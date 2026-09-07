Resmen Barcelona'ya katılmasının üzerinden yalnızca bir hafta geçmişken, Jesus Katalonya'da etkisini hissettirmekte gecikmedi. 29 yaşındaki forvet, Valencia deplasmanının yedek kulübesinde yer aldı ve sonunda 80. dakikada Pedri'nin yerine oyuna girdi. Jesus sahaya adım attığında Flick'in ekibi zaten dört gollü üstünlükle rahat bir şekilde ilerliyordu; bu da yeni transferin La Liga hayatına baskısız bir başlangıç yapmasını sağladı.

Eski Manchester City oyuncusu için bu geçiş adeta baş döndürücü oldu; zira transferi ancak transfer döneminin son gününde resmiyet kazandı. Barcelona, performansa bağlı ek ödemelere ek olarak 10 milyon € bonservis bedeliyle oyuncuyu kadrosuna kattı ve hücum hattına liderlik etmesi için kendisine üç yıllık sözleşme verdi. Maçın son düdüğünün ardından Jesus, bu dönüm noktasıyla ilgili duygularını gizleyemedi. Kulüp medyasına konuşan oyuncu, "Bu formayla ilk maçıma çıkmak beni çok mutlu ediyor" dedi.