Futbol hakemliğinin geleneksel görünümü, Uruguay’ın hakemlikte küresel bir değişim potansiyelinin test edildiği yer hâline gelmesiyle bu hafta doğrudan bir meydan okumayla karşılaştı. 15 Ekim’de Nacional ile Rentistas arasında oynanan Copa AUF Uruguay son 16 turu maçında hakem Eduardo Varela, klasik karton sarı ve kırmızı kartlar yerine elde taşınan elektronik bir cihaz kullanarak tarihe geçti.

Montevideo’daki Gran Parque Central’de ilk dijital sarı kart, 12. dakikada Rentistas oyuncusu Juan Pablo Plada’nın Maxi Silvera’ya müdahalesi nedeniyle gösterildi.

Uruguay Futbol Federasyonu (AUF) ile özel bir teknoloji şirketinin ortak çalışmasıyla geliştirilen cihaz, maç yönetimi için kapsamlı bir dijital merkez işlevi görmek üzere tasarlandı.