AFP
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"Futbolun daha şiddetli bir yönü var" - Gavi, İspanya'nın Dünya Kupası finalindeki zaferinin ardından çıkan kavga nedeniyle Arjantinli oyuncuların cezalandırılmasını İSTEMEDİĞİNİ belirtti
Gavi, New Jersey’deki kargaşanın ardından sükûnet çağrısında bulundu
Gavi, Dünya Kupası finalindeki gergin karşılaşmanın ardından İspanya ile Arjantin arasında tırmanan gerilimi yatıştırmak için harekete geçti. 21 yaşındaki oyuncu, New Jersey’de yaşanan fiziksel çatışmanın tam ortasındaydı; maçın bitiş düdüğünün ardından patlak veren toplu kavga sırasında Paredes ile karşı karşıya gelmişti.
Paris Saint-Germain'den Fabian Ruiz ile birlikte onurlandırıldığı memleketi Los Palacios y Villafranca'da düzenlenen karşılama etkinliğinde konuşan Gavi, Arjantinli meslektaşlarına yönelik olası FIFA yaptırımları hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Marca’nın aktardığına göre Gavi, “Hayır, dürüst olmak gerekirse, cezalandırılmaları gerektiğini düşünmüyorum,” dedi. “Bunun çocuklar için iyi bir örnek olmadığını anlıyorum, ancak futbolun daha şiddetli bir yanı da var. Belki de benim için en mantıklı olanı, onları maç sırasında oyundan atmak olurdu, ama dediğim gibi, sonuçta bence bunların hepsi futbolun bir parçası ve olması gereken de bu.”
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Paredes, agresif davranışları nedeniyle gündemde
Tartışmanın odak noktası, büyük ölçüde Boca Juniors’un orta saha oyuncusu Paredes’in davranışlarıdır. Paredes, Gavi’yi yere fırlatmadan önce Eric Garcia’nın boğazına parmağını sokarken görülmüştü. Olay, düdüğün çalınmasından kısa bir süre sonra Nahuel Molina’nın Rodri’ye vurmasıyla başladı ve Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni’nin müdahalesini gerektiren kaotik bir sahneye yol açtı.
Gözlemcilerden gelen eleştirilerin artmasına rağmen Arjantinli orta saha oyuncusu tavrından vazgeçmedi. Paredes, sosyal medyada yaptığı son açıklamada tamamen takımının ortak çabasını övmeye ve ülkesini temsil etmekten duyduğu gururu dile getirmeye odaklandı; ancak dikkat çekici bir şekilde özür dilemedi ya da etrafındaki tartışmalara değinmedi.
Yamal, alaycı bir espriyle kutlamalara katılıyor
Gavi, ülkesinde düzenlenen kutlamalarda olgun bir tavır sergilerken, takım arkadaşı Lamine Yamal ise Madrid’de düzenlenen İspanya’nın zafer geçit töreninde bu rekabeti keyifle yaşadı. Genç yıldız, gülerek, iki rakip arasındaki itiş kakışı ünlüler arası bir boks maçına benzeten, bir taraftar tarafından hazırlanmış bir pankartı havaya kaldırırken görüldü. Popüler “Velada del Ano” etkinliğine atıfta bulunan bu pankart, 2010’dan bu yana İspanya’nın kazandığı ilk dünya şampiyonluğunu kutlayan 19 yaşındaki oyuncuyu açıkça eğlendirdi.
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Los Palacios'ta kahraman gibi karşılanma
Los Palacios y Villafranca’da ise dikkatler, dünyayı fethetmeye katkıda bulunan yerel kahramanlar üzerindeydi. Hem Gavi hem de Fabian’a, geleneksel bir yerel onur göstergesi olan kendi ağırlıkları kadar domates hediye edildi; Gavi 68,5 kilo, Fabian ise 84,5 kilo domates aldı. Kasaba, yerel futbol sahalarının adını bu ikilinin adıyla değiştireceğini duyurdu ve sonunda, törene de katılan efsanevi İspanyol savunma oyuncusu Jesus Navas ile birlikte onları onurlandırmak için bir anıt dikmeyi planlıyor. Etkinlik, uluslararası turnuvaların hararetli mücadelelerinden uzak, bu dünya yıldızlarının kişisel yönlerini hatırlatma fırsatı oldu.
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