Bu tartışmalı golden yalnızca iki dakika önce konuk ekip, bir kornerin ardından yeniden öne geçmişti. Rodri, kaleci Alvaro Valles'in tereddüdünden yararlanarak kulüp adına ilk golünü attı. Daha önce Valentin Gomez, 27. dakikada Pablo Fornals'ın ortasına yaptığı kafa vuruşuyla Lamine Yamal'ın maçın başlarında yaklaşık 18 metreden attığı falsolu gole karşılık vermişti.

Lo Celso'nun şutu Joan Garcia'yı geçip ağlara gidince Yamal ve Pedri, hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea'ya koştu. Hakemin kamerasının kaydettiği görüntülerde Pedri, kendi kolunu göstererek «Bu bariz bir elle oynama, top burasına çarpıyor» dedi.

Hakem ise ilk etapta itirazı «Bana göre bu hareket cezalandırılacak bir hareket değil, tamam mı?» diyerek reddetti.

Bu açıklamayla ikna olmayan İspanyol orta saha oyuncusu, «Nasıl olmaz? Topu açıkça eliyle kontrol ediyor!» diye karşılık verdi.