1978'de kurulan CFU, 31 üyeden oluşuyor ve dünya futbolunun yönetim organından önemli mali destek alıyor. Mevcut FIFA Forward döngüsü kapsamında, kritik girişimlerin finanse edilmesi için her bölgesel kuruluşa 5 milyon dolara kadar kaynak sağlanıyor. Infantino bu sistemi övdü ve FIFA'nın yaptığı en iyi yatırımlardan biri olarak nitelendirdi. Daha önce birçok bölgesel federasyonun çocuklar için futbol faaliyetleri düzenlemek adına gerekli kaynaklardan yoksun olduğunu hatırlattı.

"Kaynak bulmak zorundaydık ve daha da fazla kaynak bulmak zorundaydık. Çünkü onların çocuklar için bu etkinlikleri düzenlerken yaptıkları iş, bu yıl burada CFU'da, Karayipler'de 14 Yaş Altı, 14 Yaş Altı erkekler, gelecek yıl da 14 Yaş Altı kızlar", diye ekledi.

"Örneğin bunu neden her yıl, erkekler ve kızlar için yapmayalım? Tabii ki bunun bir maliyeti var. Bizim görevimiz, daha fazla kız ve daha fazla erkeğin futboldan keyif alabilmesi için o paranın bulunmasına yardımcı olmak.

"Bu yıl FIFA'da ilk kez, FIFA'ya üye 211 ülkenin tamamının davet edildiği bir 15 Yaş Altı Dünya Kupası düzenleyeceğiz. Bir gençlik festivali, 4.000'den fazla çocuğun birlikte futbol oynadığı bir organizasyon. İşte bu yüzden bu kaynaklara, sponsorlara, yayıncılara ve elde ettiğimiz gelirin yüzde 100'ünü yeniden oyuna yatırmaya ihtiyacımız var. Çünkü futbolu dünyanın her köşesinde gerçekten küresel hale getirmek istiyoruz."