Gelecek 2 Eylül’de, Milano’daki Teatro alla Scala’da Gran Galà del Calcio’nun 2026 edisyonu sahnelenecek. Tören sırasında geçen sezonun en iyi oyuncuları, mevki mevki ödüllendirilecek; buradan aynı zamanda sezonun En İyisi da çıkacak olan bir tür ideal 11 oluşturulacak. Ayrıca Yılın Teknik Direktörü, Yılın Hakemi, Yılın Kulübü, Serie B’nin En İyi Genci ve Serie A’nın En İyi Genci için de özel ödüller verilecek.

Geçen ligin Top 11’i için, doğrudan Serie A futbolcuları tarafından oylanacak seçimde, bazı Milan oyuncuları da yarışta yer alıyor (geçen yıl Lazio’da olan Mario Gila da listede bulunuyor).