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Çeviri:

Futbolun Büyük Gala Gecesi, Leao yılın forveti ödülüne aday: Milan'ın En İyi 11 için adayları. Rabiot en iyi gol için yarışta

R. Leao
AC Milan

Gelecek 2 Eylül’de Milano’daki Teatro alla Scala’da Gran Galà del Calcio’nun 2026 edisyonu düzenlenecek. Listede çok sayıda AC Milan oyuncusu yer alıyor.

Gelecek 2 Eylül’de, Milano’daki Teatro alla Scala’da Gran Galà del Calcio’nun 2026 edisyonu sahnelenecek. Tören sırasında geçen sezonun en iyi oyuncuları, mevki mevki ödüllendirilecek; buradan aynı zamanda sezonun En İyisi da çıkacak olan bir tür ideal 11 oluşturulacak. Ayrıca Yılın Teknik Direktörü, Yılın Hakemi, Yılın Kulübü, Serie B’nin En İyi Genci ve Serie A’nın En İyi Genci için de özel ödüller verilecek.

Geçen ligin Top 11’i için, doğrudan Serie A futbolcuları tarafından oylanacak seçimde, bazı Milan oyuncuları da yarışta yer alıyor (geçen yıl Lazio’da olan Mario Gila da listede bulunuyor).

  • ADAYLAR

    “YILIN KALECİSİ” KATEGORİSİ SERIE A ENILIVE 2025-2026 SEZONU
    Marco Carnesecchi - Mike Maignan - Mile Svilar

    “YILIN SAVUNMACILARI” KATEGORİSİ SERIE A ENILIVE 2025-2026 SEZONU
    Manuel Akanji - Alessandro Bastoni - Gleison Bremer - Federico Dimarco - Denzel Dumfries - Mario Gila - Marco Palestra - Evan Ndicka - Oumar Solet - França Wesley

    “YILIN ORTA SAHA OYUNCULARI” KATEGORİSİ SERIE A ENILIVE 2025-2026 SEZONU
    Hakan Çalhanoğlu - Manu Kone - Scott McTominay - Luka Modric Adrien Rabiot - Piotr Zielinski

    “YILIN FORVETLERİ” KATEGORİSİ SERIE A ENILIVE 2025-2026 SEZONU
    Rafael Leao - Lautaro Martinez - Donyell Malen - Nico Paz - Marcus Thuram - Kenan Yildiz

    2 Eylül'de, taraftarların seçeceği Serie A 2025-2026 sezonunun en güzel golü de açıklanacak. Bu ödül için yarışta, Torino deplasmanında uzaktan sol ayağıyla attığı harika golle Milanlı Adrien Rabiot da yer alıyor.

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