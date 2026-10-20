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“Futbolun hatırına”: Viral hakem kamerası görüntüleri, Hector Bellerin'in Giovani Lo Celso'nun Barcelona'ya attığı müthiş golün geçerli sayılması için yaptığı muzip ricayı ortaya çıkardı
Vücut kamerası saha kenarındaki komik diyaloğu kaydetti
Bellerin'in La Cartuja'da eski takımına karşı takım arkadaşının attığı muhteşem golü geçerli saydırmak için yaptığı esprili girişim, maç hakeminin vücut kamerasına yansıdı. Tartışmalı pozisyon, ilk yarının bitimine iki dakika kala Lo Celso'nun ceza sahası dışından dönerek sol ayağıyla yaptığı vole vuruşuyla topu üst köşeye göndermesiyle yaşandı. Ancak Barcelona'nın yıldızları, gol öncesinde topun Cucho Hernandez'in eline çarptığı gerekçesiyle beraberlik golüne hemen itiraz etti.
- Getty Images Sport
Öfkeli deplasman ekibi elle oynama kararı istiyor
Bu tartışmalı golden yalnızca iki dakika önce konuk ekip, bir kornerin ardından yeniden öne geçmişti. Rodri, kaleci Alvaro Valles'in tereddüdünden yararlanarak kulüp adına ilk golünü attı. Daha önce Valentin Gomez, 27. dakikada Pablo Fornals'ın ortasına yaptığı kafa vuruşuyla Lamine Yamal'ın maçın başlarında yaklaşık 18 metreden attığı falsolu gole karşılık vermişti.
Lo Celso'nun şutu Joan Garcia'yı geçip ağlara gidince Yamal ve Pedri, hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea'ya koştu. Hakemin kamerasının kaydettiği görüntülerde Pedri, kendi kolunu göstererek «Bu bariz bir elle oynama, top burasına çarpıyor» dedi.
Hakem ise ilk etapta itirazı «Bana göre bu hareket cezalandırılacak bir hareket değil, tamam mı?» diyerek reddetti.
Bu açıklamayla ikna olmayan İspanyol orta saha oyuncusu, «Nasıl olmaz? Topu açıkça eliyle kontrol ediyor!» diye karşılık verdi.
VAR müdahalesi akrobatik voleyi mahvetti
Bengoetxea, VAR odasına danışmadan önce “Kontrol edeceğiz” diyerek ortamı sakinleştirmeye çalışırken Pedri itirazını sürdürdü: “Evet, elle oynama var. Cucho, topu eliyle kontrol altına almak için bilinçli bir hareket yapıyor.”
Hakem, “Bana göre eli doğal bir konumda” diyerek sahada verdiği kararın arkasında durdu. Bunun üzerine Fermin Lopez, Karim Adeyemi ve Rodri de itirazlara katıldı. Rodri, “Çok açık” dedi.
Pedri golün iptal edilmesini istemeyi sürdürürken Bellerin, takım arkadaşının attığı golü esprili bir şekilde savunmak için hakemin yanına gitti: “Sırf attığı golün hatırına geçerli sayılmalı. Futbolun hatırına.”
Betis için ne yazık ki VAR incelemesi sonunda gol iptal edildi. Oyun yeniden başladıktan sonra Gabriel Jesus, Yamal'ın ortasını gole çevirerek skoru 3-1 yaptı. Abde Ezzalzouli kısa süreliğine farkı azaltsa da Facundo Bernal, birkaç dakika sonra başını Yamal'a doğru hareket ettirdiği için kırmızı kart gördü. Ardından oyuna sonradan giren Eric Garcia ve Dani Olmo, 5-2'lik galibiyeti perçinledi.
- Getty Images Sport
Rekoru egale eden farklı galibiyetin ardından zorlu bir hafta geliyor
10 kişi kalan ev sahibini mağlup eden Hansi Flick'in takımı, üst üste dokuzuncu galibiyetini alarak Real Madrid'in 1968-69 sezonunda elde ettiği La Liga tarihinin en iyi sezon başlangıcını yakaladı. Bu etkileyici galibiyet, kritik bir hafta öncesinde ideal zemini hazırladı: Katalan devi salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Ardından dikkatini gelecek hafta sonu Madrid'le oynayacağı El Clasico mücadelesine çevirecek.
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