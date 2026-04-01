Futbolun yüz karası... İtalya'nın başarısızlığının ardından Donnarumma eleştirilerin hedefinde

Donnarumma maç boyunca muhteşem bir performans sergiledi ve birçok zor şutu kurtardı, ancak İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamaması öncesinde, penaltı atışlarında iki kaleci arasında tuhaf sahneler yaşandı.

Donnarumma, İtalya'nın ilk penaltısını atan Pio Esposito penaltı noktasına gelip topu üst direğin üzerine attığı anda, Bosna ve St. Pauli kulübünün kalecisi Nikola Vasilj'in kağıdıyla oynuyordu.

İtalyan forvetlerin isimleri ve tercih ettikleri köşelerin yazılı olduğu bu referans kağıdı, daha sonra açıkça zarar gördü. Donnarumma'nın kağıdı yırtmaya çalıştığı belliydi, ancak kalecinin eldivenleri görünüşe göre ona engel oluyordu.

DAZN'de yorumcu Mario Riker de 27 yaşındaki kalecinin yaptığı numarayı hemen fark etti. Canlı yayında yaptığı yorumda şöyle dedi: "Donnarumma kağıdı şimdi yırttı mı? Sanırım kendisi de bir göz attı."

Bu arada, Vasilis kağıdına ne olduğunu fark edince sinirlerine hakim olamadı ve rakibine doğru koştu. Hatta Fransız hakem Clément Turpin müdahale etmek zorunda kaldı ve St. Pauli kalecisine şikayet ettiği için sarı kart gösterdi.

Ancak maç sırasında daha önce sarı kart görmüş olan Donaruma, cezasız kaldı.

"Bu adam futbolun yüz karası: Penaltı atışları sırasında Donnarumma'nın eşi benzeri görülmemiş ve haksız hareketi!" Bosna-Hersek'in en büyük spor portalı SportsSport'un yorumu buydu.