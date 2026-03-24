Gabriel'in Carabao Kupası finali sırasında yaşadığı sakatlığın ardından Brezilya milli takım kadrosundan çekilmesi, Arsenal için büyük bir endişe kaynağı oldu
Wembley'deki yenilgiye bir de bu eklendi
Arsenal’in Carabao Kupası finalinde City’ye 2-0 yenilmesinin yarattığı hayal kırıklığı, Gabriel’in Brezilya’nın yaklaşan milli maçlarında forma giyemeyeceği haberiyle daha da arttı. Merkez savunma oyuncusu, Wembley’deki final maçını herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermeden tamamlamış gibi görünse de, maç sonrası muayenelerde sağ dizinde şiddetli ağrı hissettiğini bildirdi. Tıbbi ekip daha sonra görüntüleme testleri yaptı ve bu testler, Gabriel'in Selecao'nun Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı önemli hazırlık maçlarında forma giyemeyeceğini doğruladı. Bu haber, 2023'teki milli takımdaki ilk maçından bu yana 17 kez milli forma giyen ve Emirates Stadyumu'nda Senegal'e karşı 2-0 kazanılan son milli maçının ardından bu başarıyı devam ettirmek isteyen savunma oyuncusu için önemli bir darbe oldu.
Resmi tıbbi teyit
Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), durumu netleştirmek için hızlı bir şekilde harekete geçti ve resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Gabriel’in Boston ve Orlando’daki maçlarda yer almayacağını doğruladı. CBF’nin açıklamasında şunlar belirtildi: “Arsenal’in savunma oyuncusu Gabriel Magalhães, Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak hazırlık maçlarında forma giyemeyecek. Bu Pazar (22) günü Manchester City ile oynanan İngiltere Lig Kupası finali maçının ardından sporcu, sağ dizinde ağrı şikayetinde bulundu. Görüntüleme testleri, Gabriel Magalhães'in bu FIFA milli maç arası sırasında maçlarda oynamaya uygun olmadığını doğruladı. Onun yerine başka bir oyuncu çağrılmayacak."
Arsenal'in savunma krizi
Gabriel’in kadrodan çekilmesi, Mikel Arteta için endişe verici bir gidişatı işaret ediyor; zira Brezilyalı oyuncu, bu hafta milli takım görevinden çekilen üçüncü önemli ilk takım oyuncusu oldu. Gunners, William Saliba'nın ayak bileği sorunu nedeniyle Fransa kadrosundan çekildiği haberiyle zaten sarsılmıştı, Eberechi Eze ise baldırındaki sakatlık nedeniyle İngiltere kadrosundan çekilmek zorunda kalmıştı. 2003-04 sezonundan bu yana ilk Premier League şampiyonluğunu kovalayan bir kulüp için, özellikle de sezon boyunca Gabriel-Saliba ikilisine fiziksel ve taktiksel olarak büyük ölçüde güvenildiği düşünülürse, iki ana stoperi aynı anda kaybetme ihtimali bir kabus senaryosu.
Zorlu bir bahar
Arsenal’in sağlık ekibi, 4 Nisan’da Southampton ile oynanacak FA Cup çeyrek finaliyle yeniden başlayacak olan lig maçları öncesinde Gabriel’in diz sakatlığını değerlendirmek için zamanla yarışıyor; bu maçın hemen ardından, üç gün sonra Sporting CP ile oynanacak ve büyük önem taşıyan Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağı geliyor. Gunners, 11 Nisan'da Bournemouth ile oynayacakları Premier Lig maçı öncesinde City'nin 9 puan önünde olsa da, rakiplerinin hala önemli bir maçı eksik.