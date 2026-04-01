Donnarumma, Vasilj

Futbolun yüz karası... İtalya'nın başarısızlığının ardından Donnarumma eleştirilerin hedefinde

Bosna Hersek - İtalya
Manchester City kalecisinin tuhaf davranışı

Manchester City ve İtalya Milli Takımı kalecisi Gianluigi Donnarumma, 2026 Dünya Kupası eleme play-off finallerinde Bosna-Hersek ile oynanan penaltı atışları sırasındaki davranışları nedeniyle çok sayıda eleştiriye maruz kaldı.

İtalya Milli Takımı, dün Salı akşamı oynanan 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Bosna-Hersek'e deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra penaltı atışlarında 4-1 yenilerek, Dünya Kupası'na katılma şansını bir kez daha kaçırdı.

Böylece İtalya, 2018 ve 2022'den sonra son 3 Dünya Kupası'na da katılamadı. Azzurri, Dünya Kupası'na dönmek için 4 yıl daha beklemek zorunda kalırken, Bosna-Hersek ise tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.


  Eşi benzeri görülmemiş bir davranış

    Donnarumma maç boyunca muhteşem bir performans sergiledi ve birçok zor şutu kurtardı, ancak İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamaması öncesinde, penaltı atışlarında iki kaleci arasında tuhaf sahneler yaşandı.

    Donnarumma, İtalya'nın ilk penaltısını atan Pio Esposito penaltı noktasına gelip topu üst direğin üzerine attığı anda, Bosna ve St. Pauli kulübünün kalecisi Nikola Vasilj'in kağıdıyla oynuyordu. 

    İtalyan forvetlerin isimleri ve tercih ettikleri köşelerin yazılı olduğu bu referans kağıdı, daha sonra açıkça zarar gördü. Donnarumma'nın kağıdı yırtmaya çalıştığı belliydi, ancak kalecinin eldivenleri görünüşe göre ona engel oluyordu.

    DAZN'de yorumcu Mario Riker de 27 yaşındaki kalecinin yaptığı numarayı hemen fark etti. Canlı yayında yaptığı yorumda şöyle dedi: "Donnarumma kağıdı şimdi yırttı mı? Sanırım kendisi de bir göz attı." 

    Bu arada, Vasilis kağıdına ne olduğunu fark edince sinirlerine hakim olamadı ve rakibine doğru koştu. Hatta Fransız hakem Clément Turpin müdahale etmek zorunda kaldı ve St. Pauli kalecisine şikayet ettiği için sarı kart gösterdi. 

    Ancak maç sırasında daha önce sarı kart görmüş olan Donaruma, cezasız kaldı. 

    "Bu adam futbolun yüz karası: Penaltı atışları sırasında Donnarumma'nın eşi benzeri görülmemiş ve haksız hareketi!" Bosna-Hersek'in en büyük spor portalı SportsSport'un yorumu buydu.

  Gianluigi Donnarumma

    Donnaruma kırmızı karttan kurtuldu

    Donnarumma, birden fazla kez kırmızı kart görmeye çok yaklaştı. 41. dakikada Alessandro Bastoni'nin kırmızı kart görmesinin ardından, Donnarumma rakip takımın oyuncusu Amar Dedić ile çarpıştı ve bu çarpışma hafif bir kafa darbesine neden oldu. 

    Bununla birlikte, Donnarumma 81. dakikaya kadar sarı kart görmedi. Harris Tapačović'in beraberlik golünü attıktan kısa bir süre sonra, televizyon görüntülerinde bunun kesin nedeni görülmedi.

    Hepsi bu kadar da değildi; maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra bile Donnarumma, o sırada omzunda bandaj bulunan Edin Džeko ile sözlü bir tartışmaya girerek gündemde kaldı.

    İtalya sonunda maçı kaybetti ve Donnarumma hiçbir penaltı atışını kurtaramazken, Azzurri sadece bir penaltı golü attı.

