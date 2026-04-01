Futbolun yüz karası... İtalya'nın başarısızlığının ardından Donnarumma eleştirilerin hedefinde

Manchester City ve İtalya Milli Takımı kalecisi Gianluigi Donnarumma, 2026 Dünya Kupası eleme play-off finallerinde Bosna-Hersek ile oynanan penaltı atışları sırasındaki davranışları nedeniyle çok sayıda eleştiriye maruz kaldı.
İtalya Milli Takımı, dün Salı akşamı oynanan 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Bosna-Hersek'e deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra penaltı atışlarında 4-1 yenilerek, Dünya Kupası'na katılma şansını bir kez daha kaçırdı.
Böylece İtalya, 2018 ve 2022'den sonra son 3 Dünya Kupası'na da katılamadı. Azzurri, Dünya Kupası'na dönmek için 4 yıl daha beklemek zorunda kalırken, Bosna-Hersek ise tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.