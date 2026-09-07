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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

"Futbolu ve Barcelona'yı seviyorum!" - Gabriel Jesus, Arsenal'dan 10 milyon €'luk ayrılığının ardından hayalindeki Barça debutunda duygusal bir mesaj verdi

G. Jesus
Barcelona
La Liga

Gabriel Jesus, Barcelona'nın Valencia karşısında aldığı farklı galibiyette ilk kez ünlü Barcelona formasını giymesinin ardından büyük gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Yaz transfer döneminin son saatlerinde Arsenal'den gelen Brezilyalı forvet, Hansi Flick tarafından Mestalla'da ilk kez sahaya sürüldü.

  • Mestalla'da rüya gibi bir başlangıç

    Resmen Barcelona'ya katılmasının üzerinden yalnızca bir hafta geçmişken, Jesus Katalonya'da etkisini hissettirmekte gecikmedi. 29 yaşındaki forvet, Valencia deplasmanının yedek kulübesinde yer aldı ve sonunda 80. dakikada Pedri'nin yerine oyuna girdi. Jesus sahaya adım attığında Flick'in ekibi zaten dört gollü üstünlükle rahat bir şekilde ilerliyordu; bu da yeni transferin La Liga hayatına baskısız bir başlangıç yapmasını sağladı.

    Eski Manchester City oyuncusu için bu geçiş adeta baş döndürücü oldu; zira transferi ancak transfer döneminin son gününde resmiyet kazandı. Barcelona, performansa bağlı ek ödemelere ek olarak 10 milyon € bonservis bedeliyle oyuncuyu kadrosuna kattı ve hücum hattına liderlik etmesi için kendisine üç yıllık sözleşme verdi. Maçın son düdüğünün ardından Jesus, bu dönüm noktasıyla ilgili duygularını gizleyemedi. Kulüp medyasına konuşan oyuncu, "Bu formayla ilk maçıma çıkmak beni çok mutlu ediyor" dedi.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Fiziksel durum ve adaptasyon

    İlk maçının etrafındaki heyecan açık olsa da, Jesus mevcut fiziksel durumu konusunda gerçekçi davranıyordu. Forvet oyuncusu, son 18 ayda sakatlıklar nedeniyle zorlu bir dönem geçirdi; özellikle de 2025'te yaşadığı ciddi bir ACL sorunu, Arsenal'deki son sezonlarını sekteye uğrattı.

    Durumuyla ilgili güncelleme yaparken, "Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum ama daha fazla maç ritmine ihtiyacım var. Aldığım sürelerden çok mutluyum" dedi. Forvet, özellikle Flick'in taktik düzeninin gerektirdiği yüksek yoğunluk göz önüne alındığında, ilk 11'e kademeli olarak dahil edilmesi gerekeceğinin farkında.

    Şöyle devam etti: "Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum, ancak hâlâ maç kondisyonumu geliştiriyorum. Ne kadar fazla süre alırsam kendimi o kadar iyi hissedeceğim. İlk maçım ve galibiyet için gerçekten çok mutluyum."

  • Flick'in hücum tarzına övgü

    Barcelona'nın Mestalla'daki performansı, niyetini ortaya koyan bir mesaj niteliğindeydi ve Jesus da yeni takım arkadaşlarının kalitesini övmekte gecikmedi. Barcelona, Valencia'nın başa çıkamadığı bir akıcılık ve bitiricilikle oynadı.

    "Kalite dolu çok harika bir takımız ve güzel futbol oynuyoruz," diyen Jesus, sözlerini kulübe duyduğu sevgiyi dile getirerek sürdürdü. Bu açıklama, taraftarların ona daha da yakınlık duymasını sağlayacaktır. "Futbolu seviyorum ve Barcelona'yı seviyorum. Oynamayı sevdiğim yol bu. Bu beni çok mutlu ediyor," dedi.

    Forvet oyuncusu, maç sonrası değerlendirmelerini teknik ekibin kendisine vereceği her fırsatı değerlendirme konusundaki kararlılığını ortaya koyarak noktaladı.


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  • Deco Barcelona 2024Getty Images

    Deco için hesaplanmış bir kumar

    Yönetim cephesi açısından bakıldığında Jesus'un transferi, Sportif Direktör Deco için önemli ama hesaplı bir kumarı temsil ediyor. Kulüp, yaz transfer döneminde hem Robert Lewandowski'yi hem de Ferran Torres'i kaybettikten sonra zor bir durumda kaldı ve bu da santrfor bölgesinde bir boşluk yarattı.

    10 milyon euro karşılığında gerçekleşen bu anlaşma, sağlık ekibi Brezilyalı oyuncuyu sahada tutabildiği sürece kulüp içinde fırsat transferi olarak görülüyor. Büyük kupalar kazanma konusundaki tecrübesi ve yüksek pres sistemlerine olan aşinalığı, onu şu anda Camp Nou'yu etkisi altına alan "Flickball" dönemi için doğal bir uyum hâline getiriyor.


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