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Mohamed Saeed
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Futbolun geleceği bu mu? Uruguay'da bir hakem, resmî maçta geleneksel kartlar yerine elektronik cihaz kullanarak taraftarları şaşırttı

Rentistas
Nacional

Geleneksel disiplin kartlarının yerini teknolojinin aldığı bir denemenin ardından futbol, onlarca yılın görsel açıdan en önemli değişiminin eşiğinde olabilir. Güney Amerika’da kısa süre önce oynanan bir kupa maçında hakemlerden biri, oyunculara yönelik tüm disiplin işlemlerini yöneten dijital bir cihaz kullanarak alışıldık plastik kartları bir kenara bıraktı.

  • Dijital devrim Montevideo'da ilk kez sahneye çıkıyor

    Futbol hakemliğinin geleneksel görünümü, Uruguay’ın hakemlikte küresel bir değişim potansiyelinin test edildiği yer hâline gelmesiyle bu hafta doğrudan bir meydan okumayla karşılaştı. 15 Ekim’de Nacional ile Rentistas arasında oynanan Copa AUF Uruguay son 16 turu maçında hakem Eduardo Varela, klasik karton sarı ve kırmızı kartlar yerine elde taşınan elektronik bir cihaz kullanarak tarihe geçti.

    Montevideo’daki Gran Parque Central’de ilk dijital sarı kart, 12. dakikada Rentistas oyuncusu Juan Pablo Plada’nın Maxi Silvera’ya müdahalesi nedeniyle gösterildi.

    Uruguay Futbol Federasyonu (AUF) ile özel bir teknoloji şirketinin ortak çalışmasıyla geliştirilen cihaz, maç yönetimi için kapsamlı bir dijital merkez işlevi görmek üzere tasarlandı.

  • yellow cardGetty Images

    Dijital kartlar maç yönetiminde devrim yaratmayı hedefliyor

    Modern bir akıllı telefonu andıran cihazda, hakemin disiplin cezasını belirtmek için ekranı parlak sarı veya kırmızı renkte aydınlatmasını sağlayan özel düğmeler bulunuyor. Bu girişim, sahanın tamamen dijitalleşmesi yolunda önemli bir adım. Sistem, görsel bir işaret sunmanın ötesine geçerek sahadaki gelişmeler ile müsabakanın resmî kayıtları arasında gerçek zamanlı bağlantı kuruyor.

    Projenin teknik açıdan gelişmiş yapısı, idari süreçlerin verimliliği için büyük bir ilerleme olarak öne çıkarıldı. Hakemlik yetkilisi Marcelo De León'a göre nihai hedef, maç verilerinin anında yönetim organına, ileride ise dünya genelindeki medya kuruluşlarına iletilmesini sağlamak. Cihazın Uruguay futbolunda kullanılan müsabaka yönetim platformuna doğrudan entegre edilmesi sayesinde her ihtar, oyuncu değişikliği, gol ve penaltı gerçekleştiği anda sisteme kaydediliyor.

  • Pratik faydalar ve bağlantı sorunları

    Yeni teknolojinin en etkileyici özelliklerinden biri, standart altyapıdan bağımsız olması. Geliştiriciler, sistemi geleneksel bir WiFi bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışacak şekilde tasarladı. Bu özellik, internet erişiminin kesintili olduğu veya hiç bulunmadığı uzak bölgelerdeki stadyumlarda ve futbolun alt liglerinde kullanılabilmesi açısından büyük önem taşıyor.

    Cihazın kayıt tutma özellikleri başarıyla gösterilse de deneme sürecinde başlangıç sorunları yaşandı. Gözlemcilerin ve yetkililerin dile getirdiği başlıca endişe, dijital kartların farklı ışık koşullarında ne kadar iyi görülebildiğiyle ilgili. Defensor Sporting ile Plaza Colonia arasında oynanan önceki bir test maçında güçlü güneş ışığının ekran yüzeyinde oluşturduğu parlama, ekranın uzaktan okunmasını neredeyse imkânsız hâle getirdi ve cihazı geçici olarak işlevsiz bıraktı.

    Nacional'de gece oynanan maçta bile tribündeki taraftarlar ve televizyon izleyicileri, küçük ekranda gösterilen renklerin parlak bir karton parçasının stadyumun öbür ucundan sunduğu anında ve kuşkuya yer bırakmayan netlikten yoksun olduğunu belirtti.

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  • Görünürlük ve güvenilirlik ikilemini ele almak

    Uruguay’daki yetkililer, dijital kartların kullanıma sunulmasını şimdilik tamamen deneysel bir proje olarak görüyor. Yeterli görsel etkiyi sağlayamamaları önemli bir engel olmaya devam ediyor. Kırmızı kartın gösterilmesindeki teatral yön, sporun iletişiminin önemli bir parçası: Oyunculardan üst tribünün en uzak noktasındaki seyirciye kadar herkesin kararı anında anlamasını sağlıyor.

    Geliştiricilerin şimdi, simgelerin ve renklerin stadyum projektörleri ile öğle güneşinin doğrudan ışığı altında yeterince belirgin olmasını sağlayacak şekilde ekran teknolojisini geliştirmesi gerekiyor. Uygulamadaki bu güvenilirlik sorunları çözülene kadar, dijital yedek sistem arka planda verileri işlemeye devam etse bile geleneksel kartlar hakemlerin başlıca aracı olmayı sürdürecek.

Gelecek maçlar
REN

REN

Segunda Division

18 Eki 2026

ATE

ATE

NAC

NAC

Primera Division

19 Eki 2026

MAL

MAL