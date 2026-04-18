"Futbolun ruhuna aykırı": BVB ve Niko Kovac, TSG Hoffenheim'a karşı verilen tartışmalı penaltı kararı nedeniyle tepkili

Ancak bundan önce Süle'nin açıkça daha ciddi bir sakatlığı vardı. Bir adım attığında dizini burkan 30 yaşındaki oyuncu, düşerken kolunu yeterince hızlı çekemedi ve eliyle topa dokundu. Siebert, VAR Benjamin Cortus tarafından ekrana çağrıldı ve yavaş çekimi izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Andrej Kramaric, skoru 1-0'a getiren golü attı.

"Bu pozisyonda oyuncumuz sakatlandı. Bu durumda penaltı verilmesi futbolun ruhuna aykırı. Bu bizim için can sıkıcı" dedi BVB teknik direktörü Kovac, maçtan sonra Siebert ile tekrar konuşmaya çalışan Kovac, DAZN'e şunları söyledi: "Konuştuk ve sonuçta o bunu görmemiş. VAR onunla iletişime geçti ve buna göre sahaya çıkıp bunun penaltı ya da el ile oynama olduğunu değerlendirdi."

Bununla birlikte Kovac, takımı lehine bir karar verilmesinden memnun olacağını da kabul etti, "ancak bunun futbolun ruhuna uygun olup olmadığını bilmiyorum. Niki yere düşüyor. Bir eliyle kendini destekliyor ve diğer elinin de yerçekimi nedeniyle bir noktada yere inmesi gerekiyor. Bu inanılmaz bir şanssızlık, ancak kurallara göre penaltı."

Serhou Guirassy, Dortmund için beraberlik golünü attı, ancak Kramaric, bu kez Julian Ryerson'ın neden olduğu ikinci penaltıyı da gole çevirerek Hoffenheim'a galibiyeti getirdi. "Maçı iki penaltı durumu yüzünden kaybettik. İkincisinde durum açık. O (Julian Ryerson; editörün notu) arkasını dönüyor ve top eline çarpıyor," dedi Kovac.