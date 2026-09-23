Liverpool, Jota'nın 2025'te ani kaybının ardından yasa boğuldu; bu trajedi, kulübün bir önceki sezon Premier League şampiyonu olmasının hemen sonrasında yaşandı. Yıkıcı haber, takımda şok etkisi yarattı ve unvan savunusu hazırlıklarını ciddi şekilde sekteye uğrattı. O dönem takımın başında bulunan Arne Slot, standart sezon öncesi çalışmalarını fiilen iptal etti ve yas tutan oyunculara idmanlara tamamen katılmama seçeneği tanıdı.

Bu derin duygusal yıkım, Liverpool'un tacını koruma girişiminde sahadaki kaderini de nihayetinde raydan çıkardı. Takım rekabetçi keskinliğini kaybetti ve bunun sonucunda şampiyonluktan hayal kırıklığı yaratan beşinciliğe sert bir düşüş yaşadı. Bunun üzerine Slot, takip eden yaz transfer döneminde görevinden alındı.

Yüksek profilli yeni transferler de bu tablodan etkilendi. Alexander Isak ve Florian Wirtz gibi yaz dönemi imzaları, parçalanmış ve yıkılmış bir soyunma odasına geldi. Yeni isimler, mevcut kadro yaşadıkları derin kaybı anlamlandırmaya çalışırken aylar boyunca uyum sağlamakta zorlandı.



