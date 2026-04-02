Gabriel Jesus, 'alçakgönüllü' Arsenal takım arkadaşını övgüyle bahsederken Bukayo Saka'yı Vinicius Junior ve Raphinha ile 'aynı kefeye' koydu
"Hepsi aynı"
Son dört yıldır Arsenal’de bu İngiliz milli oyuncuyla yakından çalışan Jesus, Saka’yı Brezilya milli takımındaki üç takım arkadaşıyla karşılaştırdı. Jesus, “Rio Ferdinand Presents” programında “O da aynı seviyede. Hepsi aynı” dedi. "Elbette farklı tarzlar ve ivmelerden bahsediyoruz, ancak hepsinin kendine özgü nitelikleri var ve önemli anlarda etkili oldular. Bukayo da bu gruba dahil. Elbette kupa kazanmak gerekiyor, ama o da kazanacaktır."
Yeteneklerin ardındaki alçakgönüllülük
Saka'yı Arsenal'in simgesi haline getiren teknik yeteneğinin ötesinde, Jesus kanat oyuncusunun karakterine derin bir hayranlık duyduğunu dile getirdi. Brezilyalı teknik adam, Saka'nın Emirates Stadyumu'nda lider figür olmanın sorumluluğunu üstlenirken dikkat çekici bir şekilde ayakları yere basmış kaldığını belirtiyor.
Jesus şöyle konuştu: "Bukayo'nun kişiliğinin büyük bir hayranıyım çünkü bu çocuk çok alçakgönüllü. Güçlü ama aynı zamanda çok alçakgönüllü. Günümüz futbolunda, akademiden yetişip kulüpte, takımda ya da futbolda bu kadar büyük bir isim haline gelen ve yine de aynı kalan birini görmek kolay bir şey değil."
Zafer arayışında güven
Sezonun son düzlüğüne girilirken, Brezilya milli takım oyuncusu iyimserliğini gizlemiyor. Saka gibi oyuncuların gelişimini ve Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal kadrosunun genel olgunluğunu gözlemleyen Jesus, 2026 yılının kulübe yirmi yılı aşkın bir süredir ilk kez Premier Lig kupasını geri getireceği yıl olabileceğine inanıyor.
"Kendime çok güveniyorum. Çok güveniyorum, çünkü iyi bir konumdayız ve harika bir kadromuz var," diye ekledi forvet. "Bu sezon bir şeyler başaracağımıza %100 inanıyorum."
Arsenal'in şampiyonluk yarışı
Saka'nın form durumu, Arteta'nın takımının Premier Lig tablosunun zirvesinde kalmasında kilit rol oynadı. Arsenal şu anda Manchester City'nin dokuz puan önünde yer alıyor, ancak Pep Guardiola'nın takımı bir maç eksiği var.
2022 yılında Manchester City'den Arsenal'e transfer olan ve kariyerinde dört lig şampiyonluğu bulunan Jesus, önceki sezonlarda başarısız olan takımın nihayet şampiyonluğa ulaşmaya hazır olduğunu düşünüyor.