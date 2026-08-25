AFP
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'Futbolu gerçekten küresel hale getirelim!' - FIFA Başkanı Gianni Infantino, Karayip Futbol Birliği ziyareti sırasında iddialı büyüme planını ana hatlarıyla anlattı
Infantino, Dominik Cumhuriyeti'ni ziyaret etti
FIFA Başkanı Infantino, CFU üyesi federasyonlarla bir araya gelmek üzere Dominik Cumhuriyeti'ne gitti. Ziyaret, FIFA Forward programı tarafından desteklenen bir gençlik turnuvası olan CFU U-14 Challenge Series kapsamında gerçekleşti. Infantino, seyahati sırasında CFU temsilcileriyle yapıcı bir diyalog yürüttü; bunlar arasında Başkan Lyndon Cooper ve Concacaf Başkanı Victor Montagliani de yer aldı.
Ayrıca yerel hükümet ve spor yetkilileriyle de bir araya gelen Infantino, gençlik etkinliğinin oyuna küresel ölçekte yatırım yapmanın faydalarını mükemmel şekilde ortaya koyduğunu vurguladı. FIFA Başkanı, bölgesel isimlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu buluşmanın, sporun geleceğine ilişkin görüşleri dinlemek ve fikir alışverişinde bulunmak için önemli bir platform sunduğunu belirtti.
Küresel futbol farkının daralması
Ziyaretin en önemli gündem maddelerinden biri, FIFA'nın farklı kıtalarda şartları eşitlemeye yönelik süregelen misyonuydu. Infantino, son on yıldaki olumlu değişime dikkat çekti ancak gelişimin sürmesinin önemini vurguladı.
Infantino, "Burada, Dominik Cumhuriyeti'nde çok, çok sıcak bir karşılama gördüm; güzel, güzel bir ülke... Karayipler Futbol Birliği toplantısı vesilesiyle, projeleri ve fikirleri görüşmek için buradayız" dedi.
"Dolayısıyla burada olmakla gurur duymak için daha da büyük bir neden var. Ayrıca mutluyum da, çünkü iletişim kurmak, diyalog içinde olmak, görüş ve fikirleri dile getirmek önemli. Son birkaç haftada çok şey oldu ve duymanız, dinlemeniz ve ayrıca hislerinizin neler olduğunu ifade edebilmeniz önemli. Bu yüzden genel olarak olumlu düşünüyorum, burada gördüğüm tüm destekten dolayı çok, çok mutluyum.
"Dünyadaki 211 ülkemizin her birinde futbolu büyütmek istiyoruz. Bu büyük, büyük ülkelerle diğerlerinin arasındaki farkı daraltmamız gerekiyor... diğer herkese de bir şans vermemiz gerekiyor."
Gelecek nesli finanse etmek
1978'de kurulan CFU, 31 üyeden oluşuyor ve dünya futbolunun yönetim organından önemli mali destek alıyor. Mevcut FIFA Forward döngüsü kapsamında, kritik girişimlerin finanse edilmesi için her bölgesel kuruluşa 5 milyon dolara kadar kaynak sağlanıyor. Infantino bu sistemi övdü ve FIFA'nın yaptığı en iyi yatırımlardan biri olarak nitelendirdi. Daha önce birçok bölgesel federasyonun çocuklar için futbol faaliyetleri düzenlemek adına gerekli kaynaklardan yoksun olduğunu hatırlattı.
"Kaynak bulmak zorundaydık ve daha da fazla kaynak bulmak zorundaydık. Çünkü onların çocuklar için bu etkinlikleri düzenlerken yaptıkları iş, bu yıl burada CFU'da, Karayipler'de 14 Yaş Altı, 14 Yaş Altı erkekler, gelecek yıl da 14 Yaş Altı kızlar", diye ekledi.
"Örneğin bunu neden her yıl, erkekler ve kızlar için yapmayalım? Tabii ki bunun bir maliyeti var. Bizim görevimiz, daha fazla kız ve daha fazla erkeğin futboldan keyif alabilmesi için o paranın bulunmasına yardımcı olmak.
"Bu yıl FIFA'da ilk kez, FIFA'ya üye 211 ülkenin tamamının davet edildiği bir 15 Yaş Altı Dünya Kupası düzenleyeceğiz. Bir gençlik festivali, 4.000'den fazla çocuğun birlikte futbol oynadığı bir organizasyon. İşte bu yüzden bu kaynaklara, sponsorlara, yayıncılara ve elde ettiğimiz gelirin yüzde 100'ünü yeniden oyuna yatırmaya ihtiyacımız var. Çünkü futbolu dünyanın her köşesinde gerçekten küresel hale getirmek istiyoruz."
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Yeni bir küresel gençlik festivali
Geleceğe bakan Infantino, FIFA'ya üye 211 federasyonun tamamına açık olacak kapsamlı yeni bir gençlik turnuvası planını açıkladı. Bu adım, organizasyonun sporu gerçekten küresel hale getirme hedefiyle örtüşüyor.
İlk kez düzenlenecek U-15 Dünya Kupası'nın bu yıl organize edilmesi planlanıyor ve futbol oynamak için 4.000'den fazla çocuğu bir araya getirecek. Infantino, yaklaşan uluslararası turnuvayı heyecanla "gençlik festivali" olarak tanımladı.
FIFA Başkanı, böylesine iddialı projeleri hayata geçirmek için kaynaklara, sponsorlara ve yayıncılara duyulan devam eden ihtiyaca dikkat çekti. Elde edilen fonların yüzde 100'ünün, büyümenin sürmesini sağlamak için doğrudan yeniden oyuna yatırılacağı sözünü verdi.
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