takımda düzenli olarak forma giyme fırsatı bulmak için başka bir İngiliz üst düzey kulübüne transfer olmayı da göz ardı etmiyor. Katılımının sınırlı olduğu bir sezonun ardından, eski Manchester City oyuncusu, bir kez daha hücumun odak noktası olabileceği bir rolü öncelikli olarak değerlendiriyor.
Emirates'te iyileşme ve rotasyon
Jesus, uzun süreli sakatlık döneminden döndüğünden beri zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Ciddi bir ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 11 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra Aralık ayında geri döndüğünden bu yana Arsenal formasıyla 27 maçta 6 gol atmayı başardı. İstikrarsız performansı ve kondisyon sorunları nedeniyle Arteta’nın takımındaki öncelik sıralamasında gerilere düştü.
Forvet, köklerine olan bağlılığını sık sık dile getirmiş ve 2017'de Manchester'a transfer olmak için ayrıldığı "bir gün çocukluk kulübü Palmeiras'a dönme arzusu" olduğunu belirtmiştir. Ancak, Avrupa futbolundaki mirasını sağlamlaştırmak istediği için Brezilya'ya dönüşü şimdilik rafa kaldırılmış görünüyor.
Firmino'nun gol rekorunun peşinde
Jesus'un İngiltere'de kalma arzusunun ardındaki en önemli itici güçlerden biri, adını tarih kitaplarına yazdırma fırsatıdır. Şu anda Premier Lig tarihinin en golcü Brezilyalı futbolcusu olmaktan sadece dört gol uzaktadır. Bu rekor şu anda, Anfield'da geçirdiği süre boyunca 82 kez fileleri havalandıran eski Liverpool efsanesi Roberto Firmino'ya aittir.
Premier Lig'de dokuz tam sezon geçiren Jesus, vatandaşının rekorunu kırmaya kararlı. Yüksek seviyeli bir İngiliz kulübünde kalmak, ona bu rekoru bir an önce kırması için bir platform sağlayacak ve bu başarı, ligde oynayan en başarılı Güney Amerikalı oyunculardan biri olarak statüsünü pekiştirecektir.
İngiliz vatandaşlığı ve yerli statüsü
Birleşik Krallık'ta kalmanın sportif avantajlarının ötesinde, Jesus'un Premier Lig'de kalmasının önemli idari faydaları da bulunmaktadır. İngiltere'de kalması, forvet oyuncusunun bu yılın ilerleyen aylarında İngiliz vatandaşlığını almasını sağlayacaktır; bu, hem oyuncu hem de potansiyel işverenleri için büyük önem taşıyan bir dönüm noktasıdır.
Vatandaşlığı elde etmek, Jesus'un gelecekteki kadro listelerinde yerli oyuncu olarak kaydedilmesini sağlayacaktır. Bu statü, kadro kayıt kuralları konusunda daha fazla esneklik sağladığı için Premier Lig'in transfer departmanları için oldukça değerlidir. Jesus için ise bu durum, yurtdışına transfer olmak yerine aynı ligde yeni bir proje bulması için ek bir teşvik oluşturmaktadır.