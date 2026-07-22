"Futbolun daha şiddetli bir yönü var" - Gavi, İspanya'nın Dünya Kupası finalindeki zaferinin ardından çıkan kavga nedeniyle Arjantinli oyuncuların cezalandırılmasını İSTEMEDİĞİNİ belirtti

Gavi, Dünya Kupası finalindeki gergin karşılaşmanın ardından İspanya ile Arjantin arasında tırmanan gerilimi yatıştırmak için harekete geçti. 21 yaşındaki oyuncu, New Jersey’de yaşanan fiziksel çatışmanın tam ortasındaydı; maçın bitiş düdüğünün ardından patlak veren toplu kavga sırasında Paredes ile karşı karşıya gelmişti.

Paris Saint-Germain'den Fabian Ruiz ile birlikte onurlandırıldığı memleketi Los Palacios y Villafranca'da düzenlenen karşılama etkinliğinde konuşan Gavi, Arjantinli meslektaşlarına yönelik olası FIFA yaptırımları hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Marca’nın aktardığına göre Gavi, “Hayır, dürüst olmak gerekirse, cezalandırılmaları gerektiğini düşünmüyorum,” dedi. “Bunun çocuklar için iyi bir örnek olmadığını anlıyorum, ancak futbolun daha şiddetli bir yanı da var. Belki de benim için en mantıklı olanı, onları maç sırasında oyundan atmak olurdu, ama dediğim gibi, sonuçta bence bunların hepsi futbolun bir parçası ve olması gereken de bu.”