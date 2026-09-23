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'Futbolu umursamadık' - Andy Robertson, Diogo Jota'nın trajik ölümünün Liverpool kadrosu üzerindeki 'dehşet verici' etkisini anlattı
Yasta bir kulüp
Liverpool, Jota'nın 2025'te ani kaybının ardından yasa boğuldu; bu trajedi, kulübün bir önceki sezon Premier League şampiyonu olmasının hemen sonrasında yaşandı. Yıkıcı haber, takımda şok etkisi yarattı ve unvan savunusu hazırlıklarını ciddi şekilde sekteye uğrattı. O dönem takımın başında bulunan Arne Slot, standart sezon öncesi çalışmalarını fiilen iptal etti ve yas tutan oyunculara idmanlara tamamen katılmama seçeneği tanıdı.
Bu derin duygusal yıkım, Liverpool'un tacını koruma girişiminde sahadaki kaderini de nihayetinde raydan çıkardı. Takım rekabetçi keskinliğini kaybetti ve bunun sonucunda şampiyonluktan hayal kırıklığı yaratan beşinciliğe sert bir düşüş yaşadı. Bunun üzerine Slot, takip eden yaz transfer döneminde görevinden alındı.
Yüksek profilli yeni transferler de bu tablodan etkilendi. Alexander Isak ve Florian Wirtz gibi yaz dönemi imzaları, parçalanmış ve yıkılmış bir soyunma odasına geldi. Yeni isimler, mevcut kadro yaşadıkları derin kaybı anlamlandırmaya çalışırken aylar boyunca uyum sağlamakta zorlandı.
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Robertson soyunma odasındaki gerçeği paylaştı
The Overlap'ta konuşan Robertson, o dönemde Anfield'daki atmosferin kasvetli bir tablosunu çizdi. İskoçyalı milli oyuncu, "Bunu anlatmak ya da konuşmak zor. Geçirdiğimiz şey korkunçtu" dedi. Yeni yetenekleri takıma entegre etmenin neredeyse imkânsız hâle geldiğini belirten Robertson, "Yeni transferler, yıkılmış bir kulübe geliyordu. Bu çocuklar için çok üzüldüm çünkü büyük paralarla imza atmışlardı ve uyum sağlamaları aylar sürdü" ifadelerini kullandı.
Trajedinin ezici ağırlığı, profesyonel sorumlulukları bir kenara itti. Robertson, takımın rekabetçi ruhunu tamamen kaybettiğini itiraf etti. "Gerçek buydu, futbolla ilgilenmiyorduk çünkü soyunma odasında en yakın arkadaşlarımızdan birini yeni kaybetmiştik" diye konuştu. "Şimdi dönüp baktığımda, sanırım o kararlılığı biraz kaybettik çünkü bazen 'ne anlamı var ki?' diye düşünüyor olabilirdik. Jota'nın ailesinin yaşadıklarına bakın, yani çocuklarına bakın..."
Bir arkadaşın kaybını kabullenmek
Liverpool kadrosu için Jota, bir meslektaştan çok daha fazlasıydı. Ölümünün zamanlaması, ona en yakın olanlar için gerçeği kabullenmeyi daha da zorlaştırdı. Robertson, "Ölmeden bir hafta önce düğünündeydim" dedi. "Hayatının en mutlu gününde onu görüp, ardından bir sonraki hafta ailesinin paramparça olduğunu görmek, yaşayabileceğiniz en zor şeylerden biri."
Kulüp, bu krizi atlatabilmek için büyük ölçüde kulüp içi destek mekanizmalarına başvurdu. Kulüp psikologları kahve eşliğinde küçük grup sohbetleri düzenlerken, Slot'un şefkatli liderliği de çok ihtiyaç duyulan nefes alma alanını sağladı. Robertson sözlerini şöyle tamamladı: "Bunu birlikte atlattık, sadece onu her zaman hatırlayacağımızı söyledik. Ama günün sonunda futbol oynamak zorundaydık. Bu konuda bir seçeneğimiz yoktu. Bunu elimizden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalıştık ve belki de geçen sezonun bu kadar zor geçmesinin nedeni buydu."
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Ayrı yollarda ilerliyorlar
Robertson o günden bu yana Merseyside'dan Tottenham Hotspur'a ayrıldı, ancak kuzey Londra'daki yeni dönemi zorlu başladı. Spurs, yeni sezona son derece kötü bir giriş yaptı ve formunu ararken ilk beş maçında yalnızca iki puan toplayabildi.
Bu sırada yeniden yapılanan Liverpool, kendine yeni bir yol çizmeye çalışıyor. Liverpool, önceki sıkıntılarını geride bıraktı ve mevcut Premier League sezonuna yenilgisiz bir başlangıç yaparak altıncı sırada rahat bir şekilde yer alırken üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
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