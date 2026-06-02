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Gabriel'in forma satışları penaltı kaçırmasının ardından %350 arttı! Şampiyonlar Ligi hayallerini suya düşüren isabetsiz penaltının ardından Arsenal taraftarları Brezilyalı defans oyuncusuna destek olmak için akın etti
Gömlek satışlarında dikkat çekici artış
The Athletic’in haberine göre, Gabriel’in Şampiyonlar Ligi finalinde kritik bir penaltıyı kaçırmasının ardından forma satışları yüzde 350 oranında fırladı. Arsenal, penaltı atışlarında aldığı yenilginin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı, ancak taraftarları muazzam bir dayanışma sergiledi. 28 yaşındaki oyuncu beşinci penaltıyı atmak için topun başına geçti, ancak topu üst direğin üzerinden dışarı attı ve Fransız devi, üst üste ikinci sezonunda en değerli Avrupa şampiyonluğunu elde etti. 2020 yılında Lille'den kulübe katılan Gabriel, hafta sonu Arsenal formaları arasında en çok satan isim oldu. Bir noktada, satışları diğer tüm oyuncuların satışlarının iki katına çıktı.
- Getty Images Sport
Gabriel duygusal bir mesaj paylaştı
Bu büyük hayal kırıklığının ardından Brezilyalı milli oyuncu, sosyal medyaya başvurarak taraftarlarla duygularını paylaştı. Gabriel, sonuçtan dolayı derin bir üzüntü duyduğunu ifade ederken, 22 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek Premier Lig şampiyonluğunu kazanan takımdan duyduğu büyük gururu vurguladı.
Sezonu değerlendirerek, içten bir mesaj paylaştı: "Acı verici, ama bu takımla ve bu sezon birlikte başardığımız her şeyle gurur duyuyorum. Her adımda bize destek olan muhteşem taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bu yolculuğu bizimle kutlamayı ve bugünkü kutlama töreninin tadını çıkarmayı hak ediyorsunuz! Gelecek sezon görüşmek üzere!!! Sevgiler, Big Gabi." O, bu yıl takımın temel taşlarından biri oldu.
Büyük etki ve uzun vadeli gelecek
Taraftarların sarsılmaz desteği, bu stoperin Kuzey Londra'ya geldiğinden bu yana yaptığı muazzam katkıyı yansıtıyor. Gabriel, Arsenal'deki kariyeri boyunca 261 maça çıktı ve savunma oyuncusu olarak etkileyici bir şekilde 24 gol attı. Bu sezon takımın Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasında kilit bir rol oynayan Gabriel, tüm turnuvalarda 51 maça çıktı ve dört gol attı. Bu son ulusal zaferi, 2023-24 sezonunda kazandığı Community Shield'e eklendi. Kulüp, 30 Haziran 2029'da sona erecek olan mevcut sözleşmesiyle oyuncunun uzun vadeli geleceğini güvence altına aldı. Böylesine olağanüstü bir istikrar, kaçırılan bir penaltının, savunmanın vazgeçilmez bir parçası olarak bıraktığı mirası lekelemeyeceğinden emin olmanızı sağlar.
- Getty Images Sport
Dikkatler Dünya Kupası zaferine yöneliyor
Gabriel artık bu sezon Arsenal'deki serüvenini noktalayıp tüm dikkatini milli takım görevine vermelidir. Brezilya ile Dünya Kupası'na hazırlanan oyuncu, takımının Panama'yı 6-2 yendiği son hazırlık maçında forma giymemişti. Turnuva öncesinde, savunma oyuncusu 7 Haziran'da Mısır ile oynanacak hazırlık maçında forma giymeyi umuyor; ardından C Grubu'nda Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşacak.