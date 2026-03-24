Gabriel'in Carabao Kupası finali sırasında yaşadığı sakatlığın ardından Brezilya milli takım kadrosundan çekilmesi, Arsenal için büyük bir endişe kaynağı oldu

Arsenal’in Carabao Kupası finalinde City’ye 2-0 yenilmesinin yarattığı hayal kırıklığı, Gabriel’in Brezilya’nın yaklaşan milli maçlarında forma giyemeyeceği haberiyle daha da arttı. Merkez savunma oyuncusu, Wembley’deki final maçını herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermeden tamamlamış gibi görünse de, maç sonrası muayenelerde sağ dizinde şiddetli ağrı hissettiğini bildirdi. Tıbbi ekip daha sonra görüntüleme testleri yaptı ve bu testler, Gabriel'in Selecao'nun Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı önemli hazırlık maçlarında forma giyemeyeceğini doğruladı. Bu haber, 2023'teki milli takımdaki ilk maçından bu yana 17 kez milli forma giyen ve Emirates Stadyumu'nda Senegal'e karşı 2-0 kazanılan son milli maçının ardından bu başarıyı devam ettirmek isteyen savunma oyuncusu için önemli bir darbe oldu.