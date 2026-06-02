Gabriel'in forma satışları penaltı kaçırmasının ardından %350 arttı! Şampiyonlar Ligi hayallerini suya düşüren isabetsiz penaltının ardından Arsenal taraftarları Brezilyalı defans oyuncusuna destek olmak için akın etti

Bu büyük hayal kırıklığının ardından Brezilyalı milli oyuncu, sosyal medyaya başvurarak taraftarlarla duygularını paylaştı. Gabriel, sonuçtan dolayı derin bir üzüntü duyduğunu ifade ederken, 22 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek Premier Lig şampiyonluğunu kazanan takımdan duyduğu büyük gururu vurguladı.

Sezonu değerlendirerek, içten bir mesaj paylaştı: "Acı verici, ama bu takımla ve bu sezon birlikte başardığımız her şeyle gurur duyuyorum. Her adımda bize destek olan muhteşem taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bu yolculuğu bizimle kutlamayı ve bugünkü kutlama töreninin tadını çıkarmayı hak ediyorsunuz! Gelecek sezon görüşmek üzere!!! Sevgiler, Big Gabi." O, bu yıl takımın temel taşlarından biri oldu.